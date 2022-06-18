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Гудбай, «Премьер», или Здравствуй, «Супер»!

Читательская почта «Советского спорта» работает! Мы получили материал от Георгия Алексеева, кандидата физико-математических наук, публициста, эксперта аналитических передач. Далеко не со всем согласны, а некоторые вещи можем воспринимать лишь с иронией. Но в порядке полемики предлагаем вам ознакомиться с идеями читателя и, может быть, согласиться или возразить.
Гудбай, «Премьер», или Здравствуй, «Супер»!
18 июня 2022 13:59
автор: Георгий Алексеев
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

В мае отмечал день рождения ФК «Зенит». 97 лет, солидный возраст, чемпион Российской футбольной премьер-лиги.

«Стоп! А почему премьер-лиги?» - ловлю себя на мысли при прослушивании новости по радио. Ответ вроде бы очевиден: в России после развала СССР футбол сохранил ранжирование по дивизионам, была введена система градаций профессиональных команд от полупрофессионалов (третьей лиги), выступающих по региональным турнирам, через вторую и первую - к высшей лиге, пока в 2001 году высшую лигу не переименовали в «премьер-…», а почему, непонятно. Возможно, культ карго: в те годы российские клубы плохо выступали в международных турнирах, и кому-то пришла в голову «светлая» мысль, что ежели переименовать высшую лигу на аглицкой манер, то и играть футболисты начнут, как англичане. Такой расчет отдает магическим мышлением: «Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт», но нужно учесть один нюанс – это не соответствует национальным традициям. А в эпоху импортозамещения чужие названия в наших делах – это как чужой флаг над крепостью. Ведь спорт во многом лицо нации, а в российской истории ничего с приставкой «премьер-» более не существует, и все звания чемпионов страны разыгрываются между командами из лиг с маркировкой «супер-». Возьмите хоккей: до КХЛ была Суперлига, возьмите баскетбол - до Единой Лиги ВТБ тоже Суперлига. Возьмите гандбол, водное поло… В России все супер, кроме футбола.

Название национальной команды в самом популярном виде спорта во многом переносится на страну, название сборной по самому популярному виду спорта становится едва ли не вторым названием страны. Так, когда в вашем кругу скажут «бафана-бафана», вы без подсказок поймёте, что речь идёт о Южно-Африканской Республике. И не факт, что о футбольной сборной, название уже в принципе за ЮАР закрепилось. «Скуадра адзурра?» Речь однозначно о представителях Италии. Очень давно о национальной сборной по футболу, в наши дни о любых командах, представляющих Италию на международном уровне, вплоть до групп, участвующих в конкурсе «Евровидение»… Не футболом единым: так, родившееся в хоккее название сборной СССР, громившей всех подряд, «Красная Машина», сейчас перешло на все сборные России, в футболе тоже у нас теперь «Красная Машина», но тут разве что СССР и Канада вспоминаются, ну, Швеция, где спортивное название страны родилось в хоккее, в США название Dream Team родилось в баскетболе, который в Штатах популярнее футбола и хоккея, вместе взятых, Норвегию все знают по биатлону, а Китай по ушу, но это нишевые особенности, а в среднем, в мире, футбол – вид спорта №1, а значит, законодатель мод, все начинается в футболе.

Также обычным делом является устойчивая связь названия команды с названием города. Подставьте вместо многоточия прилагательное по географии. «… Бавария», «… Шинник», «… Рубин». Ведь никто не напишет «казанская Бавария», «мюнхенский Шинник», «ярославский Рубин», не звучит. Название самой известной спортивной команды является частью бренда города. Как мой отец (боксер) говорит: «Не перевариваю футбол в принципе, но! «Зенит» - это Питер, а Питер - это «Зенит»». Поэтому если в девяностых в СПб существовало множество самых разнообразных спортивных коллективов с самыми вычурными названиями, вплоть до баскетбольного «Спартака», то сейчас Санкт-Петербург и по футболу, и по баскетболу, и по волейболу представляют коллективы с названием «Зенит», потому что образовалась устойчивая связь между «Зенитом» и Санкт-Петербургом. И вот на этом фоне вслушайтесь внимательно и сравните два набора устойчивых фраз.

Первый. 1. Английская королева. 2. Германский кайзер. 3. Русский царь. 4. Швейцарский сыр. 5. Российская Суперлига.

Второй. 1. Германский сыр. 2. Английский кайзер. 3. Швейцарская королева. 4. Английская Суперлига. 5. Российская премьер-лига…

Вычеркните лишнее, как говорится.

В общем, не нужно ходить в Тулу с самоваром или учить англичан заваривать чай в файв-о-клок, а нужно всё приводить к единому знаменателю. У каждой страны свои герои, свои мемы, свои памятники, свои бренды, свои победы и, в целом, свой ассоциативный ряд. Не может быть в Англии «Красной Машины», не должно быть в России премьер-лиги. И это не шуточный спор между Russian vodka и Irish whiskey - это серьёзный спор, смысловой. Во время WWI Саксены Кобургские в Англии переименовались в Виндзоров, целая династия, Петербург в Российской Империи переименовали в Петроград. Потому что с немцем воевали. Сейчас у России идет тяжелейшая конфронтация с Западом, не только военная и экономическая, но и (в первую очередь) идеологическая. А значит, вопрос переименования премьер-лиги в Суперлигу даже не спортивный, а идеологический. P.S. С учетом последних новостей с вероятной сменой титульного спонсора лиги считаю, что новый футбольный сезон в России может начать МИРовая Футбольная СуперЛига. А вы как считаете?

источник: «Советский спорт»
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Гудбай, «Премьер», или Здравствуй, «Супер»!
Читательская почта «Советского спорта» работает! Мы получили материал от Георгия Алексеева, кандидата физико-математических наук, публициста, эксперта аналитических передач. Далеко не со всем согласны, а некоторые вещи можем воспринимать лишь с иронией. Но в порядке полемики предлагаем вам ознакомиться с идеями читателя и, может быть, согласиться или возразить.
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