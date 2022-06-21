Северная Америка встречает чемпионат мира. Через 4 года

МЕКСИКА
1. «Ацтека»
Расположение: Мехико
Вместимость: 87523
Год постройки: 1966
На что претендует: матч открытия и финал
«Ацтека» уже принимал два финала ЧМ, и может сделать это вновь. Легендарный и максимально пропитанный историей стадион может стать первым в истории футбола, который сделает это в третий раз.
2. «Акрон»
Расположение:Сапопан, Халиско (Гвадалахара)
Вместимость: 48071
Год постройки: 2010
На что претендует: матчи ⅛ финала
Один из лучших стадионов страны, напоминающий по своей форме вулкан, что прекрасно отражает близлежащие природные особенности.
3. «Стадион BBVA»
Расположение: Гуадалупе (Монтеррей)
Вместимость: 53460
Год постройки: 2015
На что претендует: матчи 1/16 финала
Данный стадион не примет решающие матчи, зато наверняка получит премию от болельщиков за самый лучший вид, который они только видели.
КАНАДА
1. «BC Place» (Би-Си Плэйс)
Расположение: Ванкувер
Вместимость: 54500
Год постройки: 1983
На что претендует: матчи 1/16 финала
Данный стадион уже принимал большие спортивные мероприятия, включая Олимпиаду 2010 и ЧМ по футболу среди женщин 2015 года.
2. «Бимо Филд»
Расположение: Торонто
Вместимость: 45500
Год постройки: 2007 (реконструирован в 2015)
На что претендует: матчи 1/16 финала
Изначально стадион вмещал в себя всего 20000 человек, в 2015 его увеличили на 8500, а к предстоящему ЧМ увеличат до 45500, то есть до минимально разрешенной планки.
США
1. «Эрроухед Стэдиум»
Расположение: Канзас-Сити (Миссури)
Вместимость: 76640
Год постройки: 1972 (реконструирован в 2010)
На что претендует: матчи ¼ финала и матч за третье место
Феноменальный стадион с горластыми болельщиками, которые вместе попали в Книгу рекордов Гиннеса за счет самого громкого показателя звука на матче - 142,2 децибела.
2. «AT&T Stadium»
Расположение: Арлингтон (Техас)
Вместимость: 92967
Год постройки: 2009
На что претендует: полуфинал/финал
Данный стадион был построен специально с прицелом на ЧМ, на который было потрачено около 1,2 млрд долларов. Раздвижная крыша, огромный экран и другие «фишки» делает техасскую аренду одну из самых уникальных на мундиале.
3. «Джиллетт Стэдиум»
Расположение: Фоксборо (Массачусетс)
Вместимость: 70000
Год постройки: 2000
На что претендует: полуфинал
«Джилетт» уже принимал ЧМ в 1994, на котором было сыграно пять матчей. После этого стадион видел женский ЧМ 1999 года и бесчисленное количество великолепных матчей от легенды NFL Тома Брэди.
4. «Хард Рок Стэдиум»
Расположение: Майами (Флорида)
Вместимость: 67518
Год постройки: 1987 (реконструирован в 2016)
На что претендует: ¼ финала и матч за третье место
На старенький стадион в 2016 году было выделено более 500 млн долларов, благодаря чему появилась современная крыша, покрывающая 90% зрителей для комфортного просмотра.
5. «Ливайс Стэдиум»
Расположение: Санта-Клара (Калифорния)
Вместимость: 70909
Год постройки: 2014
На что претендует: полуфинал
В небольшом ста тысячном городке построен красавец-стадион, который по мнению многих считается одним из самых экологичных и инновационных в мире.
6. «Линкольн Файненшел Филд»
Расположение: Филадельфия (Пенсильвания)
Вместимость: 69328
Год постройки: 2003
На что претендует: ¼ финала и матч за третье место
Еще один стадион, грамотно использующий природные ресурсы. В 2011 году проектировщики внедрили 11000 солнечных панелей, обеспечивающие довольно внушительное количество энергии на арене.
7. «Люмен Филд»
Расположение: Сиэтл, Вашингтон
Вместимость: 69000
Год постройки: 2002
На что претендует: ¼ финала и матч за третье место
Еще один U-образный стадион, претендующий на вид, в который можно влюбиться. Одна из трибун «спрятана», благодаря чему части зрителей открывается взор на деловую часть Сиэтла.
8. «Мерседес-Бенц»
Расположение: Атланта, Джорджия
Вместимость: 75000
Год постройки: 2017
На что претендует: полуфинал
Один из самых дорогих стадионов мира, на постройку которого ушло 1,6 млрд долларов. Ультрасовременная арена с самым большим 360-градусным экраном в мире.
9. «Метлайф»
Расположение: Ист-Ратерфорд (Нью-Джерси)
Вместимость: 87157
Год постройки: 2010
На что претендует: Матч открытия и финал
За примерно те же деньги был построен еще один стадион, но чуть ранее, который станет одним из главных на предстоящем ЧМ.
10. «NRG»
Расположение: Хьюстон (Техас)
Вместимость: 72210
Год постройки: 2002
На что претендует: ¼ финала и матч за третье место
Стадион вмещает 72210 зрителей, но для отдельно взятых мероприятий может быть увеличен на восемь тысяч. Он стал первым в NFL, имеющим раздвижную крышу.
11. «Соу-Фай»
Расположение: Инглвуд (Калифорния)
Вместимость: 70240
Год постройки: 2020
На что претендует: матч открытия и финал
Новейшая арена, построенная только в 2020 году, но уже повидавшая многое. Например, здесь проводилось одно из самых знакомых мероприятий в мире спорта - Супербоул. Возможно, именно здесь пройдет финал ЧМ-26, а в 2028 году «Соу-Фай» примет Олимпийские игры.