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«Спартак» принудили к матчу за Суперкубок

Кажется, игра за Суперкубок пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге в ее первоначальном классическом формате – за трофей поборются чемпион страны и обладатель Кубка России. Вопрос с бойкотом матча «Спартаком», вероятно, закрыт.
«Спартак» принудили к матчу за Суперкубок
18 июня 2022 13:48
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

ЭТО ЗВОНОК – ОТКУДА НАДО ЗВОНОК

Как сообщил телеграм-канал «Мутко против», эпопею с бойкотом матча решил звонок владельцу красно-белых Леониду Федуну. Звонил некий высокопоставленный сотрудник из администрации президента России и аргументировано убедил Леонида Арнольдовича прекратить разговоры о бойкоте, а отправиться на «Газпром Арену». Источник даже привел аргумент звонящего – мол, сейчас не время для бойкота.

Совершенно согласен: и в другое-то время, совсем не время устраивать весь этот хайп-спектакль вокруг всего лишь одного, по большому счету, ничего не значащего матча. А сейчас уж точно не время. Вы понимаете, о чем я.

Так что, никакого срыва игры, никакой замены «Спартака» на «Динамо» не будет. 9 июля на «Газпром Арене» пройдет очередное дерби двух столиц в рамках первого трофея нового сезона.

Афиша для старта лучше некуда.

ЗАРЕМА ВСПОМНИЛА БЕРИЮ

Тем времен, в СМИ распространилось очередное яркое выступление супруги владельца «Спартака»

Заремы Салиховой по поводу Суперкубка.

Она уверена, что матч против «Зенита» нужно было проводить на нейтральном поле. По ее словам, выбор Санкт-Петербурга не вписывается ни в какие рамки. Девушка считает, что Российский футбольный союз (РФС) принял решение, проигнорировав спортивные принципы.

«Все это напоминает 1939 год, когда Берия пытался отобрать у «Спартака» Кубок и назначили странную переигровку. Тогда ничего не оставалось, как играть, а сегодня все признают, что это позорная страница в истории нашего футбола. Адепты «выходите и бейтесь» чего добиваются? Вы не понимаете, что это история не про футбол, именно поэтому поле не нейтральное.

На мой взгляд, важно сказать про другое. РФС в очередной раз противоречит сам себе, говоря о развитии футбола в регионах, о популяризации спорта. Вот отличная возможность привезти праздник в регионы. Казань лишилась команды в РПЛ и многих европейских соревнований – почему бы не поддержать город, гостиничный и ресторанный бизнес? То же можно сказать, например, о Саранске и других городах, в которых стадионы после чемпионата мира простаивают, постепенно разрушаясь, которым такой матч очень бы помог, особенно частному бизнесу, от таксистов до владельцев кафе. Питер и так не обделён вниманием – на одном ПМЭФ за несколько дней зарабатывает больше, чем другие регионы за год», – цитирует Салихову «СЭ».

Подкупает прекрасное знание Заремой отечественной футбольной истории. Очевидно, что это яркое интервью было ею дано еще до звонка из Администрации Президента. И теперь наверняка мы больше никакой критики в адрес РФС и места проведения матча от яркой и неравнодушной девушки не услышим.

Поэтому ждем Зарему и ее супруга в вип-ложе «Газпром Арены» 9 июля. Там можно будет эмоции не скрывать – уверен, матч никого не оставит равнодушным.

источник: «Советский спорт»
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