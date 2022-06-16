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Федотов в Москве, Галактионов – в Нижнем, «Сочи» и «Динамо» пока без тренера

Треть клубов РПЛ сменили тренера по завершении сезона, причем более половины из них финишировали в топ-5 по итогам чемпионата. Собрали все истории воедино.
Федотов в Москве, Галактионов – в Нижнем, «Сочи» и «Динамо» пока без тренера
16 июня 2022 18:04
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Сочи»

«СОЧИ»

Ушел: Владимир Федотов (ЦСКА)

Пришел: -

Об этом довольно подробно писали все СМИ. Федотов совершил в «Сочи» невозможное, собрав из лопухов и ромашек королевский букет. Год назад вывел команду в еврокубки, теперь взял первые в клубной истории медали, да еще и с серебряным отливом. В общем, свое повышение полностью заслужил.

«Никогда не был сторонником частой смены команд. Но, получив предложение ЦСКА, решил: нужно двигаться вперед. Время не стоит на месте, и, если не сделать этот шаг сегодня, не сделаешь его никогда», - так объяснил свое решение Федотов, которого руководство южан пыталось сохранить всеми силами.

Преемником Федотова станет Вадим Гаранин, завершавший сезон в «Енисее». Он пришел в команду под Новый год, стартовал с восьмого места в таблице и совершил сумасшедший рывок – в Кубке России прошел «Локомотив» и «Рубин», добравшись до полуфинала, а в ФНЛ выдал восемь побед в десяти первых матчах и едва не зацепился за стыковые матчи.

Ожидается, что сочинцы выплатят «Енисею» компенсацию за досрочное расторжение контракта и заберут вместе с ним троих его помощников, однако Дмитрий Бородин останется тренером вратарей южан.

«ДИНАМО»

Ушел: Сандро Шварц («Герта»)

Пришел: -

Тысячекратно перемолотая история. Шварц еще в марте понял, что ему придется уехать из России, но довел проект до конца. Правда, не так как ему бы того хотелось. Тепло попрощавшись с командой, вернулся в бундеслигу, где возглавил «Герту».

Бронзовые призеры тоже не объявили о назначении нового тренера, но никто не сомневается, что им станет серб Славиша Йоканович. У него неоднозначный послужной список – выигрывал чемпионат и Кубок Сербии, а также чемпионат Таиланда, но вылетал из АПЛ с «Фулхэмом» и из испанской сегунды с «Эркулесом» (правда, провел всего пять туров на финише), проваливался с «Шеффилд Юнайтед» и кошмарно выступал в еврокубках – 10 поражений в 10 матчах групповых этапов Лиги чемпионов и тогда еще Кубка УЕФА с «Маккаби» Тель-Авив и «Партизаном».

Из позитива – подходящее «Динамо» по духу атакующее кредо и тот факт, что его пригласил хорошо с ним знакомый спортивный директор Желько Бувач. Раз ему отвечать за свой выбор, значит, будет максимально стремиться помочь всеми силами. А не как было во временя связки Роман Широков – Дмитрий Хохлов, когда первый не переносил второго на дух.

ЦСКА

Ушел: Алексей Березуцкий

Пришел: Владимир Федотов («Сочи»)

Если в двух описанных выше клубы ничего не могли сделать – Шварц и Федотов ушли сами, – то армейцы сами приняли решение расстаться с братьями Березуцкими. Руководство не устроило пятое место в турнирной таблице, что не вполне логично, если учесть шестую позицию в прошлом сезоне. Очевидно, полагали, что зимнее усиление даст толчок команде, но легионеры не впечатлили (за исключением коротко сверкнувшего Юсуфа Языджи), и в этом обвинили тренеров.

Впрочем, сложно представить, чтобы у Федотова с его бэкграундом получилось хуже. Он опытный специалист, главным достоинством которого является умение вынуть из каждого игрока лучшее и грамотно сохранять пик формы. Таких ресурсов в карьере Федотова еще не было.

«В этом клубе, при этом президенте, Евгении Гинере, два российских тренера проработали по семь лет. И мне хотелось бы так. Всегда есть желание трудиться в одной команде как можно дольше. Примеры Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого стали веской причиной, почему я выбрал ЦСКА. Если руководителю дважды удалось делать это так долго и успешно – значит, у него есть мудрость и понимание, как все выстраивать», - рассказал Федотов.

Правда, видимо, он не учел, что будет четвертым тренером красно-синих с марта прошлого года: после Виктора Гончаренко, Ивицы Олича и Березуцкого. И это не считая Сергея Овчинникова. От стабильности прошлых лет остались только воспоминания.

Сходу ломать предыдущие наработки Федотов не намерен, так что как минимум старт сезона команда начнет в три центральных защитника. Да и по составу вряд ли сильно изменится.

«СПАРТАК»

Ушел: Паоло Ваноли

Пришел: Гильермо Абаскаль

Красно-белые тоже сменили тренера вопреки собственному желанию. Ваноли руководствовался теми же принципами, что и Шварц, и тоже покинул команду после финала Кубка России. Только работу пока не нашел. Его заменил 33-летний испанский ноунейм Абаскаль – тренер без сочного резюме, единственным значимым клубом которого был «Базель» этой весной. Правда, отрезок выдался неудачным, поэтому Абаскаль должен был перейти в молодежку клуба, а оказался в «Спартаке».

Как и Йокановича, его футбольные взгляды характеризует любовь к владению мячом и атакующей игре. Что логично, если учесть, что Гильермо – воспитанник академии «Барселоны». Был видеоаналитиком в «Севилье» при Унаи Эмери, возглавлял команды в Италии, Швейцарии и Греции, но, как и серб, нигде долго не задерживался.

В общем, фигура сколь сомнительная, столь и интригующая. Как показывает практика, для успеха в России европейцам не так много и надо. Насколько слаба местная тренерская школа.

«ПАРИ НН»

Ушел: Александр Кержаков

Пришел: Михаил Галактионов

Вслед за изменением названия нижегородцы поменяли и тренерский штаб. Добротно отработавший в условиях минимальных ресурсов Кержаков не получил предложения о продлении контракта и отбыл восвояси, а вместо него пришел главный тренер молодежной сборной Галактионов – тренер-перфекционист нового поколения.

Галактионов выходил на чемпионат Европы с молодежкой, а еще запомнился недолгим периодом работы в «Ахмате». Здесь он начинал помощником Олега Кононова, а после его увольнения через пять месяцев возглавил коллектив, но тоже долго не продержался – хороших пять матчей с приставкой «и.о.» (8 очков, ничьи с «Зенитом» и «Динамо») и всего четыре слабых уже без нее (1 очко, ничья со «СКА Хабаровск», поражение в Туле).

Галактионов старается ставить современный футбол, а как это соотносится с возможностями его новой команды, покажут следующие несколько месяцев.

Несколько значимых перестановок произошло и в претендующих на повышение клубах ФНЛ:

- Эпично вылетевшая из премьер-лиги «Уфа» уволила Алексея Стукалова, вернув (пока с приставкой «и.о.») Сергея Томарова;

- Миодрага Божовича в «Арсенале» сменил вернувшийся в Россию после передышки Олег Кононов, чудом переживший чудовищный период в «Спартаке»;

- Не сумевший пробиться в РПЛ через стыки Алексей Поддубский уступил пост главного тренера «СКА-Хабаровск» Роману Шаронову, запомнившемуся по слабой, но эмоциональной работе в «Рубине»;

- «Енисей» лишился ушедшего на повышение Гаранина;

- «Алания» заменила взрывного Спартака Гогниева на Заура Тедеева.

источник: «Советский спорт»
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