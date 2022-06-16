Бакаев - в «Зените», Суарес - в Аргентине, Боккетти - тренер и другие трансферные новости дня

РОССИЯ

Совершенные сделки

Владимир Федотов официально подписал долгосрочный контракт с ЦСКА. Братья Березуцкие отказались продолжать работу в тренерском штабе и покинули клуб.

«Зенит» подтвердил все слухи и объявил о подписании Зелимхана Бакаева, контракт которого с питерским клубом заключен по системе «3+1». Экс-игрок «Спартака» будет играть под седьмым номером, который ранее принадлежал Сердару Азмуну. Бакаев стал первым футболистом за семь лет после Артёма Дзюбы, который перешёл из «Спартака» в «Зенит».

Также генеральный директор «Зенита» Александр Медведев коснулся темы вратарей. Так, в следующем сезоне питерцы откажутся от услуг Станислава Крицюка, с которым по обоюдному согласию будет разорван контракт, зато уже официально продлён контракт с Михаилом Кержаковым на один год.

Экс-защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти возглавил молодёжную команду «Вероны», в которой он играл в сезоне 2019/2020. Учитывая любовь красно-белого клуба к итальянским тренерам, не удивимся, если совсем скоро Бокетти вернется в «Спартак», но уже в качестве главного тренера.

Слухи

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов намекнул на возможный уход из клуба этим летом.

- Пока могу сказать, что остаюсь. Но я не уверен на все сто касательно этого трансферного окна. Предложения к агенту поступают, в том числе из Европы, – сказал полузащитник железнодорожников.

АНГЛИЯ

Слухи

Недавно мы сообщали, что свободный агент Кристиан Эриксен интересен «МЮ», но как оказалось, датский полузащитник не спешит с решением из-за интереса других клубов АПЛ. «Эвертон» и «Тоттенхэм» уже сделали предложение футболисту.

«МЮ» продолжает беспощадно скидывать накопившийся балласт из игроков, но сделать это не так то просто. Например, клуб пытается найти новое пристанище Антони Марсьялю, который за последние два сезоне забил всего пять голов в 39 матчах. Даже в «Севилье» француз не смог заиграть, из-за чего испанская команда не изъявила желание продлить аренду. Напомним, в 2015 году «манкунианцы» отдали за форварда около 80 млн евро.

ИСПАНИЯ

Совершенные сделки

Дани Алвес ярчайшим образом вернутся в «Барселону» в 38 лет, но всё же его игра не убедила руководство предоставить легенде клуба новый контракт. Бразилец эмоционально попрощался с клубом, намекнув, что на этом его карьера не заканчивается.

Слухи

«Реал» подпишет новый контракт с Винисиусом Джуниором до 2027 года. Автор решающего гола финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 получит существенную прибавку в зарплате - с 3,2 млн евро до 10 млн евро в год.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

Слухи

Несмотря на интерес клубов из Европы, Луис Суарес может подвести черту в выступлениях на чужом для себя континенте и вернуться в южноамериканский футбол. Сообщается, что уругвайский форвард в ближайшее время отправится в Аргентину для подписания контракта с «Ривер Плейтом».