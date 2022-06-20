Дмитрий Селюк: Гаранин получил в «Сочи» шанс войти в элиту российского футбола

«Борис Ротенберг знаком с Гараниным по работе в московском «Динамо». С 2013 года Борис Романович следил за успехами специалиста и выбрал его кандидатуру в качестве тренера футбольного клуба «Сочи».

Основной состав сочинцев продолжает подготовку к новому сезону в Российской премьер-лиге под руководством нового тренерского штаба на учебно-тренировочной базе в Сочи», — сообщает пресс-служба сочинцев.

У Гаранина нет необходимой лицензии для того, чтобы возглавлять команду РПЛ. Поэтому официально он не будет числиться главным тренером. Поэтому «Сочи» пока не называет Гаранина «главный тренер», в сообщениях клуба фигурирует формулировка просто «тренер».

Под руководством Гаранина в сезоне-2021/2022 «Енисей» дошел до полуфинала Кубка России, а в чемпионате ФНЛ завоевал пятое место.

Футбольный агент Дмитрий Селюк, считает, что «Сочи» сделал правильный выбор, назначив Вадима Гаранина.

- «Сочи» ориентируется на российский рынок, иностранцев они не рассматривают, - говорит Дмитрий Селюк. – А российский тренерский рынок не так уж и велик. Гаранин работал в академии «Динамо», значит, умеет находить подход к футболистам. В «Енисее» он поставил атакующий футбол. «Енисей» дошел до полуфинала Кубка России, обыграл «Локомотив» и «Рубин».

И надо учесть, что «Сочи» до недавнего времени был уверен, что Федотов остается. Но раз ушел, значит ушел. Жизнь продолжается, а команде нужен тренер.

- Но, может быть, стоило назначить более именитого тренера?

- Считаю, что «Сочи» сделал хороший выбор. «Сочи» небольшой клуб, достаточно новый. Он не гонится за именитыми тренерами. А Гаранин получил отличный шанс закрепиться в элите российского футбола. Он будет работать, не покладая рук. Состав в «Сочи» очень приличный, новому тренеру есть, где проявить себя. Все-таки по сравнения с «Енисеем» это совсем другой уровень игроков.