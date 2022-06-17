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Дзюба может стать одноклубником Марсело. Но отъезд в Стамбул – это почетная пенсия

Огненные стадионы и целый ворох скандалов. Турецкий чемпионат воспламеняет эмоционально, но удручает в плане уровня футбола.
Дзюба может стать одноклубником Марсело. Но отъезд в Стамбул – это почетная пенсия
17 июня 2022 13:16
автор: Артем Зибрак
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

КОМАНДЫ ДЗЮБЫ ДВАЖДЫ ВЫБИВАЛИ «ФЕНЕРБАХЧЕ» ИЗ ЕВРОКУБКОВ

Безработный период Артема Дзюбы подзатянулся. Еще до истечения его контракта с «Зенитом» ходили слухи о том, что он станет игроком «Црвены Звезды». Дескать, команда выступает в еврокубках, а непомерную по сербским меркам зарплату ему будет платить спонсор команды «Газпром». В конце концов, газовому гиганту все равно, где оплачивать услуги форварда – в России или Сербии.

Однако ж сделка все-таки не состоялась. В Белграде объяснили, что им нужен молодой скоростной нападающий (очнулись!), хотя не исключено, что стороны не договорились или Артем передумал. В РПЛ наверняка нашлось бы несколько команд из второй половины турнирной таблицы, готовых подписать Дзюбу, но из них никто его зарплату не потянет. Да и сам игрок о себе слишком высокого мнения, чтобы так низко опускаться.

Вот и получилось, что к середине июня лучший бомбардир в истории РПЛ по-прежнему находится без клуба. Телеграм-канал «Мутко против» разразился инсайдом, что 33-летний форвард близок к подписанию двухлетнего контракта с турецким «Фенербахче» с зарплатой, практически аналогичной питерской (около 2 млн в год).

Стамбульский гранд знаком с Дзюбой по крайней мере с 2012 года, когда «Спартак» выбивал его в квалификации Лиги чемпионов (2:1, 1:1). В двух матчах Артем сыграл в сумме 29 минут. Спустя шесть с половиной лет успех «Спартака» уже в Лиге Европы повторил «Зенит» 3:1, 0:1. Причем решающий третий мяч в домашней встрече Сердар Азмун забил именно с передачи россиянина. Но это так, из категории «бесполезные факты».

Коротко расскажем о том, как дела у «Фенербахче» в последние годы.

7 ТРЕНЕРОВ ЗА ДВА ГОДА

Начать следует с того, что в клубе творится бардак, чему свидетельством постоянные смены тренеров. Две недели назад команду возглавил экс-тренер «Бенфики», «Спортинга» и «Фламенго» Жорже Жезуш. Он самый статусный специалист команды, коих с марта 2020 года до него набралось аж шестеро:

Эрсун Янал (его увольнение дало старт череде отставок);

Тахир Карапинар (9 матчей, менее двух месяцев, ушел по завершении сезона);

Эрол Булут (34 матча, но менее сезона);

Эмре Белозоглу (10 матчей, пара месяцев, ушел по завершении сезона);

Витор Перейра (25 матчей, почти полгода);

– Исмаил Картал (21 матч, чуть более четырех месяцев, ушел по завершении сезона).

Как видно, тренеры здесь долго не задерживаются, так что если кандидатуру Дзюбы и согласуют с Жезушом, это никоим образом ничего ему не гарантирует. А это риск, если вспомнить, как у нападающего складываются отношения с наставниками. На дистанции его терпел только Сергей Семак, но и тот в минувшем сезоне устал от токсичности подопечного.

ОДНО ЗОЛОТО ЗА 10 ЛЕТ

Нетрудно догадаться, что такая частая смена тренеров была обусловлена не самыми привлекательными результатами. Если вы привыкли к тому, что «канарейки» являются турецким грандом, то эту позицию немного пошатнет тот факт, что в последние 10 лет они взяли чемпионский титул лишь раз – в сезоне-2013/14. В последние пять лет были два серебра, бронза, шестое и седьмое место.

В минувшем сезоне «Фенербахче» финишировал вторым, за что надо благодарить Картала. Он принял команду в январе на шестом месте и некоторое время потратил на анализ футболистов (одна победа в первых пяти матчах), но в концовке выдал 7-матчевую победную серию и взлетел в квалификационную зону Лиги чемпионов. Да и футбол «канарейки» демонстрировали зрелищный – 45 голов в 21 матче.

В квалификации ЛЧ клуб стартует с первого раунда, где встретится с киевским «Динамо».

ПАРТНЕР ОЗИЛА И МАРСЕЛО, СОПЕРНИК ГАМШИКА И ПЬЯНИЧА

По классу исполнителей «Фенербахче» сопоставим с «Зенитом». Состав питерцев Transfermarkt оценивает в 163 мнл евро, а стамбульцев – в 143 млн. Этим летом они совершили уже два трансфера – пришли Линкольн («Санта-Клара», 3,5 млн) и Брума (в аренду), да за 5,5 млн был выкуплен Диего Росси.

Пять футболистов команды оцениваются от 10 млн: вратарь Алтай Байиндыр (24 года – 16 млн), вингер Росси (24 года – 14,5 млн) и защитники Мин Джай Ким (25 лет – 14 млн), Аттила Салаи (24 года – 12 млн) и Ферди Кадиоглу (22 года – 10,5 млн).

Лидерами на поле в прошедшем сезоне были цепкий опорник Мигел Силва (второй в лиге по отборам), центральный полузащитник Ирфан Кахвечи (лучший в команде по передачам под удар) и универсальный дриблер Кадиоглу, сыгравший на всех позициях обоих флангов от обороны до атаки.

Даже банальное перечисление наглядно демонстрирует, что в центре нападения у «канареек» действительно прослеживаются проблемы. За завершение атак отвечают Мергим Бериша, Сердар Дурсун и Эннер Валенсия, но со своими задачами они справляются с переменным успехом – в сумме 35 голов за 5 111 минут, или по 146 минут на гол. Иронично, что Дзюба в прошедшем сезоне выдал ровно аналогичную статистику – 146 минут на гол (11 голов за 1609 минут в РПЛ). Так что однозначно говорить об усилении атаки «Фенербахче» не приходится.

Подтолкнуть турок к этому трансферу может высокий статус нападающего. В этой стране действительно любят приглашать звезд, прошедших свой пик. Так, вероятным партнером Дзюбы в случае приезда может стать сам Месут Озил (правда, он исключен из состава, и Жезуш не намерен его возвращать), а на поле он столкнется с Мареком Гамшиком («Трабзонспор»), Миралемом Пьяничем («Бешикташ»), Патриком ван Анхольтом, Софьяном Фегули (оба – «Галатасарай»), Марио Балотелли, Юнесом Бельханда (оба – «Демирспор») и другими знакомыми всем лицами.

А еще «Фенер» ведет переговоры с защитником «Реала» Марсело». Бразилец просит 6 млн евро в год.

В ТУРЦИИ ДЗЮБЕ СТОИТ ПОМЕНЬШЕ ГОВОРИТЬ

Еще Дзюбе стоит учесть турецкий менталитет. Здесь одни из самых горячих болельщиков на планете, поэтому россиянину стоит несколько раз подумать, прежде чем говорить. Одно неверное слово, и можно сильно нарваться на ответную реакцию. Здесь «сектой» лучше никого не называть. Если что пойдет не так, фанаты «Спартака» и «Зенита» покажутся ему душками. В Турции они не стесняются забрасывать автобусы с командами камнями.

Лишь немного менее импульсивны здесь руководители клубов, поэтому каждый сезон превращается в череду скандалов. Бесконечные отставки, регулярные конфликты, взаимные обвинения, спорное судейство, отстранение игроков, желтая пресса. В каком-то смысле турецкая суперлига – карикатура на РПЛ. При том, что уровень футбола не особо высок. Именно потому немало европейских звезд доигрывает в Турции – хорошие деньги при отличном климате и не столь высокой интенсивности.

По сути, переезд в Турцию станет для Дзюбы почетной пенсией. Если он, конечно, не умудрится и здесь нажить себе врагов, что с ним происходит с завидной регулярностью.

источник: «Советский спорт»
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