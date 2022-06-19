ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Спастись от «синдрома Широкова». Экс-капитана сборной России отлучили от футбола

Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата Европы-2008, трехкратный чемпион России, двукратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка и суперкубка УЕФА, бывший спортивный директор «Динамо» и советник министра спорта Московской области – регалии человека, которого отстранили на полгода от футбольной деятельности в Москве.
Спастись от «синдрома Широкова». Экс-капитана сборной России отлучили от футбола
19 июня 2022 17:01
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: РФС

Два года назад Роману Широкову повезло больше - удалось избежать и отстранения, и уголовного преследования за избиение судьи прямо на поле во время любительского матча. Экс-полузащитнику «Зенита», «Спартака» и сборной России не понравилось, что рефери решил показать ему красную карточку, и он пообещал судье, что в случае удаления ударит его по лицу. И слово свое сдержал. Даже более того – ударил еще и ногой. В результате арбитра Никиту Данченкова увезли на «скорой», а Романа Широкова через какое-то время пригласили в суд. Но футболисту, не без помощи «правильного» адвоката, удалось не только избежать серьезных последствий, но ещё и поиздеваться над пострадавшим арбитром.

Широков предоставил в суде справку о своем непростом материальном положении. Согласно документу, футболист жил на скромную зарплату в 30 тысяч рублей. В результате, бывшему капитану сборной России назначили 100 часов исправительных работ и 100 тысяч рублей компенсации за моральный вред. Видимо, вынесенное тогда судом решение окончательно развязало руки Роману Широкову в его цинизме и он, недолго думая, устроил аукцион, где выставил на продажу бутсы, в которых избил Никиту Данченкова. Лот был выкуплен за 100 тысяч рублей. И, неважно, что затем эти деньги бывший футболист отправил в детский дом. Важно, что в тот момент ему фактически дали добро на избиение судей и даже установили ценник 100 тысяч рублей. И это несмотря на то, что перед срывом Широкова столичный футбол уже потрясли две резонансные истории – сломанный нос игроком «Спартака» Аязом Гулиевым гражданину США и посиделки в кафе Павла Мамаева и Александра Кокорина. Последние, как мы помним, закончились весьма плачевно. Но там пострадавшие были «непростыми» людьми. И решение суда было максимально суровым. Устроить аукцион с использованными в драке стульями им бы никто не позволил.

Так или иначе, Широков опять сорвался. Теперь во время матча молодежных команд клубной лиги первенства Москвы «Строгино-2008» «Родина». Так что, извинения, которые он принес два года назад общественности, за свое жесткое поведение, самоликвидировались. Судя по всему, бывшему капитану сборной России, не извиняться надо было, а сразу отправляться на курсы по управлению гневом. Ведь, если ты теряешь контроль над своими эмоциями уже и на молодежном футбольном первенстве, это тревожный звоночек. И тюрьма, как сегодня заявил известный ведущий Дмитрий Губерниев, Широкову тут не поможет. На лицо явные психологические проблемы. Когда ты сам отец, заявлять судьям матча, в котором участвуют дети не старше 2008 года рождения, что «вы (нецензурное), я вам (нецензурное) сломаю, вы больше у меня судить не будете!» - не каждому дано. И чего тут больше недостатка в воспитании, ощущения вседозволенности при влиятельных друзьях, ума или отклонений в психике - судить не нам. Главное, что комитет безопасности и этики РФС, решил, что не будет оставлять этот инцидент без внимания. Роман Широков в ближайшие полгода посидит дома без работы и заплатит штраф в 40 тысяч рублей. Тоже, конечно, не самое суровое наказание, но будем воспринимать его как сигнал для экс-хавбека «Зенита», что в следующий раз отстранение может затянуться. И возможно, это решение - пусть лишь на какое-то время - станет способом лечения для всех остальных, кого неожиданно настигнет «синдром Широкова».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Спастись от «синдрома Широкова». Экс-капитана сборной России отлучили от футбола
Спастись от «синдрома Широкова». Экс-капитана сборной России отлучили от футбола
Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата Европы-2008, трехкратный чемпион России, двукратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка и суперкубка УЕФА, бывший спортивный директор «Динамо» и советник министра спорта Московской области – регалии человека, которого отстранили на полгода от футбольной деятельности в Москве.
19.06.2022 17:01
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Широков опять «прославился» – вновь под горячую руку экс-капитана сборной России попали судьи
Широков опять «прославился» – вновь под горячую руку экс-капитана сборной России попали судьи
Бывший футболист сборной России Роман Широков отстранен от футбольной деятельности в Москве на полгода.
19.06.2022 09:56
Футбол
автор: Юрий Волохов
Андрей Червиченко: В Турции у Дзюбы должно получиться, иначе его ждет судьба Кокорина
Андрей Червиченко: В Турции у Дзюбы должно получиться, иначе его ждет судьба Кокорина
Артем Дзюба перейдет в один из турецких клубов. Ранее сообщалось, что форвард близок к подписанию контракта с «Фенербахче», но сегодня появилась информация, что Дзюба станет игроком «Галатасарая».
18.06.2022 23:15
Футбол
автор: Юрий Волохов
Гудбай, «Премьер», или Здравствуй, «Супер»!
Гудбай, «Премьер», или Здравствуй, «Супер»!
Читательская почта «Советского спорта» работает! Мы получили материал от Георгия Алексеева, кандидата физико-математических наук, публициста, эксперта аналитических передач. Далеко не со всем согласны, а некоторые вещи можем воспринимать лишь с иронией. Но в порядке полемики предлагаем вам ознакомиться с идеями читателя и, может быть, согласиться или возразить.
18.06.2022 13:59
Футбол
автор: Георгий Алексеев
«Спартак» принудили к матчу за Суперкубок
«Спартак» принудили к матчу за Суперкубок
Кажется, игра за Суперкубок пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге в ее первоначальном классическом формате – за трофей поборются чемпион страны и обладатель Кубка России. Вопрос с бойкотом матча «Спартаком», вероятно, закрыт.
18.06.2022 13:48
Футбол
автор: Юрий Волохов
Йоканович - в «Динамо», Клозе – в Австрию, а Гётце до сих пор играет
Йоканович - в «Динамо», Клозе – в Австрию, а Гётце до сих пор играет
А еще: Баринов - в Турции, Роналду в «Роме». Самые актуальные и важные трансферные новости на 18 июня.
18.06.2022 10:47
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дождется ли «Уфа» Гончаренко?
Дождется ли «Уфа» Гончаренко?
Башкирский клуб застрял между двух миров. Что ждет «Уфу» - ФНЛ или РПЛ - совсем скоро решит воронежский «Факел». Через пару недель ждем развязку одной из самых запутанных и драматичных историй предстоящего сезона премьер-лиги.
18.06.2022 09:12
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Два дерби на старте – ФНЛ определилась с календарем
Два дерби на старте – ФНЛ определилась с календарем
Пока у РПЛ на руках имеется лишь структура календаря на сезон-2022/23, в первом дивизионе уже определились, кем откроют первый тур.
17.06.2022 19:32
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Вспоминаем самые унизительные поражения в истории сборной Англии
Вспоминаем самые унизительные поражения в истории сборной Англии
0:5, 1:4, 1:7 и другие фиаско у родоначальников футбола. Не обошлось и без участия СССР
17.06.2022 19:05
Футбол
автор: Никита Шмытов
Бакаев в «Зените», Рыбус – в «Спартаке», Дзюба, Оздоев, Ахметов и Дзагоев – без клубов
Бакаев в «Зените», Рыбус – в «Спартаке», Дзюба, Оздоев, Ахметов и Дзагоев – без клубов
Обзор состоявшихся трансферов РПЛ летом-2022.
17.06.2022 15:19
Футбол
автор: Артем Зибрак
Проколы по-парижски. «ПСЖ» не уговорил Зидана и не переубедил звезду «Реала»
По сообщениям СМИ, Зинедин Зидан окончательно отказался возглавить этим летом «ПСЖ», ряды которого также не пополнит Винисиус Жуниор.
Роман-рукоприкладец. Чем для Широкова обернулось новое нападение на судей
Роман Широков снова влип в историю: бывший полузащитник сборной России на полгода отстранен от футбольной деятельности в Москве решением столичной федерации футбола.
Так покинула ли Пугачева сеульский теплоход? Как СССР разбил Бразилию в футбольном финале Олимпиаде
В решающем матче Игр в Сеуле-1988 советские футболисты совершили, казалось, невозможное - победили бразильцев с Ромарио и еще тремя будущими чемпионами мира в составе. «Плеймейкер» вспоминает подробности триумфа команды Анатолия Бышовца.
«Политическая» победа Эмметта, натужный триумф Исмагулова и громкое фиаско Дураева. Итоги UFC Austin
На турнире UFC в Техасе Джош Эмметт в главном бою вечера спорно победил Кэлвина Каттара, а россиянин Альберт Дураев оглушительно проиграл Хоакину Бакли.
Василевского накрыло «лавиной». Как российский супервратарь пропустил семь голов в финале Кубка Стэнли (видео)
Во втором матче финала плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» разгромил на своем льду «Тампу» (7:0) и повел в серии 2-0.
Не судите — да не судимы будете! Как американский «насильник» вернулся в российский хоккей
Омский «Авангард» заключил контракт с 28-летним американским форвардом Ридом Буше, который ранее покинул КХЛ на фоне уголовного скандала.
Из-под одеяла – на высоту третьего этажа! Как Елена Исинбаева установила 28 мировых рекордов
Серию материалов, приуроченных к 30-летию российского спорта, продолжает портрет двукратной олимпийской чемпионки и многократной рекордсменки мира по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой.
Левандовски хочет в «Барселону», а Погба — в «Ювентус»! Главные трансферы лета-2022
В летнее трансферное окно уже успели состояться и сорваться несколько крутых футбольных трансферов, а некоторые вот-вот станут реальностью. «Плеймейкер» составил видеоподборку самых обсуждаемых переходов в России и Европе.
«Почему «Динамо» не позвало Газзаева? Ну а «Спартак» издевается над футболом». Канчельскис — о тренерах-иностранцах в РПЛ
Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» в комментарии для «Плеймейкера» высказал недоумение по поводу того, что «Спартак» и «Динамо» вновь сделали ставку на иностранных тренеров.
Каттар и Эмметт устроят побоище, Ковбоя отправят на пенсию. Расклад на UFC Austin
В ночь на 19 июня в Техасе пройдет крупный турнир UFC, в главном бою которого столкнутся Кэлвин Каттар и Джош Эмметт. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и другом поединках вечера.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика