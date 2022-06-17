Бакаев в «Зените», Рыбус – в «Спартаке», Дзюба, Оздоев, Ахметов и Дзагоев – без клубов

«ЗЕНИТ»

Пришли: З. Бакаев («Спартак»), Кравцов («Пари НН», из аренды)

Ушли: Крицюк («Жил Висенте»), Дзюба, Оздоев

Трансферный баланс: 0

Пока чемпионы России больше теряют, чем находят. Контракты Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева продлены не были, а с другими командами они не договорились. Форвард, говорят, окажется в «Фенербахче». С вратарем Станиславом Крицюком соглашение расторгли, и он вернулся в Португалию, где все его хорошо знают.

Зато питерцы забрали не пригодившегося «Спартаку» Зелимхана Бакаева. Но этот переход не отменяет необходимости найти новых игроков на освободившиеся вакансии – вратаря, центрального полузащитника и нападающего.

«СОЧИ»

Пришли: Мещанинов («Балтика»), Миладинов («Пари НН», из аренды)

Ушли: Барач («Крылья Советов», выкуп), Попов («Левски»), Прохин («Ростов», из аренды), Воробьев («Оренбург», из аренды)

Трансферный баланс: +0,5 млн евро

Вице-чемпионы страны в отсутствие тренера взяли паузу. Только за полмиллиона евро приобрели у «Балтики» защитника Артема Мещанинова да вернули из аренд нескольких футболистов. Окончательно покинули юг России оставшийся в Самаре Матео Барач и не сумевший завоевать место в основе Ивелин Попов. Последний вернулся на родину в Болгарию.

«ДИНАМО»

Пришли: Комличенко («Ростов», из аренды), Карапузов («Ахмат», из аренды), Гагнидзе («Ракув», из аренды)

Ушли: З. Плиев

Трансферный баланс: 0

Бело-голубые тоже не торопятся с кадровыми перестановками. Наверняка тоже ждут вердикта нового тренера, который пока не назначен. Из заметных футболистов отметим возвращение из «Ростова» Николая Комличенко, но сложно поверить, чтобы он остался в команде. Слишком уж посредственный сезон провел. У Заурбека Плиева истек контракт.

«КРАСНОДАР»

Пришли: Олусегун, Окоронкво, Ндука (все – «Ботев», выкуп), Карпов («Тюмень»), Крыховяк (АЕК, из аренды), Вилена («Экспаньол», из аренды), Намли («Спарта», из аренды), Сулейманов («Гиресунспор», из аренды)

Ушли: Уткин («Ростов»), Гогличидзе («Урал», выкуп), Мартынович, Ботхейм, Городов, Газинский

Трансферный баланс: +1,24 млн

«Горожане» прониклись молодыми легионерами из Болгарии, завершавшими сезон в условиях отъезда статусных иностранцев, и выкупили всех троих за 1,8 млн евро. Плюс вернулись мастеровитые Гжегож Крыховяк, Тони Вилена и Юнес Намли, но не факт, что надолго – слишком уж подло они бросили товарищей в самый ответственный момент.

Потери у «быков» значительные. Если вратарь Евгений Городов места в старте не имел, то Александр Мартынович и Юрий Газинский были знаковыми фигурами. Последнего мог бы заменить Даниил Уткин, но его почему-то продали в «Ростов» за 3 млн. Друг Эрлинга Холанда Эрик Ботхейм в Краснодар не вернулся.

ЦСКА

Пришли: Карраскаль («Ривер Плейт», выкуп), Ндиайе («Арда», из аренды), Чалов («Базель», из аренды), Кучаев («Рубин», из аренды), Бистрович («Карагюмрюк», из аренды), Гайч («Уэска», из аренды), Сигурдссон («Венеция», из аренды)

Ушли: Бохинен («Салернитана», выкуп), Ахметов, Магнуссон, Дзагоев, Фернандес, Гбамен («Эвертон», из аренды)

Трансферный баланс: -2,75 млн

Главным для армейцев стал выкуп у «Ривер Плейт» полузащитника Хорхе Карраскаля, хотя и не очень понятно, чем им приглянулся футболист, набивший в 13 матчах 2 (1+1) очка результативности. Возвращается и целый батальон отданных в аренду футболистов, за исключением Эмиля Бохинена.

Потери же очень масштабные – Ильзат Ахметов и Алан Дзагоев ушли по истечении контрактов, а Марио Фернандес приостановил карьеру. Весной много, хотя не так уж и здорово играл Жан-Филипп Гбамен, но он в Москве загулял и потому вернулся в «Эвертон». Теперь команде надо искать нового опорника. У Владимира Федотова летом будет много работы.

«ЛОКОМОТИВ»

Пришли: Фассон («Атлетико Паранаэнсе»), Раконьяц («Чукарички»), Лысцов («Ахмат», из аренды), Сильянов («Ростов», из аренды)

Ушли: Рыбус («Спартак»), Ротенберг, Рыбчинский («Пари НН», в аренду)

Трансферный баланс: -5,5 млн

У железнодорожников на сегодня худший трансферный баланс. Все из-за приобретений защитника Лукаса Фассона и нападающего Марко Раконьяца. В сумме они обошлись в 5,5 млн. Вероятно, потребуются средства и на нового левого защитника после ухода в «Спартак» на правах свободного агента Мацея Рыбуса.

«АХМАТ»

Пришли: Журавлев («Уфа»), Тодорович («Зальцбург», выкуп), Опарин («Енисей»), Янчу («Фарул»)

Ушли: Михаляк («Коньяспор», выкуп), Себай («Кирьят-Шмона»), Гудиев, Пуцко, Уткин («Краснодар», из аренды), Карапузов («Динамо», из аренды), Иг. Коновалов («Рубин», из аренды), Лысцов («Локомотив», из аренды)

Трансферный баланс: - 0,9 млн

Грозненцы укрепляют оборону. Почти за полтора миллиона они приобрели вратаря Михаила Опарина и защитников Дарко Тодоровича и Юрия Журавлева. Босниец был выкуплен после года в аренде, за который успел провести в РПЛ 17 матчей.

Окончательно покинул Грозный поляк Конрад Михаляк, проведший предыдущий сезон в Турции. Удивительно, конечно, что «Ахмат» приобретал его за 1,5 млн при стоимости в 750 тысяч, а продал за 500 тысяч при стоимости в 1,7 млн. То есть мог заработать на сделке миллион, а по факту миллион потерял.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

Пришли: Барач («Сочи», выкуп), Гапонов («Спартак», выкуп)

Ушли: Божин, Канунников, Игнатьев («Рубин», из аренды), Глушенков («Спартак», из аренды)

Трансферный баланс: - 0,8 млн

Самарцам требовалось сохранить Игоря Осинькина, что и было сделано, и это главное. Выкуп защитников Барача и Ильи Гапонова после аренд видится разумным продолжением трансферной политики. Теперь надо думать, кем заменить вернувшегося в «Спартак» Максима Глушенкова. Отъезд Ивана Игнатьева и Максима Канунникова погоды явно не сделает.

«РОСТОВ»

Пришли: Уткин («Краснодар»), Щетинин («Зенит», выкуп), Гигович («Хельсинборг», из аренды), Хашимото («Виссел Кобе», из аренды), Альмквист («Утрехт», из аренды), Прохин («Сочи», из аренды), Норманн («Норвич», из аренды), Саплинов («Уфа», из аренды)

Ушли: Павловец («Оренбург»), Сильянов («Локомотив», из аренды), Баштуш («Аль-Айн», из аренды), Комличенко («Динамо», из аренды)

Трансферный баланс: -3,1 млн

«Ростов» на трансферном рынке ведет себя, чуть ли не как топ-клуб (по российским меркам, конечно). Достаточно посмотреть на список игроков, вернувшихся из аренд. Середнякам такой подход не свойствен. Интересно, надолго ли задержится Матиас Норманн – футболист для команды классный, но вряд ли пляшущий от восторга при мысли о России после АПЛ.

Впечатляет и трансфер Уткина из «Краснодара», на который нашлось 3 млн. Продолжит радовать болельщиков и Кирилл Щетинин, чей гол в ворота «Локомотива» признан самым красивым в сезоне.

«СПАРТАК»

Пришли: Перейра («Янг Бойз», выкуп), Рыбус («Локомотив»), Ларссон (АИК, из аренды), Крал («Вест Хэм», из аренды), Урунов («Уфа», из аренды), Роша («Атлетико Паранаэнсе», из аренды), Глушенков («Крылья Советов», из аренды), Тил («Фейенорд», из аренды)

Ушли: Понсе («Эльче», выкуп), Гапонов («Крылья Советов», выкуп), З. Бакаев («Зенит»), Мирзов («Химки»), Кутепов, Жиго («Марсель», из аренды)

Трансферный баланс: -2,12 млн

У красно-белых на контрактах тоже толпа футболистов. Неясно, как будет выглядеть центр обороны после отъезда Самуэля Жиго. Раньше его могли подстраховать Илья Кутепов или его тезка Гапонов, но теперь их в команде нет. Остался лишь номинальный полузащитник Руслан Литвинов да любимец болельщиков Максимилиан Кофрие. Впрочем, со временем спартаковцы закроют эту дыру, как сделали на левом фланге, куда пришел опытный Рыбус.

Впечатляет и список возвращающихся из аренд игроков: Джордан Ларссон, Алекс Крал, Тус Тил, Педро Роша. Вот уж кто доволен тем, что лимит на легионеров расширят. Еще выкуплен контракт основного опорника Кристофера Перейры, но это было очевидно.

Помимо Бакаева, Кутепова и Жиго окончательно покинули Тарасовку Эсекиэль Понсе (остался в «Эльче») и Резиуан Мирзов, за которого в 2019 году зачем-то заплатили целых 4 млн.