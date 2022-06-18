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Йоканович - в «Динамо», Клозе – в Австрию, а Гётце до сих пор играет

А еще: Баринов - в Турции, Роналду в «Роме». Самые актуальные и важные трансферные новости на 18 июня.
Йоканович - в «Динамо», Клозе – в Австрию, а Гётце до сих пор играет
18 июня 2022 10:47
автор: Никита Шмытов
автор фото: Goal.com

РОССИЯ

Совершенные сделки

«Динамо» подтвердило слухи и официально объявило о назначении на пост главного тренера сербского специалиста Славишы Йокановича. Контракт с экс-тренером «Шеффилда» заключен по системе «1+1+1», то есть он будет автоматически продлеваться при достижении определённых задач. Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач отметил, что новый тренер предпочитает «хорошо сбалансированный, атакующий стиль игры «первым номером».

«Ростов» официально объявил о подписании воспитанника «Локомотива» Алексея Миронова. В предыдущих двух сезонах 22-летний полузащитник играл за «Оренбург». Предположительная сумма сделки - 250 тысяч евро.

ЦСКА подписал Милана Гайича. 26-летний правый защитник достался клубу бесплатно, а его контракт заключен до 2025 года.

«Пари НН» (так теерь называется «Нижний Нвгород») продлил аренду Илью Берковского, договорившись с «Локомотивом». В прошлом сезоне полузащитник провел за нижегородцев 20 матчей.

Слухи

Позиция левого защитника в России - чрезвычайно дефицитная. Со времён Юрия Жиркова не появилось здесь топ-игрока, хотя некоторые футболисты надежду дают. Одним из них является Илья Самошников, которого «Рубин» после вылета в ФНЛ готов продать за 2-3 млн евро - копейки для игрока сборной России.

Всё больше российских футболистов сватают в Турцию, и сегодня очередь дошла до Дмитрия Баринова. Телеграм-канал «Мутко против» утверждает, что к хавбеку «Локомотива» проявляют интерес два клуба: «Галатасарай» и «Трабзонспор». Контракт Баринова с «железнодорожниками» заканчивается в 2023 году, поэтому решение нужно принимать незамедлительно.

ГЕРМАНИЯ

Совершенные сделки

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич, наконец, подтвердил переход Садио Мане. Мюнхенский клуб, предположительно, заплатит за сенегальского форварда около 40 млн евро.

Слухи

В 2019 году герой финала ЧМ-2014 Марио Гётце был близок к завершению профессиональной карьеры, однако нашёл в себе силы и переехал в чемпионат Нидерландов, в котором весьма успешно играл за ПСВ. Но текущим летом полузащитник может вернуться на родину благодаря «Айнтрахту», который готов выкупить контракт немца.

ИТАЛИЯ

Слухи

Совсем уж безумную новость опубликовал итальянский источник «La Repubblica», утверждающий, что Криштиану Роналду всё же не входит в планы нового тренера «МЮ», из-за чего его агент уже начал подыскивать варианты для продолжения карьеры. Главным претендентом на 37-летнего голеадора является итальянская «Рома», где не последнюю роль может сыграть Жозе Моуриньо, с которым CR7 уже работал ранее в «Реале». Также в качестве плюсов для Роналду можно отметить португальцев в составе и в структуре клуба, а также более мягкий налоговый режим в Италии. Однако серьёзным и главным минусом является отсутствие «Ромы» в ЛЧ, из-за чего более приоритетным вариантом для Криштиану считается родной «Спортинг», получивший право играть в самом престижном клубном турнире.

ИСПАНИЯ

Слухи

В 2019 году «Реал» отдал сумасшедшие 63 млн евро за перспективного и похожего на Карима Бензема форварда Луку Йовича, но серб совсем не прижился в Испании. Новичок не только не смог успешно подменять французскую легенду клуба, но и проиграл конкуренцию другим игрокам атаки. Поэтому «Реал» рассматривает вариант с арендой 24-летнего нападающего в «Фиорентину». Может, хоть там перестанет сидеть в запасе и не составит в этом смысле компанию Александру Кокорину.

Тем временем главный претендент на «Золотой мяч» Карим Бензема может обновить контракт. Нынешний действует до 2023 года, а «Реал» готов продлить его до лета 2024 года.

ФРАНЦИЯ

Слухи

Мауро Икарди никогда не был звездой «ПСЖ», но с приходом Лионеля Месси аргентинский форвард окончательно присел на лавку. Клуб недоволен высокой зарплатой запасного игрока, из-за чего вынужден искать варианты для аргентинца. Самым активным в борьбе за 29-летнего нападающего считается «Вулверхэмптон». Трудно поверить, как супруга игрока Ванда Нара согласится переехать из Парижа в английскую провинцию, а её слово, почти наверняка, будет решающим в вопросе трансфера.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

Совершенные сделки

Мирослав Клозе впервые станет главным тренером в своей карьере. С нового сезона под его руководством будет играть австрийский «Альтах», занявший последнее место в последнем сезоне.

источник: «Советский спорт»
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Йоканович - в «Динамо», Клозе – в Австрию, а Гётце до сих пор играет
Йоканович - в «Динамо», Клозе – в Австрию, а Гётце до сих пор играет
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