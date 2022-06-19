Как папа римский благословил Бышовца перед Олимпиадой

В решающем матче Игр в Сеуле-1988 советские футболисты совершили, казалось, невозможное — победили бразильцев с Ромарио и еще тремя будущими чемпионами мира в составе. Наше партнерское издание «Плеймейкер» вспоминает подробности триумфа команды Анатолия Бышовца.

ДВОРНИКИ И ПЕКАРИ

«Это поражение сделало нас сильнее. В ту ночь, когда русские увезли золото Олимпиады, я поклялся, что стану чемпионом», — говорил в одном из интервью бразильский нападающий Ромарио. На Играх-1988 ему было 22 года…

Бразильское издание Placar не сомневалось, что в Сеуле их сборная станет первой. «Команда похожа на отлаженный механизм. Сыгранность изумительная», — писали журналисты. А вот сборную СССР перед той Олимпиадой потряхивало. Тренером команды назначили 42-летнего Анатолия Бышовца, за плечами которого были серебро юношеского чемпионата Европы и победа над сборной ФРГ во главе с Берти Фогтсом. При этом рулевой всех наших сборных Валерий Лобановский недолюбливал олимпийцев, считая, что нужно поберечь лучших игроков для других соревнований. По его словам, «на Олимпиаде играли дворники и пекари»…

Бышовец вспоминал, что конфликт с Лобановским начался сразу же. «Тогда модны были программы, модели, планы. Перед назначением я представил свою программу, но тут выяснилось, что за меня ее уже написали. В национальной сборной заранее решили, сколько нам нужно сборов, тренировок и так далее. Говорю: «Что это такое?» И сравниваю продолжительность и содержание сборов их команды и своей. А товарищи мне отвечают: «Слушай, а зачем тебе это? Ты что, собираешься выигрывать?»

АУДИЕНЦИЯ У ГЛАВНОГО ХРИСТИАНИНА

Незадолго до Олимпиады Бышовец побывал в Италии и встретился с Папой Римским Иоанном Павлом II. По его словам, аудиенцию, которая длилась 15 минут, ему помог организовать «влиятельный итальянский большевик». Некоторые СМИ ошибочно пишут, что тренер свозил к Папе всю олимпийскую команду — но это не так. Бышовец утверждает, что ходил в Ватикан один.

«Иоанн Павел II очень хорошо говорил по-русски, — рассказывал тренер. — Беседовали само собой о футболе, он сам — бывший спортсмен. Когда делился с ним тем, что нам скоро предстоит, Папа сказал: «Я надеюсь». И поднял глаза к небу. Тогда я почувствовал, что такое говорить с людьми намоленными, которые напрямую общаются с Богом. Но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай».

Помогла ли поддержка Папы или речь шла об эффективной работе самого Бышовца, но групповой этап Олимпиады сборная СССР завершила на первом месте. Советские футболисты победили Аргентину — 2:1, сыграли вничью с Кореей — 0:0, и выиграли у США — 4:2.

В плей-офф сборная СССР вышла на Австралию, которую «переехала» со счетом 3:0, а в полуфинале попала на итальянцев. Тех тоже называли фаворитами турнира, но, по факту, они стали главными неудачниками. Еще в отборочных матчах Италию, составленную из звезд «Милана», «Ювентуса» и «Наполи», вдруг обыграла африканская команда из Замбии. Причем, не просто обыграла, а разнесла в пух и прах — 4:0. Полуфинал получился напряженным, и наши вырвали победу в дополнительное время со — 3:2. По голу записали на свой счет главные звезды команды Игорь Добровольский и Алексей Михайличенко.

Итальянские газеты писали, что русским помогла черная икра. Перед игрой обе сборные встретились в ресторане: бутерброды с икрой добыл для советских футболистов тренерский штаб. Добровольский вспоминал также, что выдумки тренера этим не ограничивались. Бышовец мог, например, проверяя футболистов на характер, заставить их прыгать за мячом в грязную лужу. «Если футболист побрезгует, то, скорее всего, места в сборной для него не найдется. Говорят, Бышовец специально просил работников стадиона создавать такие лужи, поливая газон из шланга», — говорил Добровольский.

МОТИВАТОР АЛЛА ПУГАЧЕВА

Перед финалом Бышовец увез команду из Олимпийской деревни и поселил на теплоходе «Михаил Шолохов». Там спортсменов уже ждала группа поддержки — Алла Пугачева, Геннадий Хазанов, Владимир Винокур. По одним данным, в вечер перед финалом они выступали перед футболистами. По другим, напротив, съехали с теплохода, чтобы дать команде время сосредоточиться на предстоящей игре.

«После полуфинала с итальянцами Бышовец сразу устроил собрание, — вспоминал защитник Гела Кеташвили. — Он сказал: мужики, наша задача решена. Осталась одна игра. Даже если проиграем, никто нас убивать не будет. Давайте соберемся и выдадим все, что можем. А пока поехали отдыхать. И мы отправились в морской порт, там стоял наш корабль… Никто не напивался, просто расслабились и договорились сыграть в финале с Бразилией друг за друга».

«САВИЧЕВ, Я ТЕБЯ УМОЛЯЮ!»

На финал бразильцы вышли с таким ощущением, что они уже победили. «Смеялись, дурачились, снимали друг друга на камеры», — вспоминал капитан сборной СССР Виктор Лосев.

С самого начала Бразилия показала жесткую силовую игру. На 30-й минуте гол забил Ромарио. Во втором тайме наши счет сравняли — пенальти реализовал Добровольский. А дальше началась история. Уже в дополнительное время…

На 104-й минуте Сергей Горлукович отправил мяч в центр поля. Там его скинул головой на набегающего Юрия Савичева Владимир Лютый. Савичев обошел упавшего защитника и неожиданно оказался один на один с вратарем Клаудио Таффарелом. В этот миг всех советских телезрителей поразил крик комментатора Владимира Маслаченко: «Ну, Савичев, убегай, забивай! Я тебя умоляю-у-у!»

И Савичев будто услышал: ловко перебросил мяч через голкипера, который выбежал ему навстречу, и счет стал 2:1. Позже форвард признавался, что в момент удара бразильский защитник сзади изо всех сил тянул его за трусы. «Чуть не порвал, — сказал Савичев. — Ну, и Таффарел, конечно ошибся: побежал мне навстречу».