Сеск Фабрегас. Заменить Эриксена, вернуться домой или покорить США?

Итак, «Монако» объявило об уходе испанской суперзвезды Сеска Фабрегаса спустя 3,5 года в клубе. В последний сезон полузащитник провел всего две игры в чемпионате Франции из-за травм и тяжелых восстановлений, но он остается одним из самых уникальных игроков современности, который выиграл кучу трофеев, включая АПЛ, Ла Лигу, чемпионаты мира и Европы.

«БРЕНТФОРД» (АНГЛИЯ)

«Брентфорд» в предыдущем сезоне вышел в элиту английского футбола и сходу занял крепкое 13-е место. Яркая игра, интересные тренерские решения и огромное желание закрепиться в АПЛ было подкреплено смелой трансферной кампанией. Руководство клуба не испугалось даже подписать Кристиана Эриксена, после его ужасающего падения на Евро-2020.

Датчанин в «Брентфорде» вновь обрёл себя, но покинул клуб этим летом в связи с окончанием срока действия контракта. Фабрегас - похожий случай, и в данном переходе сразу две стороны должны быть заинтересованы в друг друге.

«КРИСТАЛ ПЭЛАС» (АНГЛИЯ)

На строчку выше в прошлом сезоне расположился «Кристал Пэлас», который имеет ряд классных игроков центра поля, но никто из них не может сравниться с Фабрегасом в креативе и утонченности. К тому же, главным тренером команды является Патрик Виера, хорошо знакомый с возможностями Фабрегаса по совместной игре за «Арсенал».

«БЕТИС» (ИСПАНИЯ)

Будучи уроженцем пригорода тёплой Барселоны, пожив в роскошном и комфортном «Монако», да ещё и в 35 лет, не исключено, что Фабрегас рассмотрит вариант с родной Испанией. Идеальным вариантом для полузащитника стал бы «Бетис», который несмотря на статус почти самой возрастной команды Ла Лиги (средний возраст игроков - 29,2 лет), показывает феноменальные результаты. По итогам прошлого сезона «огурцы» едва не залетели в зону Лиги чемпионов.

В «Бетисе» уже есть несколько экс-игроков «Барселоны», которые оказались не нужны каталонскому клубу, но вскоре сумевшие доказать, что их слишком рано списали. Кристиан Тельо, Марк Бартра, Хуан Миранда, Мартин Монтойя - это лишь малая их часть. Нельзя не сказать про Хоакина, который даже в 40 лет приносит массу пользы «Бетису» - он может стать примером для Фабрегаса.

MLS

И всё же нельзя исключать, что прошлого Фабрегаса мы больше никогда не увидим. Только редкие уникумы в 35 лет, после полного пропуска сезона, могут вернуться на топ-уровень. Возможно, для него самого будет легче и логичнее отправиться покорять MLS. Хороший климат, конкурентный чемпионат, высокий оклад и другие бонусы обеспечены. Например, по этому пути этим летом отправился Джорджо Кьеллини.

MLS - скучный и неинтересный вариант для поклонников Фабрегаса, но для него самого он будет приоритетным, учитывая накопившиеся проблемы Сеска.