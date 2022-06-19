Спастись от «синдрома Широкова». Экс-капитана сборной России отлучили от футбола

Два года назад Роману Широкову повезло больше - удалось избежать и отстранения, и уголовного преследования за избиение судьи прямо на поле во время любительского матча. Экс-полузащитнику «Зенита», «Спартака» и сборной России не понравилось, что рефери решил показать ему красную карточку, и он пообещал судье, что в случае удаления ударит его по лицу. И слово свое сдержал. Даже более того – ударил еще и ногой. В результате арбитра Никиту Данченкова увезли на «скорой», а Романа Широкова через какое-то время пригласили в суд. Но футболисту, не без помощи «правильного» адвоката, удалось не только избежать серьезных последствий, но ещё и поиздеваться над пострадавшим арбитром.

Широков предоставил в суде справку о своем непростом материальном положении. Согласно документу, футболист жил на скромную зарплату в 30 тысяч рублей. В результате, бывшему капитану сборной России назначили 100 часов исправительных работ и 100 тысяч рублей компенсации за моральный вред. Видимо, вынесенное тогда судом решение окончательно развязало руки Роману Широкову в его цинизме и он, недолго думая, устроил аукцион, где выставил на продажу бутсы, в которых избил Никиту Данченкова. Лот был выкуплен за 100 тысяч рублей. И, неважно, что затем эти деньги бывший футболист отправил в детский дом. Важно, что в тот момент ему фактически дали добро на избиение судей и даже установили ценник – 100 тысяч рублей. И это несмотря на то, что перед срывом Широкова столичный футбол уже потрясли две резонансные истории – сломанный нос игроком «Спартака» Аязом Гулиевым гражданину США и посиделки в кафе Павла Мамаева и Александра Кокорина. Последние, как мы помним, закончились весьма плачевно. Но там пострадавшие были «непростыми» людьми. И решение суда было максимально суровым. Устроить аукцион с использованными в драке стульями им бы никто не позволил.

Так или иначе, Широков опять сорвался. Теперь во время матча молодежных команд клубной лиги первенства Москвы «Строгино-2008» – «Родина». Так что, извинения, которые он принес два года назад общественности, за свое жесткое поведение, самоликвидировались. Судя по всему, бывшему капитану сборной России, не извиняться надо было, а сразу отправляться на курсы по управлению гневом. Ведь, если ты теряешь контроль над своими эмоциями уже и на молодежном футбольном первенстве, это тревожный звоночек. И тюрьма, как сегодня заявил известный ведущий Дмитрий Губерниев, Широкову тут не поможет. На лицо явные психологические проблемы. Когда ты сам отец, заявлять судьям матча, в котором участвуют дети не старше 2008 года рождения, что «вы (нецензурное), я вам (нецензурное) сломаю, вы больше у меня судить не будете!» - не каждому дано. И чего тут больше – недостатка в воспитании, ощущения вседозволенности при влиятельных друзьях, ума или отклонений в психике - судить не нам. Главное, что комитет безопасности и этики РФС, решил, что не будет оставлять этот инцидент без внимания. Роман Широков в ближайшие полгода посидит дома без работы и заплатит штраф в 40 тысяч рублей. Тоже, конечно, не самое суровое наказание, но будем воспринимать его как сигнал для экс-хавбека «Зенита», что в следующий раз отстранение может затянуться. И возможно, это решение - пусть лишь на какое-то время - станет способом лечения для всех остальных, кого неожиданно настигнет «синдром Широкова».