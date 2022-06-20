Бердыев будет тренировать «Трактор». Что это за клуб и почему он похож на «Спартак»

«ТРАКТОР» – НЕ ИРАНСКИЙ КЛУБ

Фактически «Трактор» представляет город Тебриз и иранский футбол в целом, но не всё так просто. Стадион клуба располагается всего в нескольких часах от границы Азербайджана и большинство болельщиков команды по национальности именно азербайджанцы. Часто город Тебриз и его окрестности называют «Южным Азербайджаном», поэтому не стоит удивляться, что даже официальный гимн клуба включает в себя следующие строчки:

Чемпионат для нас – всё,

Мы во главе Ирана.

Азербайджан – наша земля,

Трактор – наша гордость.

«ТРАКТОР» – НЕ ТОП-КЛУБ

Клуб основан в 1970 году, но до 2009 года его можно было назвать обычным середняком второго дивизиона. Зато в 2010 году сходу команда сумела закрепиться в элите иранского футбола, а ещё через два сезона добилась лучшего результата в истории - второе место в чемпионате. С тех пор удалось еще два раза завоевать серебряные медали, а также выиграть дважды кубок Ирана, но этого явно мало, чтобы можно было назвать «Трактор» топ-клубом даже по азиатским меркам.

Несмотря на результаты, «Ядегар-э Эмам» (домашний стадион команды) собирает полные трибуны, насчитывающие более 66000 мест.

БОГАТЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ И НЕСТАБИЛЬНОСТЬ

В 2018 году для «Трактора» должны были наступить новые светлые времена, так как владельцем клубом стал богатый иранец Мохаммед Реза Зонузи, состояние которого, предположительно, оценивается в несколько миллиардов долларов. Однако серьезных денежных вливаний клуб не увидел, результаты только ухудшились и глобально клуб стал хуже. При новом владельце «красные волки» ни разу не поднимались выше четвертой строчки. А в последнем сезоне ситуация усугубилась до предела – 13-е место из 16.

Во многом это связано с нетерпеливостью нового руководства. Оно хочет мгновенно получить результат, а если наставник не справляется, то его тут же увольняют. Курбан Бердыев станет 15-м (!!!) главным тренером за последние четыре года. Даже экс-тренер сборных Бельгии, Венгрии, Туниса, Алжира Жорж Лекенс продержался на посту всего 15 матчей (123 дня).

ПОДЫТОЖИМ

Многие ожидали Курбана Бердыева в «Спартаке», но Курбан Бердыев избрал азиатский аналог московского клуба. Богатый владелец, нетерпимость поражений, отсутствие четкой философии, победы только в кубках и ярые болельщики, готовые поддерживать команду даже в самые тяжёлые времена – идеальное совпадение.