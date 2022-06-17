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Вспоминаем самые унизительные поражения в истории сборной Англии

0:5, 1:4, 1:7 и другие фиаско у родоначальников футбола. Не обошлось и без участия СССР
Вспоминаем самые унизительные поражения в истории сборной Англии
17 июня 2022 19:05
автор: Никита Шмытов
автор фото: Федерация футбола Венгрии

Не так давно случилась главная сенсация Лиги наций сезона-2022/23 – состав сборной Англии за несколько сотен миллионов евро уступил скромной Венгрии, за которую играют лишь несколько игроков из топ-клубов. Кто-то это связывает с отсутствием мотивации и накопленной усталостью фаворитов, но 0:4 – перебор, который невозможно оправдать. Такое поражение нельзя назвать иначе, как унизительным, но в истории английского футбола были другие случаи, достойные того, чтобы о них вспоминали.

ФРАНЦИЯ – АНГЛИЯ – 5:2 (1931 год)

В начале прошлого века родоначальники футбола почти не знали конкуренции, лишь изредка встречая ее от других регионов Великобритании. Англия без проблем разбиралась с будущими топ-командами мира, включая Германию, Францию и Испанию. Нередко к концу игры на табло красовался счет уже с двузначными числами. Тем удивительнее была пощечина, полученная англичанами в 1931 году в товарищеском матче с командой Франции, одержавшей победу со счетом 5:2.

ЮГОСЛАВИЯ – АНГЛИЯ – 5:0 (1958)

К 50-м годам футбол начал прогрессировать. В Европе появилось несколько классных сборных, готовых соперничать с Англией. В частности, команда Югославии, не оставившая в очередном товарищеском матче никаких шансов британцам, разгромив их со счетом 5:0. Не помог даже Бобби Чарльтон, только начавший зарабатывать статус легенды мирового футбола. Зато хет-триком отметился Александар Петакович.

ПЕРУ – АНГЛИЯ – 4:1 (1959)

Еще через год поклонники «трех львов» вновь пережили тяжелое поражение. На этот раз удалось забить один гол. Но против четырех пропущенных это никак не помогло. Примечательно, что игрок соперников вновь отметился хет-триком, и его автором стал культовый для перуанского футбола Хуан Семинарио.

ДАНИЯ – АНГЛИЯ – 4:1 (2005)

Переносимся в 21-й век, в котором у англичан также было немало унизительных поражений. Первым значимым матчем стал выезд в Данию со считавшимся одним из самых перспективных составов за всю историю (с Джеррардом, Лэмпардом, Дефо, Фердинандом, Терри, Бекхэмом и другими звездами). Однако, Англия уступила датчанам без каких-либо шансов на победу. В те годы скандинавы не были грозной силой, тем удивительнее было наблюдать на табло настолько разгромный счет. Неудивительно, что через год Англия добралась лишь до четвертьфинала чемпионата мира.

АНГЛИЯ – ГЕРМАНИЯ – 1:4 (2010)

На следующем мундиале Англия вылетела еще раньше – на этапе 1/8 финала. Германия хладнокровно расправилась с соперником. Но, возможно, всего бы этого не случилось, если бы судья засчитал честно забитый гол Френка Лэмпарда, навсегда вошедший в историю футбола. Этот момент стал одним из главных для доказательства важности введения видеоповторов.

ВЕНГРИЯ – АНГЛИЯ – 7:1 (1954)

А теперь самое интересное. Крупнейшее поражение в истории сборной Англии случилось в 1954 году, и вновь его нанесла сборная Венгрии. В те годы венгры были одной из самых сильных команд мира, которую вел за собой неповторимый Ференц Пушкаш. Он стал одним из лучших игроков в матче с англичанами, записав на свой счет два забитых мяча. Фактически Англия была растоптана.

БОНУС: АНГЛИЯ – СССР – 1:3 (1988)

Хоть это поражение англичан нельзя назвать разгромным, но вспомнить про него стоит. Сборная СССР встретилась с Англией на групповом этапе чемпионата Европы 1998 года, на котором «львы» выглядели по-настоящему жалко. Перед последним туром англичане имели теоретические шансы на выход в плей-офф, но надежда угасла достаточно быстро. Советская команда с Дасаевым, Белановым, Протасовым, Хидиятуллиным, Заваровым и другими звездами той эпохи без проблем одержала уверенную победу, оставив фаворитов на последнем месте таблицы со скромными «2-7» в графе «разница голов».

источник: «Советский спорт»
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