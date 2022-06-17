Два дерби на старте – ФНЛ определилась с календарем

Футбольная национальная лига провела жеребьевку календаря на сезон-2022/23, который стартует 17 июля. За месяц до начала первого тура с командами примерно определились. Откроется очередной сезон первой лиги, скорее всего, дерби Татарии. «Нефтехимик» примет у себя КАМАЗ, который в последний момент все-таки включили в ФНЛ. Напомним, что челнинцы вылетели из первой лиги по спортивному принципу, как и «Ротор». Но были основным претендентами на возвращение. Хотя к ним и были вопросы по части финансовой состоятельности для участия в первой лиге, но, похоже, с чей-то легкой руки, их решили. Насколько известно, «Ротор» также активно лоббировал свое возвращение в ФНЛ, но пока история продолжения не получила.

Афишу первого тура украсит еще и кавказское дерби. Новичок лиги - клуб «Динамо» (Махачкала) – померяется силами с «Аланией».

Не менее интересно будет наблюдать и за дебютом Леонида Слуцкого и его «опасно» укомплектованного «Рубина». Казанский клуб примет у себя московскую «Родину», также только что ворвавшуюся в ряды ФНЛ. В отличие от многих упомянутых – не сверху, а снизу - из ПФЛ.

Ну, и безусловно, заслуживает внимания «СКА - Хабаровск» Романа Шаронова, который летит в гости к «Арсеналу» Олега Кононова.

Полностью опубликовать календарь на сезон обещают в ближайшее время, после исполкома РФС, который состоится 23 июня и где будут приняты окончательные решения. Пока же у команд есть время внести необходимые изменения. Например, поменяться кругами.

Помимо утверждения финальной версии расписания, исполкому РФС также предстоит решить вопрос с переименованием низших лиг в «первую» и «вторую» и окончательно определиться со списком участников первого дивизиона.