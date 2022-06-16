Зачем «Зениту» Бакаев? Чемпион назло Салиховой подобрал то, что плохо лежало

ДЗЮБА СБЕГАЛ САМ, БАКАЕВА ИЗ «СПАРТАКА» ВЫДАВИЛИ

Зелимхан Бакаев стал футболистом «Зенита». Для воспитанника «Спартака прямой переезд из Тарасовки в Удельный – огромный риск. Все ведь помнят историю с Артемом Дзюбой, ненависть к которому объединила две крупнейшие армии болельщиков в стране. Кроме отношения к нему и к Fan ID у них вообще нет точек соприкосновения.

И все же напрямую экстраполировать историю Дзюбы на Бакаева не стоит. Слишком уж они отличаются по характеру, как и их истории. Нападающий сам настоял на переходе и заранее договорился с «Зенитом» после того, как обиделся на всех вокруг – Валерий Карпин в него не верил, Леонид Федун не поздоровался. И Дзюба сделал всем назло, подписав контракт с питерцами задолго до окончания сезона.

Бакаев, напротив, до последнего хотел остаться в «Спартаке» и, несмотря на слухи о переезде на берега Невы, сразу после победы в Кубке России все еще говорил о надежде на то, что руководство еще передумает. И вообще контактов с питерцами нет. Кроме того, Зелимхан рассчитывал на иное продолжение карьеры, но иностранные варианты сорвались, и остался только один. Может, такое позиционирование является частью легенды, но звучит вполне правдоподобно.

РАЗВЕ БАКАЕВ КОНКУРЕНТ МАЛКОМУ?

Что общего у Дзюбы и Бакаева, так это статус на момент перехода. Оба в «Спартаке» получали меньше игрового времени, чем рассчитывали (заслуживали?) и позволяли себе колкости в адрес тренеров. Артем в Петербурге в итоге прорвался, но стоит вспомнить, как он начинал – ни шатко, ни валко и даже в один момент поехал в аренду в Тулу. Лишь после нее случился триумфальный чемпионат мира и яркое возвращение.

Бакаеву в «Зените» тоже далеко не гарантирован успех. Более того, кажется, что ему придется еще сложнее, потому что конкуренты у него в разы сильнее. Формально Зелимхан – универсальный атакующий полузащитник, но на деле он хорош только на правом краю полузащиты. Его главный скилл – скоростной дриблинг, но в центре для этого не хватает пространства, а ему – тонкости в передачах. Да и удар не самый впечатляющий. А слева левоногий вингер упирается в бровку.

При этом конкурентом Бакаева справа является Малком, приобретенный «Зенитом» за 40 млн евро. Можно не сомневаться в том, что сине-бело-голубые отвалили столько денег не для того, чтобы потерять половину, а значит, бразилец будет продолжать выходить в основе, что бы ни случилось. Его ведь надо выгодно продать. Хотя бы за ту же сумму. А лучше дороже. Так что россиянин обречен собирать по 10-20 минут в концовках матчей.

ПРОВЕДЕТ ЛИ БАКАЕВ ХОТЯ БЫ 1000 МИНУТ?

Слева же есть Клаудиньо – еще более значимый для команды футболист. Технарь с высоким созидательным началом, лучший футболист прошлого сезона. Его и в «Спартаке»-то не имевшему стабильного места в старте Бакаеву подвинуть еще менее реально. Плюс ко всему в конкурентах у него воспитанники «Зенита» Андрей Мостовой и Алексей Сутормин, получающие автоматические преференции по факту футбольного «родства». А ведь есть еще и опытный Александр Ерохин – футболист, у которого за плечами 32 матча в сборной России.

Так что реальные шансы раскрыться у Бакаева будут только если под него расчистят состав, но всерьез на это надеяться не стоит. Разве что евробан вынудит бразильцев искать новое пристанище, и «Зенит» решит продавать их хотя бы за какие-то деньги, пока не истекли контракты.

Кстати, есть еще одна возможность. Сергей Семак стал периодически использовать схему с тремя центральными защитниками. В ней Бакаеву может быть отведена роль правого латераля, кою он освоил в Москве, но, опять же, стоит помнить, что и здесь у него приличные конкуренты – Вячеслав Караваев и тот же Сутормин. Оба здорово смотрятся на этой позиции, привлекаются в сборную и в разы лучше играют в обороне.

Удастся ли Бакаеву в таких условиях набрать хотя бы тысячу минут в сезоне? Ответ на этот вопрос не очевиден. Все эти сомнения можно развернуть и в отношении чемпионов России. Действительно ли им столь необходим недешевый в плане заработной платы нестабильный и довольно ограниченный по функционалу футболист? Если уж им не пригодился, например, куда более статусный Магомед Оздоев…

САЛИХОВА ПРОТИВ ВСЕХ

Выглядит все так, будто питерцы забрали то, что плохо лежало, на всякий случай. Вдруг пригодится в будущем. Ну, и заодно утереть нос «Спартаку», откуда из уст Заремы Салиховой регулярно раздаются проклятия в адрес северной столицы. Собственно, ее и называют инициатором расставания с Бакаевым. Кажется, Царица своего отношения и не скрывает.

«Истерия нарастала на протяжении всей весны. Подсчитывание игровых минут, дискуссии о заменах, постоянные вопросы тренеру – это не шло никому на пользу. Ни клубу, ни самому Зелимхану. Футбол – прежде всего командная игра. Думаю, Сергей Семак это тоже объяснит. Возможно, услышит в ответ: «Тренеру самому-то много чему еще научиться надо».

В «Спартаке» Бакаев получал шансы, даже в далеко не лучшие отрезки карьеры. Было достаточно игрового времени у каждого тренера. Никакого конфликта у нас не было, даже несмотря на то что он два раза отказался удовлетворить просьбу клуба по возврату номера 10 Промесу. Мелочь, но, к примеру, в «ПСЖ» Неймар красивым жестом сам предложил 10-й номер Месси. В случае с Зелимханом красивой истории, увы, не получилось», — приводит слова Салиховой Sports.ru.

«СПАРТАК» ВОСПИТЫВАЕТ ИГРОКОВ ДЛЯ «ЗЕНИТА»

Супруга Федуна может говорить что угодно, но «Спартак» опять бесплатно отпустил своего воспитанника, которого за последнее десятилетие по потенциалу превосходил только Дзюба. Такая вот работа с молодежью. Можно сколько угодно рассказывать про истерии или намекать на финансовые проблемы, как делал Лука Каттани, но воспитание футболистов для главного конкурента – это дно профессионализма.

За потерю Дзюбы, собравшего в «Зените» все возможные командные и индивидуальные награды, руководству уже не отмыться. Как-то будет с Бакаевым? Не удивлюсь, если именно он забьет красно-белым в Суперкубке. И это будет только начало нового витка взаимоотношений между игроком и главной на сегодняшний день команды его жизни.

P.S. По иронии судьбы Бакаев приходит свободным агентом в тот момент, когда Дзюба покидает Петербург. Раньше говорили, что без грузина нет «Локомотива», теперь вот без воспитанника «Спартака» нет «Зенита».