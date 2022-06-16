Черчесов без Дзюбы, но с форвардом «Шерифа» идет на штурм Лиги чемпионов

С ТРАОРЕ, НО БЕЗ ДЗЮБЫ

«Ференцварош» провел один сбор в Австрии, впереди второй. Почему Австрия – понятно. Прекрасные условия, от Будапешта до Вены меньше трех часов на экспрессе. Автор этих строк несколько лет назад проделал такой путь.

И вообще, Австрия – любимая страна Станислава Черчесова, здесь его дом.

В «Ференцвароше» произошли изменения в составе. Возможно, пока еще не окончательные. Команду покинули несколько футболистов, не игравших большой роли в прошедшем сезоне. В их числе известный по выступлению за «Зенит» словацкий полузащитник Роберт Мак. Пришли тоже – не самые известные. Что понятно – «Ференцварош» не «Реал», в Будапешт Килиан Мбаппе не приедет, если только в качестве туриста.

Самый известный из новичков вингер Адама Траоре из «Шерифа». Не путать с другим полным тезкой Адама Траоре, нападающим «Вулверхэмптона», который выступал на правах аренды в «Барселоне». Этот Траоре тоже малиец, но у него испанский паспорт. На Евро-2020 он играл за сборную Испании.

За новичка из «Шерифа» «Ференцварош» заплатил 2 млн евро. Приличная сумма для венгерского клуба. Но он того стоит, все помнят, как «Шериф» пошумел в Лиге чемпионов. Траоре там был заметной фигурой – забил «Шахтеру» и «Интеру».

Однако российские болельщики ждали воссоединения Черчесова и Дзюбы на берегах Дуная. Почему этого не произошло, трудно сказать. Возможно, не договорились по зарплате – после 3 млн «падать» на условный миллион Артему не хотелось. Хотя и 1 млн для «Ференцвароша» большие деньги, не уверен, что волевой и авторитетный хозяин клуба кому-то из игроков такие деньги платит.

Возможно, кто-то решил, что Артем свой пик прошел, а в августе ему уже 34, в то время, как Траоре только 27. Хотя трансферное окно еще открыто, все может быть.

«ТОБОЛ», ЗАТЕМ – «СЛОВАН»?

А пока без Дзюбы, но с Траоре Черчесов отправляется на штурм Лиги чемпионов. В первом отборочном раунде «Ференцварош» сыграет в казахстанским «Тоболом» – 5 августа в Кустанае, 12-го - в Будапеште. В чемпионате страны сыграно 12 туров, почти половина. «Тобол» идет на 5-м месте (18 очков), лидирует «Каспий» – 22 очка. При этом «Тобол» действующий чемпион.

Тренирует команду не очень известный специалист из Сербии Милан Миланович, в составе ни одного сколь-нибудь известного имени, кроме 35-летнего Зорана Тошича, бывшего полузащитника ЦСКА.

– Не могу сказать, удобный ли это для нас соперник или нет. Все команды в Лиге чемпионов сильные, в том числе и многократный чемпион Венгрии «Ференцварош». Венгерский клуб является известным и одним из старейших клубов Европы. За свою историю он много раз добивался высочайших результатов. Хорошая команда с большой историей, которую возглавляет опытнейший тренер, – прокомментировал жеребьевку директор «Тобола» Николай Панин.

В общем, «Тобол» – темная лошадка, но очевидно, соперник вполне проходимый. Правда, у «Тобола» преимущество в игровой практике – чемпионат Казахстана в разгаре. В случае успеха, во втором раунде «Ференцварош» ждет победитель пары «Динамо» Батуми – «Слован» Братислава. Фаворитом является «Слован», но тоже соперник «Ференцварошу» вполне по зубам. А если б еще был Дзюба с его огромным опытом и умением «потоптать» оборону соперника…

В завершение напомним, что после удачных двух раундов венгерский клуб ждут еще два барьера – раунд третий и плей-офф. Там гарантировано соперники будут гораздо более именитые, чем на первых этапах.