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Урок из бундеслиги. Из семи ведущих клубов только «Байер» может быть полностью доволен тренером

Только три из семи тренеров, пришедших в ведущие немецкие клубы прошлым летом, сохранили свою работу.
Урок из бундеслиги. Из семи ведущих клубов только «Байер» может быть полностью доволен тренером
20 июня 2022 15:48
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Байер»

Волна тренерских перестановок и назначений в РПЛ продолжается! «Сочи» последним определился с рулевым на следующий сезон – им станет Вадим Гаранин, весной руливший в «Енисее» из ФНЛ, а в конце прошлой недели ЦСКА официально объявил о долгожданном переходе из «Сочи» Владимира Федотова. До того «Динамо» назначило Славишу Йокановича, «Спартак» - Гильермо Абаскаля, а «Пари НН» - Михаила Галактионова вместо Александра Кержакова.

Эта ситуация напомнила происходившее прошлым летом в бундеслиге. Тогда поменяли тренеров сразу девять клубов (ровно половина высшей лиги), причем семь из них вошли в топ-8 команд чемпионата (остальные двое – вылетели). Перестановок избежал только берлинский «Унион». Однако реального прогресса достиг «Байер». Остальные в лучшем случае топтались на месте.

«БАВАРИЯ»

Ушел: Ханси Флик
Пришел: Юлиан Нагельсманн

Место в сезоне-2020/21: 1
Место в сезоне-2021/22: 1

Мюнхенский суперклуб имеет грандиозный запас прочности, поэтому способен выиграть чемпионат даже без тренера, а вот в других турнирах провалился. Нагельсманн много экспериментировал, пытаясь внедрить свои прогрессивные идеи в налаженный Фликом механизм, состоящий из суперзвезд, но тот лишь давал сбои от таких экспериментов – в Кубке Германии получили 0:5 от «Боруссии» Менхенгладбах, а в Лиге чемпионов вылетели от «Вильярреала» (0:1, 1:1).

Нагельсманн крут, но зачем-то пытается сделать из «Баварии» улучшенную версию «Лейпцига», а получается бедная версия машины Флика. Прошлым летом в команду перешли Дайо Упамекано и Марсель Забитцер, а этим ждут Конрада Лаймера.

«ЛЕЙПЦИГ»

Ушел: Юлиан Нагельсманн
Пришел (сейчас): Джесси Марш (Доменико Тедеско)

Место в сезоне-2020/21: 2
Место в сезоне-2021/22: 4

«Быки» пошли на перестановки не по своей воле – просто мюнхенцы переманили тренера-сенсацию последних двух лет. В «Ред Булле» сделали то же, что и всегда – взяли нового специалиста из своей системы, но Марш (дважды брал чемпионат Австрии с «Зальцбургом») не смог адаптироваться на новом уровне – провалился и в чемпионате (в декабре команда ползла в нижней части таблицы), и в Лиге чемпионов.

Руководство «Лейпцига» не могло взирать на этот ужас и отправило американца в отставку, а его место занял экс-спартаковец Тедеско. Будучи близким Нагельсманну по мировоззрению, он вернулся к привычным алгоритмам и выдал отличный результат – 19 побед в 30 матчах (70 забитых мячей), рывок в зону Лиги чемпионов, победа в Кубке Германии (первый трофей в истории клуба) и полуфинал Лиги Европы. Однако этих успехов добился пожарный, тогда как прошлым летом с тренером в клубе не угадали.

«БОРУССИЯ» ДОРТМУНД

Ушел: Эдин Терзич
Пришел (сейчас): Марко Розе (Эдин Терзич)

Место в сезоне-2020/21: 3
Место в сезоне-2021/22: 2

Самое странное решение прошлого межсезонья. Терзич возглавил «шмелей» в декабре 2020 года и выдал с ними прекрасный отрезок – 20 побед в 32 матчах (74 гола) и разгром «Лейпцига» в финале Кубка Германии (4:1). Тем не менее, еще весной руководство договорилось с тренировавшим «Боруссию» М Розе и не решилось дать задний ход. А зря.

Розе тоже хороший тренер, но артхаусные режиссеры редко подходят для съемок блокбастеров. Так получилось и на сей раз. «Боруссия» финишировала в бундеслиге второй (формально это успех), но завалила еврокубки (не вышла из группы ЛЧ, проиграв второе место «Спортингу», а затем вылетела из Лиги Европы от «Рейнджерс») и Кубок Германии (1:2 от «Санкт-Паули»).

Главной причиной такой нестабильности стали адские провалы в обороне – команда слишком увлекалась игрой на чужой половине поля и пропускала ошеломительно много – 74 (!) мяча в 46 играх, потому и чередовала 6:0 с «Вольфсбургом» и 2:4 от «Рейнджерс». Поражения были не столь часты, но всегда чувствительны: 3:4 от «Бохума», 1:4 от «Лейпцига», 2:5 от «Байера», 0:4 от «Аякса»…

Неудивительно, что по завершении кампании руководство вернуло на тренерский мостик Терзича.

«ВОЛЬФСБУРГ»

Ушел: Оливер Гласнер
Пришел (сейчас): Марк ван Боммель (Флориан Кофельт/Нико Ковач)

Место в сезоне-2020/21: 4
Место в сезоне-2021/22: 12

Крупнейший провал. Гласнер вывел «волков» в Лигу чемпионов, но ушел в финишировавший в зоне Лиги Европы «Айнтрахт», и «Вольфсбург» доверился сидевшему полтора года без работы ван Боммелю. Это был эпик фейл – 4 победы в 13 матчах при разнице мячей 11-18, вылет в первом же раунде Кубка Германии и два очка в трех турах Лиги чемпионов, где соперниками были «Лилль», «Севилья» и «Зальцбург».

В октябре голландец вновь вышел на рынок труда, но и сменивший его Флориан Кофельт ничего исправить не смог – «Вольфсбург» финишировал в девяти очках от зоны вылета. В новом сезоне возвращать его наверх будет запомнившийся яркой работой в «Айнтрахте» и провалом в «Баварии» Ковач.

«АЙНТРАХТ»

Ушел: Ади Хюттер
Пришел: Оливер Гласнер

Место в сезоне-2020/21: 5
Место в сезоне-2021/22: 11

Впрочем, Гласнера ждало лишь чуть менее резкое падение. Во Франкфурте у него сразу не заладилось – тоже вылет из Кубка Германии в дебютной игре, а первая победа пришла только в восьмом матче, да и то над «Антверпеном» в Лиге Европы.

Тем не менее, постепенно дела наладились. Команда стала демонстрировать огненный футбол (разница мячей 71-68 в 48 матчах), яростно выбила из Лиги Европы «Барселону», «Бетис» и «Вест Хэм» и в серии пенальти отпраздновала историческую победу в евротурнире. Что не отменяет того факта, что 11 место в чемпионате – это очень и очень плохо.

«БАЙЕР»

Ушел: Ханнес Вольф
Пришел: Герардо Сеоане

Место в сезоне-2020/21: 6
Место в сезоне-2021/22: 3

Единственный однозначно позитивный пример из нашей подборки, но стоит уточнить, что Вольф руководил «аспириновыми» только с марта, а его предшественник набирал примерно столько же очков, что и преемник. Статистика Петера Боша (провел большую часть сезона-2020/21) – 1,79 очка за матч, а у Сеоане – 1,80. Правда, следует уточнить, что у голландца она включает два с половиной года, а к последнему просела до 1,65.

Впрочем, при Вольфе было еще хуже (1,50), так что работа Сеоане стала восприниматься, как достижение. Хотя так оно и есть – леверкузенцы показывали легкий, веселый, атакующий футбол и заслуженно вошли в тройку, а из Лиги Европы вылетели от «Аталанты». Ничего зазорного в этом нет. А за Флорианом Виртцем, Патриком Шиком и Муссой Диаби теперь гоняется половина топ-клубов.

«БОРУССИЯ» МЕНХЕНГЛАДБАХ

Ушел: Марко Розе
Пришел (сейчас): Ади Хюттер (Даниэль Фарке)

Место в сезоне-2020/21: 8
Место в сезоне-2021/22: 10

Еще одна вынужденная замена – создатель авторского проекта Розе сорвался (как выяснилось, зря) в Дортмунд, а на его место пришел Хюттер из «Айнтрахта», променявший еврокубки на возможность поработать в более финансово обеспеченном проекте. Получилось неважно – 14 побед против 14 поражений в 37 матчах и всего лишь 10-е место. В новом сезоне его заменит Фарке, бежавший минувшей зимой из «Краснодара» до первого официального матча.

источник: «Советский спорт»
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