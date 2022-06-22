ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мастер-класс по пиару - как руководители «Спартака» и «Зенита» раскручивали Суперкубок

10 июня бюро исполкома РФС приняло решение, что матч за Суперкубок пройдет в Санкт-Петербурге. Хотя уже месяц идут разговоры о бойкоте игры со стороны «Спартака», изначально не было никаких сомнений, что в нем сыграют именно «Зенит» и «Спартак». Почему? Объясняем.
Мастер-класс по пиару - как руководители «Спартака» и «Зенита» раскручивали Суперкубок
22 июня 2022 12:24
автор: Юрий Волохов
автор фото: РФС

«СПАРТАК» ВМЕСТО «РУКИ ВВЕРХ»

Еще задолго до принятия решения бюро исполкома РФС из стана красно-белых пошел слух о бойкоте игры. «Спартак» вполне логично аргументировал, что такие матчи должны проходить на главном стадионе страны – то есть в «Лужниках». Как это принято во многих странах, в том числе в Англии, где финалы кубка всегда проходят на «Уэмбли». Если же «Зенит» против Москвы, есть два варианта на нейтральном поле – в Казани и Нижнем Новгороде. «Спартак» намекал, что на «Газпром Арене» играть не намерен.

Однако о бойкоте ходили именно слухи, никаких официальных заявлений со стороны «Спартака» не было. Зато это резко подогрело интерес к матчу.

А потом в игру вступила Зарема Салихова, супруга Леонида Федуна. И шоу вокруг бойкота начало набирать новые обороты. Зарема тонко пошутила, что «Спартак» пригласили вместо группы «Руки Вверх». Музыканты должны были выступать на «Газпром Арене» именно 9 июля. «Зениту» пришлось решать вопрос с переносом концерта на неделю. При этом продюсер группы выразил крайнее недовольство этим решением: мол, концерт был запланирован давно, а расписание у группы очень жесткое.

После некоторой паузы Зарема вновь выступила ярко. Видимо, она или кто-то еще решили, что интерес к матчу падает. Девушка продемонстрировала прекрасное знание истории футбола и вспомнила Лаврентия Берию.

Салихова выразила уверенность, что матч нужно проводить на нейтральном поле. Поэтому выбор Санкт-Петербурга - это зашквар, как говорит молодежь.

«Все это напоминает 1939 год, когда Берия пытался отобрать у «Спартака» Кубок и назначили странную переигровку. Тогда ничего не оставалось, как играть, а сегодня все признают, что это позорная страница в истории нашего футбола. Адепты «выходите и бейтесь» чего добиваются? Вы не понимаете, что это история не про футбол, именно поэтому поле не нейтральное», – написала Зарема.

А ЗАТЕМ ПОДКЛЮЧИЛИ ТОЛСТОГО

Тут появилась информация от телеграм-канала «Мутко против»: мол, эпопею с бойкотом матча решил звонок владельцу красно-белых Леониду Федуну. Звонил некий высокопоставленный сотрудник из администрации президента России и аргументировано убедил Леонида Арнольдовича прекратить разговоры о бойкоте, а отправиться на «Газпром Арену». Был звонок, не был, но эта информация тоже подгорела интерес к игре. Если уж на Старой площади озаботились…

Пока Зарема взяла паузу, новую волну интереса к матчу поднял генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Он сказал, что руководство «Спартака» его заверило еще перед финалом Кубка России, что они готовы играть в Санкт-Петербурге.

По словам Медведева, перед игрой в «Лужниках» к нему подошли гендиректоры «Спартака» и «Динамо» Евгений Мележиков и Павел Пивоваров и заверили руководство «Зенита» о том, что поддержат проведение матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге.

Казалось, на этом будет опущен занавес – тема с матчем закрыта. Но нет - Мележиков не промолчал. Мол, не было такого, ни к кому он не подходил, Медведев что-то путает.

Тут руководитель «Зенита» подключил Толстого, того, который Лев Николаевич.

«Мележиков был на общем собрании РПЛ. Разговор происходил тогда, когда там были я, он и Пивоваров. Это было до финала Кубка. Почему Евгений Владимирович называет это сказками? Догадайтесь сами. Уважаемый мной Евгений Владимирович выступил как герой нетленного рассказа Льва Николаевича Толстого «Косточка»: «А я косточку не ел, я ее выбросил за окошко», — сказал Медведев «СЭ».

Думается, Мележиков опять не промолчит. Поэтому обращаюсь ко всем заинтересованным сторонам: до игры еще почти три недели, не снижайте планку. Кто там у нас еще не высказывался? Армия поклонников обеих клубов огромна – артисты, певцы, общественные деятели, заслуженные ветераны футбола.

А пока нет никаких сомнений, что матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» точно состоится при любой погоде на «Газпром Арене» 9 июля. Не было у меня их и до решения бюро исполкома РФС от 10 июня. Не о месте проведения, а о том, что сыграют именно эти команды. А все эти перепалки в СМИ - спланированная кем-то талантливым рекламная кампании по раскрутке игры.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Мастер-класс по пиару - как руководители «Спартака» и «Зенита» раскручивали Суперкубок
Мастер-класс по пиару - как руководители «Спартака» и «Зенита» раскручивали Суперкубок
10 июня бюро исполкома РФС приняло решение, что матч за Суперкубок пройдет в Санкт-Петербурге. Хотя уже месяц идут разговоры о бойкоте игры со стороны «Спартака», изначально не было никаких сомнений, что в нем сыграют именно «Зенит» и «Спартак». Почему? Объясняем.
22.06.2022 12:24
Футбол
автор: Юрий Волохов
Семак презентовал Бакаева, а Галактионов – новый стиль. «Зенит» победил «Пари НН» в серии пенальти
Семак презентовал Бакаева, а Галактионов – новый стиль. «Зенит» победил «Пари НН» в серии пенальти
Кубок Пари Премьер стартовал с победы чемпионов России на нижегородцами в серии пенальти – 1:1 (5:3). Героем матча стал юный вратарь Бязров, которого Семак выпустил специально под серию.
21.06.2022 22:24
Футбол
автор: Артем Зибрак
Северная Америка встречает чемпионат мира. Через 4 года
Северная Америка встречает чемпионат мира. Через 4 года
Уже в декабре стартует главный турнир в международном футболе - чемпионат мира-2022. А пока все обсуждают его, мы предлагаем заглянуть в 2026 год, в котором состоится следующий мундиаль, хозяевами которого станут впервые сразу три страны: Канада, Мексика и США. Стали известны все города и стадионы, с которыми мы кратко ознакомимся.
21.06.2022 20:25
Футбол
автор: Никита Шмытов
С повышенной зарплатой, но без трусов. Дела судейские накануне нового сезона
С повышенной зарплатой, но без трусов. Дела судейские накануне нового сезона
Российская премьер-лига готовится к старту нового сезона. После спонтанного голосования по наболевшей теме о расширении, которую, наконец, закрыли на неопределенный срок, в РФС решили заняться и судейским вопросом.
21.06.2022 20:11
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Решение ФИФА – дискриминационное, но массового отъезда легионеров из РПЛ не последует
Решение ФИФА – дискриминационное, но массового отъезда легионеров из РПЛ не последует
Как и ожидалось, ФИФА продлила право для иностранцев из российских и украинских клубов приостанавливать контракты.
21.06.2022 16:21
Футбол
автор: Артем Зибрак
Бердыев будет тренировать «Трактор». Что это за клуб и почему он похож на «Спартак»
Бердыев будет тренировать «Трактор». Что это за клуб и почему он похож на «Спартак»
Курбану Бердыеву в августе исполнится 70 лет, но туркменский тренер не спешит уходить на пенсию, а ищет новые для себя вызовы. После не самого удачного опыта в «Кайрате», туркменский специалист стал техническим директором и главным тренером иранского «Трактора». Мы нашли несколько интересных фактов о новом клубе Бекиевича.
20.06.2022 21:38
Футбол
автор: Никита Шмытов
Рыбуса отстранили от сборной из-за контракта со «Спартаком». Он пожертвовал ЧМ ради семьи
Рыбуса отстранили от сборной из-за контракта со «Спартаком». Он пожертвовал ЧМ ради семьи
Защитник после истечения соглашения с «Локомотивом» мог выбрать для продолжения любую страну мира, но решил остаться в Москве.
20.06.2022 18:33
Футбол
автор: Артем Зибрак
Урок из бундеслиги. Из семи ведущих клубов только «Байер» может быть полностью доволен тренером
Урок из бундеслиги. Из семи ведущих клубов только «Байер» может быть полностью доволен тренером
Только три из семи тренеров, пришедших в ведущие немецкие клубы прошлым летом, сохранили свою работу.
20.06.2022 15:48
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: Гаранин получил в «Сочи» шанс войти в элиту российского футбола
Дмитрий Селюк: Гаранин получил в «Сочи» шанс войти в элиту российского футбола
Экс-наставник красноярского «Енисея» Вадим Гаранин возглавил «Сочи», в тренерский штаб также вошли Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт, сообщает сайт клуба.
20.06.2022 13:48
Футбол
автор: Юрий Волохов
В «Нижнем Новгороде» объяснили, почему расстались с Кержковым – он не делал ставку на молодежь
В «Нижнем Новгороде» объяснили, почему расстались с Кержковым – он не делал ставку на молодежь
Генеральный директор «Пари Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов объяснил, почему клуб решил расстаться с главным тренером Александром Кержаковым.
20.06.2022 12:23
Футбол
автор: Юрий Волохов
Как зарабатывать на экзотическом виде спорта в России? Рассказывает совладелец клубов City Squash Павел Петриков
26 мая совладелец сети сквош-клубов City Squash Павел Петриков стал лауреатом Премии «Спорт и Россия» в номинации «За достижения в области управления спортивными клубами». После награждения бизнесмен рассказал, как после долгих лет работы в интернет-маркетинге он построил успешный бизнес на не самой популярной в России игре, отдаленно напоминающей теннис.
Бакаев уже забивает за «Зенит» пенальти! Как стартовал «Кубок PARI Премьер»
Бакаев уже забивает за "Зенит" победные пенальти! Как стартовал "Кубок PARI Премьер"
Декабрь и февраль без футбола, финишная прямая — в июне. РПЛ обнародовала календарь сезона-2022/23
Новый футбольный сезон в России начнется 9 июля многострадальным Суперкубком, а завершится 11 июня следующего года финалом Кубка.
ФИФА продлила «правило о легионерах РПЛ». Чем этот грабеж грозит России
Международная федерация футбола еще в течение года будет разрешать легионерам российских клубов приостанавливать контракты в одностороннем порядке.
Кто объединяет золотые эпохи Джордана и Карри? Конечно, девятикратный чемпион НБА Стив Керр!
За 76 лет существования НБА лишь один человек был ее многократным чемпионом и в качестве баскетболиста, и в роли главного тренера. Это Стив Керр, под чьим руководством «Голден Стэйт Уорриорз» недавно завоевал очередной титул.
«Все играли в горячо-холодно. Сегодня мой ответ: тепло». Медведев — о трансферах «Зенита» и Суперкубке со «Спартаком»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев на пресс-конференции перед стартом «Кубка PARI Премьер» прокомментировал решения ФИФА о легионерах РПЛ, возможность приобретения у «Сочи» Матео Кассьерры и обстоятельства матча за Суперкубок-2022 в Санкт-Петербурге.
Кучеров и Василевский реанимировали «Тампу»! Как клуб-чемпион размочил счет в финале Кубка Стэнли (видео)
Две голевые передачи Никиты Кучерова и 37 сэйвов Андрея Василевского помогли «молниям» выиграть третий матч финала плей-офф НХЛ у «Колорадо» (6:2) и сократить отставание в серии (1-2).
Суперстарт Непомнящего в Мадриде и «амнистия» в дзюдо. Новые приключения наших нейтралов
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Только политика — никакого спорта. Как поляки не простили Рыбусу перехода в «Спартак»
Польский футбольный союз фактически наложил запрет на участие Мацея Рыбуса в чемпионате мира в Катаре.
Трансферы «Зенита», ЦСКА, «Динамо» «Спартака» в обзоре футбольных мемов
Главные футбольные события в картинках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика