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Северная Америка встречает чемпионат мира. Через 4 года

Уже в декабре стартует главный турнир в международном футболе - чемпионат мира-2022. А пока все обсуждают его, мы предлагаем заглянуть в 2026 год, в котором состоится следующий мундиаль, хозяевами которого станут впервые сразу три страны: Канада, Мексика и США. Стали известны все города и стадионы, с которыми мы кратко ознакомимся.
Северная Америка встречает чемпионат мира. Через 4 года
21 июня 2022 20:25
автор: Никита Шмытов

МЕКСИКА

1. «Ацтека»

Расположение: Мехико

Вместимость: 87523

Год постройки: 1966

На что претендует: матч открытия и финал

«Ацтека» уже принимал два финала ЧМ, и может сделать это вновь. Легендарный и максимально пропитанный историей стадион может стать первым в истории футбола, который сделает это в третий раз.

2. «Акрон»

Расположение:Сапопан, Халиско (Гвадалахара)

Вместимость: 48071

Год постройки: 2010

На что претендует: матчи ⅛ финала

Один из лучших стадионов страны, напоминающий по своей форме вулкан, что прекрасно отражает близлежащие природные особенности.

3. «Стадион BBVA»

Расположение: Гуадалупе (Монтеррей)

Вместимость: 53460

Год постройки: 2015

На что претендует: матчи 1/16 финала

Данный стадион не примет решающие матчи, зато наверняка получит премию от болельщиков за самый лучший вид, который они только видели.

КАНАДА

1. «BC Place» (Би-Си Плэйс)

Расположение: Ванкувер

Вместимость: 54500

Год постройки: 1983

На что претендует: матчи 1/16 финала

Данный стадион уже принимал большие спортивные мероприятия, включая Олимпиаду 2010 и ЧМ по футболу среди женщин 2015 года.

2. «Бимо Филд»

Расположение: Торонто

Вместимость: 45500

Год постройки: 2007 (реконструирован в 2015)

На что претендует: матчи 1/16 финала

Изначально стадион вмещал в себя всего 20000 человек, в 2015 его увеличили на 8500, а к предстоящему ЧМ увеличат до 45500, то есть до минимально разрешенной планки.


США

1. «Эрроухед Стэдиум»

Расположение: Канзас-Сити (Миссури)

Вместимость: 76640

Год постройки: 1972 (реконструирован в 2010)

На что претендует: матчи ¼ финала и матч за третье место

Феноменальный стадион с горластыми болельщиками, которые вместе попали в Книгу рекордов Гиннеса за счет самого громкого показателя звука на матче - 142,2 децибела.

2. «AT&T Stadium»

Расположение: Арлингтон (Техас)

Вместимость: 92967

Год постройки: 2009

На что претендует: полуфинал/финал

Данный стадион был построен специально с прицелом на ЧМ, на который было потрачено около 1,2 млрд долларов. Раздвижная крыша, огромный экран и другие «фишки» делает техасскую аренду одну из самых уникальных на мундиале.

3. «Джиллетт Стэдиум»

Расположение: Фоксборо (Массачусетс)

Вместимость: 70000

Год постройки: 2000

На что претендует: полуфинал

«Джилетт» уже принимал ЧМ в 1994, на котором было сыграно пять матчей. После этого стадион видел женский ЧМ 1999 года и бесчисленное количество великолепных матчей от легенды NFL Тома Брэди.

4. «Хард Рок Стэдиум»

Расположение: Майами (Флорида)

Вместимость: 67518

Год постройки: 1987 (реконструирован в 2016)

На что претендует: ¼ финала и матч за третье место

На старенький стадион в 2016 году было выделено более 500 млн долларов, благодаря чему появилась современная крыша, покрывающая 90% зрителей для комфортного просмотра.

5. «Ливайс Стэдиум»

Расположение: Санта-Клара (Калифорния)

Вместимость: 70909

Год постройки: 2014

На что претендует: полуфинал

В небольшом ста тысячном городке построен красавец-стадион, который по мнению многих считается одним из самых экологичных и инновационных в мире.

6. «Линкольн Файненшел Филд»

Расположение: Филадельфия (Пенсильвания)

Вместимость: 69328

Год постройки: 2003

На что претендует: ¼ финала и матч за третье место

Еще один стадион, грамотно использующий природные ресурсы. В 2011 году проектировщики внедрили 11000 солнечных панелей, обеспечивающие довольно внушительное количество энергии на арене.

7. «Люмен Филд»

Расположение: Сиэтл, Вашингтон

Вместимость: 69000

Год постройки: 2002

На что претендует: ¼ финала и матч за третье место

Еще один U-образный стадион, претендующий на вид, в который можно влюбиться. Одна из трибун «спрятана», благодаря чему части зрителей открывается взор на деловую часть Сиэтла.

8. «Мерседес-Бенц»

Расположение: Атланта, Джорджия

Вместимость: 75000

Год постройки: 2017

На что претендует: полуфинал

Один из самых дорогих стадионов мира, на постройку которого ушло 1,6 млрд долларов. Ультрасовременная арена с самым большим 360-градусным экраном в мире.

9. «Метлайф»

Расположение: Ист-Ратерфорд (Нью-Джерси)

Вместимость: 87157

Год постройки: 2010

На что претендует: Матч открытия и финал

За примерно те же деньги был построен еще один стадион, но чуть ранее, который станет одним из главных на предстоящем ЧМ.

10. «NRG»

Расположение: Хьюстон (Техас)

Вместимость: 72210

Год постройки: 2002

На что претендует: ¼ финала и матч за третье место

Стадион вмещает 72210 зрителей, но для отдельно взятых мероприятий может быть увеличен на восемь тысяч. Он стал первым в NFL, имеющим раздвижную крышу.

11. «Соу-Фай»

Расположение: Инглвуд (Калифорния)

Вместимость: 70240

Год постройки: 2020

На что претендует: матч открытия и финал

Новейшая арена, построенная только в 2020 году, но уже повидавшая многое. Например, здесь проводилось одно из самых знакомых мероприятий в мире спорта - Супербоул. Возможно, именно здесь пройдет финал ЧМ-26, а в 2028 году «Соу-Фай» примет Олимпийские игры.

источник: «Советский спорт»
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