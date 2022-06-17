Суперкубок раздора. 30 лет назад тяжба за стадион не помогла «Спартаку» в кубковом дерби с «Торпедо»

Последний сезон в СССР открывался четвертьфиналами Кубка. 1 марта 1991 года в четвертьфинале должны были встретиться «Спартак» и московское «Торпедо». Чемпионат-1990 красно-белые завершили на пятом месте. Скажете, провал после чемпионства-1989? Не торопитесь с выводами. Команда Олега Романцева с лихвой реабилитировалась уже поздней осенью 1990-го, пройдя «Наполи» с Диего Марадоной в Кубке чемпионов и московское «Динамо» в Кубке СССР. Причем дерби с бело-голубыми (кстати, бронзовыми призерами) растянулось на два матча, сыгранных в манеже ЦСКА. После ничьей 1:1 в первом красно-белые победили 2:1 во втором. Станислав Черчесов взял пенальти от Игоря Добровольского (это вам не удар с «точки» в «молоко» динамовца Даниила Фомина в недавнем кубковом финале). А решающий гол забил Борис Поздняков изысканной свечой из-за штрафной площади через голову выдвинувшегося из ворот основного голкипера сборной Александра Уварова.

Старт чемпионат страны-1991 должен был стартовать 10 марта. В первый день весны «Спартак» играл на Кубок СССР, а 6-го проводил домашний матч 1/4 финала Кубка чемпионов с мадридским «Реалом».

Перед дерби началась тяжба за стадион. Торпедовцы предлагали сыграть на своем поле – единственном в Москве, оснащенном подогревом. Спартаковцы настаивали на синтетике спорткомплекса «Олимпийский» (на проспекте Мира).

– Давайте сыграем у нас на Стрельцова, ведь вам надо потренироваться на натуральном газоне перед важной игрой с «Реалом» в Лужниках, – аргументировали свою позицию черно-белые.

– Нет, только «Олимпийский»! – упрямо стояли на своем красно-белые.

Решили бросить жребий. Выиграло «Торпедо». Но выяснилось, что была нарушена процедура жеребьевки. Пришлось ее повторить. Теперь фортуна улыбнулась «Спартаку».

Итак, 1 марта под крышей на синтетике соперники за 120 минут забитыми мячами не порадовали. Хотя моментов упустили уйму, особенно красно-белые. Пришлось бить пенальти. Спартаковцы из четырех попыток реализовали только одну – не забили Федор Черенков (вратарь), Игорь Шалимов (штанга), Дмитрий Радченко (мимо). Торпедовцы отличились трижды (один удар Афанасьева парировал Черчесов, которому перед игрой вручили приз журнала «Огонек» лучшему вратарю сезона-1990).

Так что тяжба за поле не помогла «Спартаку». Как вскоре выяснилось, и репетировать на натуральной траве стадиона имени Эдуарда Стрельцова не стоило. Через пять дней красно-белые сгоняли с «Реалом» 0:0, абсолютно без шансов забить и пропустить. За несколько часов до матча оттепель сменил мороз, превративший поле в Лужниках в каток. О подогреве тогда можно было только мечтать. Мяч можно было отдать только в ноги, да и то накоротке.

Через две недели на «Сантьяго Бернабеу» команда Романцева одержала красивую и без натяжки заслуженную победу 3:1 и вышла в полуфинал Кубка чемпионов – высшее достижение российской команды в самом престижном клубном евротурнире.

«Торпедо» в розыгрыше Кубка добралось до финала (в третий раз за последние четыре сезона), но уступило ЦСКА со счетом 2:3.

Рассказанная история поучительная. Может, не стоит спартаковцам понапрасну сотрясать воздух, угрожать бойкотом матчу за Суперкубок. А настроиться и обыграть чемпиона, перед которым расстелили ковровую дорожку. Слабо вериться, что на собрании обладатели Кубка России-2022 выскажутся против поездки в Санкт-Петербург.