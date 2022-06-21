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Семак презентовал Бакаева, а Галактионов – новый стиль. «Зенит» победил «Пари НН» в серии пенальти

Кубок Пари Премьер стартовал с победы чемпионов России на нижегородцами в серии пенальти – 1:1 (5:3). Героем матча стал юный вратарь Бязров, которого Семак выпустил специально под серию.
Семак презентовал Бакаева, а Галактионов – новый стиль. «Зенит» победил «Пари НН» в серии пенальти
21 июня 2022 22:24
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Пари Нижний Новгород"

«ЗЕНИТ» БЕЗ ДЗЮБЫ

Немного непривычно, что предсезонный товарищеский турнир с участием российских команд обходится без «Спартака», однако этим летом у красно-белых другие планы. Но и вывеска первого тура «Зенит» - «Пари НН» не была лишена интереса.

Команды встречались уже второй раз за последний месяц – нижегородцы одержали домашнюю победу в заключительном туре РПЛ, но стоит учесть, что к тому моменту чемпионы России мысленно были в отпуске, а латиноамериканский легион официально отправился на каникулы. За исключением Вильмара Барриоса. Он попросил отсрочку при возвращении, поэтому в этой встрече не играл.

Сергею Семаку нет нужды форсировать подготовку команды, поэтому стартовый состав получился смешанным – наряду с бразильцами Дугласом Сантосом, Клаудиньо и Малкомом с первых минут вышли Арсен Адамов, Данил Круговой и Кирилл Кравцов, то есть футболисты, которым в сезоне предстоит серьезная борьба за игровую практику. Впервые за долгие годы «Зенит» готовится к сезону без Артема Дзюбы, зато появился другой спартаковский воспитанник – Зелимхан Бакаев начал встречу на скамейке запасных и после перерыва вышел на поле.

НОВЫЙ ФОКУС МАЛКОМА

Нарастает интерес и к нижегородской команде, переживающей глобальные перемены в межсезонье. Сначала она пережила переименование благодаря спонсорству с букмекером, что само по себе историческое событие для российского футбола. Отличная работа в рамках рыночной экономики. А затем удержавшего клуб в РПЛ Александра Кержакова на тренерском мостике сменил хорошо знакомый болельщикам по молодежной сборной России Михаил Галактионов.

Было крайне любопытно взглянуть, как известный прогрессивным взглядом на футбол тренер будет прямо у нас на глазах менять стиль игры подопечных. В прошлом году нижегородцы действовали, строго отталкиваясь от возможностей футболистов, поэтому делали упор на контратаки, а в этой встрече уже прослеживается желание Галактионова играть более агрессивно – высоко прессинговать оппонентов и идти в отбор сразу после потери мяча.

Понятно, что разница в классе не позволяла гостям активно владеть мячом. Зенитовцы контролировали ход игры и достаточно активно нагружали работой вратаря Артура Нигматуллина (13-2 по ударам). Он совершил несколько качественных сейвов, пока самый активный в составе питерцев Малком не пальнул из-за пределов штрафной точно в дальний угол (мяч влетел в сетку от штанги). Гол классный, но вкупе с другими моментами отметим, что в опорная зона – зона роста для подопечных Галактионова.

Результат на табло в такой игре не столь значим, тем не менее гостям после пропущенного мяча удалось зацепиться за мяч с организовать пару приличных подходов, один из которых завершился угловым. С него Кирилл Гоцук и сравнял счет, классно перевисев Ивана Сергеева в центре штрафной. Отметим и техничную подачу Николая Калинского.

БАКАЕВ В РОЛИ МАЛКОМА?

В перерыве Семак сделал тройную замену, подтвердившую, что в данный момент в его распоряжении не так много сильных игроков. На второй тайм вышли только продливший контракт Михаил Кержаков, Бакаев (иронично, что дебютировал он за питерцев на поле клубной академии «Зенита») и Далер Кузяев. Остальные игроки на скамейке из категории необстрелянной молодежи.

Любопытно, что Бакаев вышел на поле вместо Малкома, а не на позицию правого латераля, где действовал Алексей Сутормин. В «Спартаке» Зелимхану доводилось действовать в этой роли, так что было бы логично увидеть его на самом краю (да и чувствует он себя там лучше). Тем более, что вытеснить из состава бразильца практически нереально. Тем не менее, Семак удивил – вместо того, чтобы наигрывать Малкома и Бакаева вместе, выпустил их поочередно.

ТРИ ВРАТАРЯ СЕМАКА

К товарищеским мачтам серьезно относиться не стоит. Футболисты только втягиваются в игровой ритм после отпуска и много тренируются, тренеры экспериментируют, а в случае Галактионова присматриваются к игрокам и внедряют свои идеи. А если учесть, что во вторых таймах еще и делается масса замен (у питерцев, например, вышли юниоры Александр Сандрачук и Кирилл Столбов), то информативными они могут быть только для тренеров.

Так что здесь имеет смысл присматриваться к индивидуальным выступлениям. Так, интересно вошли в игру Бакаев, с появлением которого питерские атаки перестало так акцентированно клонить влево, и Вячеслав Кротов. Последний здорово открылся на одной линии с защитниками, зацепился за длинную передачу и технично с лета пробил в дальний угол, но немного не попал.

В таком отчетливо молодежном составе питерцы упустили преимущество и основное время матча завершили вничью, на что им жаловаться не приходится. Концовка прошла под диктовку нижегородцев, чуть ли не всем составом оказывавшихся на чужой половине поля. Так что игра завершилась серией пенальти, под которую Семак выпустил третьего (!) вратаря – Давида Бязрова. Молодой голкипер не подвел – взял первый же удар от Кротова. Он и стал определяющим.

КУБОК ПАРИ ПРЕМЬЕР

«Зенит» - «Нижний Новгород» - 1:1 (1:1; 5:3 по пен.)

Голы: Малком, 32 – 1:0. Гоцук, 39 – 1:1.

Серия пенальти: Адамов – 1:0. Кротов – Кротов – 1:0 (вратарь). Кузяев – 2:0. Гоцук – 2:1. Кравцов – 3:1. Милсон – 3:2. Бакаев – 4:2. Машуков – 4:3. Столбов – 5:3.

«Зенит»: Одоевский (Кержаков, 46; Бязров, 90+1), Адамов, Чистяков (Скроботов, 76), Дуглас Сантос (Сандрачук, 65), Круговой (Козлов, 88), Сутормин (Коледин, 76), Кравцов, Клаудиньо (З. Бакаев, 46), Малком (Кузяев, 46), Мостовой (Столбов, 65), И. Сергеев (Михайлов, 76).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин (Анисимов, 46), Масоэро (Агапов, 81), Каккоев (Александров, 64), Гоцук, Пенчиков, Стоцкий (Воропаев, 42), Рыбчинский (Кротов, 46), Шарипов (Горбунов, 64), Калинский (Югалдин, 86), Берковский (Милсон, 73), Т. Сулейманов (Машуков, 64).

Предупреждение: Чистяков, 70.

Судья: Амелин.

источник: «Советский спорт»
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Семак презентовал Бакаева, а Галактионов – новый стиль. «Зенит» победил «Пари НН» в серии пенальти
Семак презентовал Бакаева, а Галактионов – новый стиль. «Зенит» победил «Пари НН» в серии пенальти
Кубок Пари Премьер стартовал с победы чемпионов России на нижегородцами в серии пенальти – 1:1 (5:3). Героем матча стал юный вратарь Бязров, которого Семак выпустил специально под серию.
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