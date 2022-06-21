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Решение ФИФА – дискриминационное, но массового отъезда легионеров из РПЛ не последует

Как и ожидалось, ФИФА продлила право для иностранцев из российских и украинских клубов приостанавливать контракты.
Решение ФИФА – дискриминационное, но массового отъезда легионеров из РПЛ не последует
21 июня 2022 16:21
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Спартак"

ИНОСТРАНЦАМ РАЗРЕШИЛИ ПОКИДАТЬ РПЛ, А РОССИЯНАМ – НЕТ

«Иностранные игроки и тренеры получат право приостановить действие трудовых договоров до 30 июня 2023 года. Бюро советов ФИФА приняло решение продлить правила временного найма, установленные в Положении о статусе и переходе игроков (RSTP) с целью эффективной помощи игрокам, клубам и тренерам, пострадавших от ситуации на Украине.

В соответствии с положениями RSTP, утвержденными Бюро Совета, если клубы, входящие в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) или Российский футбольный союз (РФС), не достигнут взаимного соглашения со своими иностранными игроками и тренерами до 30 июня 2022 года, и если иной договор не будет согласован в письменной форме, эти игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров с клубами до 30 июня 2023 года.

Эти положения дают игрокам и тренерам возможность тренироваться, играть и получать зарплату, защищая при этом украинские клубы и облегчая отъезд иностранных игроков и тренеров из России», — сказано на сайте организации.

Аналогичное разрешение действовало весной. Сильнее всего от него пострадали «Краснодар» и «Рубин», лишившиеся большой группы иностранцев. Казанцы даже не смогли удержаться в РПЛ.

Также стоит отметить, что это право даровано только иностранцам, то есть россияне в РПЛ и украинцы в УПЛ не имеют возможности досрочно покинуть команды. Неужели по мнению ФИФА они чем-то хуже игроков из других стран? Как-то слишком смахивает на дискриминацию по факту гражданства, не находите?

ПРИЗЕРЫ ПОЧТИ СОХРАНИЛИ СОСТАВЫ

Чем это решение грозит РПЛ? Не исключено, что часть иностранцев и правда уедет из России, но преувеличивать опасность не стоит. Например, «Зенит» весной лишился только двоих – Ярослава Ракицкого и Деяна Ловрена, но последний выбыл из-за травмы. А латиноамериканцы как ни в чем не бывало продолжали рубиться на поле. И не сильно рвутся потерять роскошную зарплату.

Схожая картина и в «Динамо». Здесь только Иван Ордец отказался играть, другие остались в строю. Почти наверняка покинет Россию Себастьян Шиманьски, но на более или менее рыночных условиях. В клубе это понимают, готовятся к трансферу и ищут ему замену. Тоже не критично. В «Сочи» вообще все футболисты остались в команде, так что на призерах минувшего сезона позиция ФИФА не особо сказалась.

Если смотреть ниже, то никак не пострадал ЦСКА, а «Локо» покинули только Пабло и тренер Маркус Гисдоль, но последний уже не вернется – беспокоиться не о чем. А сменивший его Марвин Комппер принял правила игры. Иначе последовал бы вслед за патроном. В «Спартаке» уехали Айртон и Джордан Ларссон. Бразилец и так в аренде до конца года, так что лишь швед может воспользоваться возможностью уже сейчас. Сообщалось, что он не очень стремится в Москву, хотя вообще не факт, что это связано с чем-то, кроме его игрового времени в «Спартаке».

ПОЛЬША СТАНЕТ ШАНТАЖИРОВАТЬ КРЫХОВЯКА?

Реальные проблемы испытали только «Рубин» и «Краснодар». Правда, казанцам в ФНЛ не до легионеров. У «быков» ситуация сложнее. Тот же Гжегож Крыховяк, зарядивший легионеров на бегство, вернулся из Греции, и, по слухам, ему там очень не понравилось. Также в команде Кайо, Джон Кордоба и Кристиан Рамирес. Их позиция пока не ясна, но стоит учитывать, что бежали они после того, как у клуба возникли финансовые проблемы, а они на данный момент уже решены.

Под вопросом только Крыховяк. На него может давить польская федерация футбола, уже отстранившая от сборной Мацея Рыбуса. Остальных на тот момент решили не трогать, но, думаю, лишь потому, что в отличие от защитника, Крыховяк и Шиманьски оставались на контрактах и не могли управлять своей судьбой. Теперь у них такая возможность появилась, и не будет неожиданностью, если польские чиновники станут шантажировать игроков пропуском чемпионата мира в Катаре. Тем более, что, в отличие от Рыбуса, их тут ничто не держит.

ЗНАЛИ, КУДА ЕДУТ

Не стоит ожидать и массового отъезда тренеров. Кто хотел, Россию уже покинул, как это сделали Сандро Шварц и Паоло Ваноли после завершения сезона. Уж Славиша Йоканович и Гильермо Абаскаль не для того пришли в «Динамо» и «Спартак», чтобы тут же приостанавливать контракты. О положении российского футбола они имели достаточно четкое представление.

То же касается и иностранных футболистов, летом приехавших в Россию. Например, новоиспеченных железнодорожников Лукаса Фассона и Марко Раконьяца.

У легионеров РПЛ есть девять дней конца месяца, чтобы принять решение о дальнейшей судьбе.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?

Даже несмотря на это временное ограничение, нельзя не признать, что решение ФИФА носит дико антиэкономический характер. Мы видели это на примере Эрика Ботхейма, за которого «Краснодар» заплатил 7 млн евро, а потом парня и след простыл. Теперь ФИФА позволил продлевать приостановку контрактов еще на год, но вообще-то приостановка должна подразумевать перенос даты окончания истечения соглашений, чего, конечно, не последует.

Это значит, что клубы, прошлым летом заплатившие за футболистов миллионы евро и подписавшие контракты, например, на два года, могут лишиться возможности использовать игроков на протяжении 75% времени контракта. И никто компенсировать им потери не намерен.

«Помните, в знаменитом произведении спорили, что это будет - грабеж или ограбление? Тут и кража, и грабеж, и ограбление… Не надо забывать, что клубы при переходах платили серьезные трансферные суммы, и что-то я про компенсации от новых клубов, ФИФА или Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не вижу», – сказал в разговоре с ТАСС гендиректор «Зенита» Александр Медведев. И это тот редкий случай, когда с ним невозможно не согласиться.

***

Резюмируя вышесказанное, значимого влияния на российский футбол решение ФИФА не окажет. Как по мне, отстранение от еврокубков бьет сильнее. В то же время эти положения откровенно сырые, однобокие и противоречат принципу равенства сторон при заключении договоров. Когда отечественный футбол вернется в европейскую семью, ФИФА ждут грандиозные иски.

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источник: «Советский спорт»
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