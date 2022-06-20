ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Селюк: Гаранин получил в «Сочи» шанс войти в элиту российского футбола

Экс-наставник красноярского «Енисея» Вадим Гаранин возглавил «Сочи», в тренерский штаб также вошли Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт, сообщает сайт клуба.
Дмитрий Селюк: Гаранин получил в «Сочи» шанс войти в элиту российского футбола
20 июня 2022 13:48
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Сочи"

«Борис Ротенберг знаком с Гараниным по работе в московском «Динамо». С 2013 года Борис Романович следил за успехами специалиста и выбрал его кандидатуру в качестве тренера футбольного клуба «Сочи».

Основной состав сочинцев продолжает подготовку к новому сезону в Российской премьер-лиге под руководством нового тренерского штаба на учебно-тренировочной базе в Сочи», — сообщает пресс-служба сочинцев.

У Гаранина нет необходимой лицензии для того, чтобы возглавлять команду РПЛ. Поэтому официально он не будет числиться главным тренером. Поэтому «Сочи» пока не называет Гаранина «главный тренер», в сообщениях клуба фигурирует формулировка просто «тренер».

Под руководством Гаранина в сезоне-2021/2022 «Енисей» дошел до полуфинала Кубка России, а в чемпионате ФНЛ завоевал пятое место.

Футбольный агент Дмитрий Селюк, считает, что «Сочи» сделал правильный выбор, назначив Вадима Гаранина.

- «Сочи» ориентируется на российский рынок, иностранцев они не рассматривают, - говорит Дмитрий Селюк. – А российский тренерский рынок не так уж и велик. Гаранин работал в академии «Динамо», значит, умеет находить подход к футболистам. В «Енисее» он поставил атакующий футбол. «Енисей» дошел до полуфинала Кубка России, обыграл «Локомотив» и «Рубин».

И надо учесть, что «Сочи» до недавнего времени был уверен, что Федотов остается. Но раз ушел, значит ушел. Жизнь продолжается, а команде нужен тренер.

- Но, может быть, стоило назначить более именитого тренера?

- Считаю, что «Сочи» сделал хороший выбор. «Сочи» небольшой клуб, достаточно новый. Он не гонится за именитыми тренерами. А Гаранин получил отличный шанс закрепиться в элите российского футбола. Он будет работать, не покладая рук. Состав в «Сочи» очень приличный, новому тренеру есть, где проявить себя. Все-таки по сравнения с «Енисеем» это совсем другой уровень игроков.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дмитрий Селюк: Гаранин получил в «Сочи» шанс войти в элиту российского футбола
Дмитрий Селюк: Гаранин получил в «Сочи» шанс войти в элиту российского футбола
Экс-наставник красноярского «Енисея» Вадим Гаранин возглавил «Сочи», в тренерский штаб также вошли Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт, сообщает сайт клуба.
20.06.2022 13:48
Футбол
автор: Юрий Волохов
В «Нижнем Новгороде» объяснили, почему расстались с Кержковым – он не делал ставку на молодежь
В «Нижнем Новгороде» объяснили, почему расстались с Кержковым – он не делал ставку на молодежь
Генеральный директор «Пари Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов объяснил, почему клуб решил расстаться с главным тренером Александром Кержаковым.
20.06.2022 12:23
Футбол
автор: Юрий Волохов
Недурственная лига, или О так себе импортозамещениях
Недурственная лига, или О так себе импортозамещениях
Главный редактор «Советского спорта» отреагировал на полемичные предложения нашего читателя по ребрендингу РПЛ.
19.06.2022 21:00
Футбол
автор: Николай Яременко
Как папа римский благословил Бышовца перед Олимпиадой
Как папа римский благословил Бышовца перед Олимпиадой
Вспоминаем, как СССР разбил Бразилию в футбольном финале Олимпиады-88 и что этому предшествовало.
19.06.2022 19:07
Футбол
автор: Михаил Боков
Сеск Фабрегас. Заменить Эриксена, вернуться домой или покорить США?
Сеск Фабрегас. Заменить Эриксена, вернуться домой или покорить США?
Несмотря на травмы и 35-летний возраст, Сеск сразу после ухода из «Монако» поспешил заявить, что не собирается заканчивать карьеру. Мы рассмотрим четыре интересных варианта для продолжения карьеры Фабрегаса.
19.06.2022 18:28
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дзюба – в «Галатасарае», Ахметов – в «Краснодаре» и другие трансферные слухи
Дзюба – в «Галатасарае», Ахметов – в «Краснодаре» и другие трансферные слухи
Самые актуальные и важные трансферные новости за 19 июня, собранные для вашего удобства в одном материале.
19.06.2022 17:56
Футбол
автор: Никита Шмытов
Борис Рапопорт: Зарема женщина неглупая, всё реально понимает. Но – пиарится
Борис Рапопорт: Зарема женщина неглупая, всё реально понимает. Но – пиарится
Бывший наставник «Зенита» поделился своими соображениями относительно проведения Суперкубка в Питере. Главный его тезис: Зарема Салихова может говорить всё, что угодно, но я здесь больше пиара, нежели разумных моментов.
19.06.2022 17:51
Футбол
автор: Вадим Федотов
Спастись от «синдрома Широкова». Экс-капитана сборной России отлучили от футбола
Спастись от «синдрома Широкова». Экс-капитана сборной России отлучили от футбола
Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата Европы-2008, трехкратный чемпион России, двукратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка и суперкубка УЕФА, бывший спортивный директор «Динамо» и советник министра спорта Московской области – регалии человека, которого отстранили на полгода от футбольной деятельности в Москве.
19.06.2022 17:01
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Широков опять «прославился» – вновь под горячую руку экс-капитана сборной России попали судьи
Широков опять «прославился» – вновь под горячую руку экс-капитана сборной России попали судьи
Бывший футболист сборной России Роман Широков отстранен от футбольной деятельности в Москве на полгода.
19.06.2022 09:56
Футбол
автор: Юрий Волохов
Андрей Червиченко: В Турции у Дзюбы должно получиться, иначе его ждет судьба Кокорина
Андрей Червиченко: В Турции у Дзюбы должно получиться, иначе его ждет судьба Кокорина
Артем Дзюба перейдет в один из турецких клубов. Ранее сообщалось, что форвард близок к подписанию контракта с «Фенербахче», но сегодня появилась информация, что Дзюба станет игроком «Галатасарая».
18.06.2022 23:15
Футбол
автор: Юрий Волохов
Трансферы «Зенита», ЦСКА, «Динамо» «Спартака» в обзоре футбольных мемов
Главные футбольные события в картинках.
Федотов с ЦСКА против «Сочи» и «Зенита». Крутые афиши «Кубка PARI Премьер»
21 июня стартует представительный турнир "Кубок PARI Премьер 2022" с участием топ-клубов РПЛ.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 20.06.2022: на кону 4 150 000 рублей!
20 июня 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Футбольный агент Алексей Сафонов — о будущем Дзюбы и Тюкавина, шансе российской молодежи и войне с Толстых
Один из самых влиятельных футбольных агентов России Алексей Сафонов рассказал «Плеймейкеру» о том, что ждет молодого лидера «Динамо» Константина Тюкавина, почему Артем Дзюба не перейдет в команду Леонида Слуцкого, и вспомнил старую историю «про Николая Толстых и адвоката».
Ферстаппен выиграл битву у Сайнса, Хэмилтон спустя три месяца вернулся на подиум. Итоги Гран-при Канады
Девятый гоночный уик-энд «Формулы-1» завершился трудовой победой действующего чемпиона и лидера нынешнего сезона Макса Ферстаппена в Монреале.
У Медведева воскресенье — выходной? Как наш Даня проиграл пятый финал подряд и наорал на тренера
На турнире в Галле Даниил Медведев в финальном матче вчистую уступил поляку Хуберту Хуркачу – 1:6, 4:6.
Проколы по-парижски. «ПСЖ» не уговорил Зидана и не переубедил звезду «Реала»
По сообщениям СМИ, Зинедин Зидан окончательно отказался возглавить этим летом «ПСЖ», ряды которого также не пополнит Винисиус Жуниор.
Роман-рукоприкладец. Чем для Широкова обернулось новое нападение на судей
Роман Широков снова влип в историю: бывший полузащитник сборной России на полгода отстранен от футбольной деятельности в Москве решением столичной федерации футбола.
Так покинула ли Пугачева сеульский теплоход? Как СССР разбил Бразилию в футбольном финале Олимпиаде
В решающем матче Игр в Сеуле-1988 советские футболисты совершили, казалось, невозможное - победили бразильцев с Ромарио и еще тремя будущими чемпионами мира в составе. «Плеймейкер» вспоминает подробности триумфа команды Анатолия Бышовца.
«Политическая» победа Эмметта, натужный триумф Исмагулова и громкое фиаско Дураева. Итоги UFC Austin
На турнире UFC в Техасе Джош Эмметт в главном бою вечера спорно победил Кэлвина Каттара, а россиянин Альберт Дураев оглушительно проиграл Хоакину Бакли.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика