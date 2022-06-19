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Сеск Фабрегас. Заменить Эриксена, вернуться домой или покорить США?

Несмотря на травмы и 35-летний возраст, Сеск сразу после ухода из «Монако» поспешил заявить, что не собирается заканчивать карьеру. Мы рассмотрим четыре интересных варианта для продолжения карьеры Фабрегаса.
Сеск Фабрегас. Заменить Эриксена, вернуться домой или покорить США?
19 июня 2022 18:28
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Монако»

Итак, «Монако» объявило об уходе испанской суперзвезды Сеска Фабрегаса спустя 3,5 года в клубе. В последний сезон полузащитник провел всего две игры в чемпионате Франции из-за травм и тяжелых восстановлений, но он остается одним из самых уникальных игроков современности, который выиграл кучу трофеев, включая АПЛ, Ла Лигу, чемпионаты мира и Европы.

«БРЕНТФОРД» (АНГЛИЯ)

«Брентфорд» в предыдущем сезоне вышел в элиту английского футбола и сходу занял крепкое 13-е место. Яркая игра, интересные тренерские решения и огромное желание закрепиться в АПЛ было подкреплено смелой трансферной кампанией. Руководство клуба не испугалось даже подписать Кристиана Эриксена, после его ужасающего падения на Евро-2020.

Датчанин в «Брентфорде» вновь обрёл себя, но покинул клуб этим летом в связи с окончанием срока действия контракта. Фабрегас - похожий случай, и в данном переходе сразу две стороны должны быть заинтересованы в друг друге.

«КРИСТАЛ ПЭЛАС» (АНГЛИЯ)

На строчку выше в прошлом сезоне расположился «Кристал Пэлас», который имеет ряд классных игроков центра поля, но никто из них не может сравниться с Фабрегасом в креативе и утонченности. К тому же, главным тренером команды является Патрик Виера, хорошо знакомый с возможностями Фабрегаса по совместной игре за «Арсенал».

«БЕТИС» (ИСПАНИЯ)

Будучи уроженцем пригорода тёплой Барселоны, пожив в роскошном и комфортном «Монако», да ещё и в 35 лет, не исключено, что Фабрегас рассмотрит вариант с родной Испанией. Идеальным вариантом для полузащитника стал бы «Бетис», который несмотря на статус почти самой возрастной команды Ла Лиги (средний возраст игроков - 29,2 лет), показывает феноменальные результаты. По итогам прошлого сезона «огурцы» едва не залетели в зону Лиги чемпионов.

В «Бетисе» уже есть несколько экс-игроков «Барселоны», которые оказались не нужны каталонскому клубу, но вскоре сумевшие доказать, что их слишком рано списали. Кристиан Тельо, Марк Бартра, Хуан Миранда, Мартин Монтойя - это лишь малая их часть. Нельзя не сказать про Хоакина, который даже в 40 лет приносит массу пользы «Бетису» - он может стать примером для Фабрегаса.

MLS

И всё же нельзя исключать, что прошлого Фабрегаса мы больше никогда не увидим. Только редкие уникумы в 35 лет, после полного пропуска сезона, могут вернуться на топ-уровень. Возможно, для него самого будет легче и логичнее отправиться покорять MLS. Хороший климат, конкурентный чемпионат, высокий оклад и другие бонусы обеспечены. Например, по этому пути этим летом отправился Джорджо Кьеллини.

MLS - скучный и неинтересный вариант для поклонников Фабрегаса, но для него самого он будет приоритетным, учитывая накопившиеся проблемы Сеска.

источник: «Советский спорт»
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