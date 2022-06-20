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В «Нижнем Новгороде» объяснили, почему расстались с Кержковым – он не делал ставку на молодежь

Генеральный директор «Пари Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов объяснил, почему клуб решил расстаться с главным тренером Александром Кержаковым.
В «Нижнем Новгороде» объяснили, почему расстались с Кержковым – он не делал ставку на молодежь
20 июня 2022 12:23
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Пари Нижний Новгород"

«Да, Александр Анатольевич сумел выполнить поставленную задачу и занять 11-е место. Причем этого удалось добиться с одним из самых маленьких бюджетов в лиге. За это руководство и болельщики ему очень благодарны. Но, думая о том, как сделать качественный шаг вперед, мы понимали, что необходимы перемены. И прежде всего в концепции привлечения молодых игроков, построения команды, перемен в работе с ней, которые бы позволили без срывов пройти весь сезон и уверенно чувствовать себя в его концовке.

Почему выбрали российского тренера Галактионова? Мы хоть и стараемся идти в ногу со временем, но в данном случае рассматривали кандидатуры только отечественных тренеров или специалистов из ближнего зарубежья. Долго анализировали, обсуждали самые разные варианты, и в итоге выбор пал на Галактионова. Да, он молодой специалист, но у него уже есть опыт работы на европейском уровне вместе с молодежной сборной России.

В свое время Галактионов проходил стажировку в «Аяксе», ПСВ, «Фейеноорде», «Лансе», внимательно следит за всем происходящим в мировом футболе, изучает все новое в развитии игры. Все это он стремится применять в своей работе», — приводит слова Измайлова «Спорт-экспресс»

Напомним, у Кержакова закончился контракт, его не стали продлевать, на должность главного тренера «Пари НН» был назначен наставник сборной молодежной России Михаил Галактионов.

Александр Кержаков отреагировал на слова Равиля Измайлова, и рассказал, что перед ним никто не ставил задачу делать ставку на молодежь.

«Удивляет ли меня эта причина? Давайте отвечу так: мне никто не говорил о концепции развития клуба — в том числе о привлечении молодых игроков и построении команды», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

39-летний Кержаков возглавил нижегородскую команду перед началом сезона-2021/2022. Под его руководством «Нижний Новгород» занял 11-е место в чемпионате РПЛ. При этом команда Кержакова обыграла «Зенит» и «Спартак».

38-летний Михаил Галактионов с декабря по апрель 2018 года тренировал «Ахмат», с декабря того же года тренирует молодежную сборную России, он будет совмещать посты в клубе и сборной.

источник: «Советский спорт»
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