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Дзюба – в «Галатасарае», Ахметов – в «Краснодаре» и другие трансферные слухи

Самые актуальные и важные трансферные новости за 19 июня, собранные для вашего удобства в одном материале.
Дзюба – в «Галатасарае», Ахметов – в «Краснодаре» и другие трансферные слухи
19 июня 2022 17:56
автор: Никита Шмытов
автор фото: РФС

РОССИЯ

СОВЕРШЕННЫЕ СДЕЛКИ

«Ростов» на днях приобрёл Даниила Уткина, из-за чего уменьшились шансы на игровую практику Данилы Сухомлинова. В связи с этим 19-летний воспитанник клуба отправится в годичную аренду в хабаровский СКА.

Капитан «Уфы» решил не оставаться с клубом в ФНЛ и перешел в «Химки». Контракт с 30-летним защитником заключен на два года.

«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с Сергеем Осинькиным до 2025 года. Тренер возглавляет самарцев с 2020 года.

СЛУХИ

Сообщается об интересе двух немецких клубов Бундеслиги к Эдуарду Сперцяну. «Краснодар» готов отпустить воспитанника академии, но только за требуемую сумму. Не исключено, что этим летом трансфер не состоится.

«РБ Спорт» сообщает, что «Спартак» прорабатывает разрыв контракта с Остоном Уруновым, чей текущий договор действует до 2025 года. В 2020 году красно-белые потратили на узбекского футболиста один миллион евро.

Спортивный директор «Фенербахче» заверил, что клуб не ведёт никаких переговоров с Артёмом Дзюбой, поэтому из числа топ-команд Турции остался только «Галатасарай». Клуб готов удовлетворить финансовые требования российского футболиста.

«Краснодар» близок к подписанию Ильзата Ахметова, который остался без клуба после ухода из ЦСКА. Экс-полузащитник сборной России достанется «быкам» бесплатно.

АНГЛИЯ

СЛУХИ

Никола Влашич обошелся «Вест Хэму» в 30 млн евро, но совершенно не оправдал ожидания. Всего один гол и три голевые передачи за 36 матчей заставили задуматься об аренде хорватского полузащитника в другой клуб. С желанием взять игрока уже выступили «Хайдук» и «Торино».

ИСПАНИЯ

СЛУХИ

Несмотря на недавний переход Эрлинга Холланда в «Манчестер Сити», мадридский «Реал» не оставляет надежд подписать норвежца в будущем. В 2024 году заработает пункт в контракте форварда, по которому «горожане» будут вынуждены принять предложение в 150 млн евро.

«Барселона» в случае подписания Жюля Кунде готова расстаться с защитником Клеман Лангле. «Марсель» готов подписать на один французского 27-летнего игрока. Главным тренером данного клуба является Хорхе Сампаоли, у которого ранее Лангле был основным игроком в «Севилье».

ИТАЛИЯ

СЛУХИ

Авторитетный источник «As» утверждает об интересе Жозе Моуриньо к Саулю, который последний сезон провел в лондонском «Челси». На данный момент трансфер исключён ввиду большой стоимость и высокого оклада испанца (восемь млн евро), но «Атлетико» может согласиться на аренду. Напомним, что ранее «Рома» подписала Матича, и если к нему прибавится Сауль, то средняя линия римского клуба будет выглядеть очень мощной даже по меркам топ-клуба.

Также «Рома» рассматривает ещё одного футболиста из мадридского клуба, но уже из «Реала». Итальянцы хотят арендовать Рейньера, подающего большие надежды, хотя 20-летний бразилец не смог закрепиться в основе «Боруссии» за предыдущие два сезона.

34-летний Ди Мария, оставшийся свободным агентом, продолжает тянуть с будущим клубом, но «Ювентус» надеется, что аргентинец даст положительный ответ на этих выходных. Толчком для этого станет отказ «Барселоны» от подписания Ди Марии. Помимо этого, Рабьо обратился к руководству клуба с просьбой продать его.

ФРАНЦИЯ

СОВЕРШЕННЫЕ СДЕЛКИ

Сеск Фабрегас, как и ожидалось ранее, покинул «Монако» спустя 3,5 года в клубе. В прошлом сезоне испанец практически не играл из-за травм, а сейчас он стал свободным агентом.

источник: «Советский спорт»
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