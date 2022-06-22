Мастер-класс по пиару - как руководители «Спартака» и «Зенита» раскручивали Суперкубок

«СПАРТАК» ВМЕСТО «РУКИ ВВЕРХ»

Еще задолго до принятия решения бюро исполкома РФС из стана красно-белых пошел слух о бойкоте игры. «Спартак» вполне логично аргументировал, что такие матчи должны проходить на главном стадионе страны – то есть в «Лужниках». Как это принято во многих странах, в том числе в Англии, где финалы кубка всегда проходят на «Уэмбли». Если же «Зенит» против Москвы, есть два варианта на нейтральном поле – в Казани и Нижнем Новгороде. «Спартак» намекал, что на «Газпром Арене» играть не намерен.

Однако о бойкоте ходили именно слухи, никаких официальных заявлений со стороны «Спартака» не было. Зато это резко подогрело интерес к матчу.

А потом в игру вступила Зарема Салихова, супруга Леонида Федуна. И шоу вокруг бойкота начало набирать новые обороты. Зарема тонко пошутила, что «Спартак» пригласили вместо группы «Руки Вверх». Музыканты должны были выступать на «Газпром Арене» именно 9 июля. «Зениту» пришлось решать вопрос с переносом концерта на неделю. При этом продюсер группы выразил крайнее недовольство этим решением: мол, концерт был запланирован давно, а расписание у группы очень жесткое.

После некоторой паузы Зарема вновь выступила ярко. Видимо, она или кто-то еще решили, что интерес к матчу падает. Девушка продемонстрировала прекрасное знание истории футбола и вспомнила Лаврентия Берию.

Салихова выразила уверенность, что матч нужно проводить на нейтральном поле. Поэтому выбор Санкт-Петербурга - это зашквар, как говорит молодежь.

«Все это напоминает 1939 год, когда Берия пытался отобрать у «Спартака» Кубок и назначили странную переигровку. Тогда ничего не оставалось, как играть, а сегодня все признают, что это позорная страница в истории нашего футбола. Адепты «выходите и бейтесь» чего добиваются? Вы не понимаете, что это история не про футбол, именно поэтому поле не нейтральное», – написала Зарема.

А ЗАТЕМ ПОДКЛЮЧИЛИ ТОЛСТОГО

Тут появилась информация от телеграм-канала «Мутко против»: мол, эпопею с бойкотом матча решил звонок владельцу красно-белых Леониду Федуну. Звонил некий высокопоставленный сотрудник из администрации президента России и аргументировано убедил Леонида Арнольдовича прекратить разговоры о бойкоте, а отправиться на «Газпром Арену». Был звонок, не был, но эта информация тоже подгорела интерес к игре. Если уж на Старой площади озаботились…

Пока Зарема взяла паузу, новую волну интереса к матчу поднял генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Он сказал, что руководство «Спартака» его заверило еще перед финалом Кубка России, что они готовы играть в Санкт-Петербурге.

По словам Медведева, перед игрой в «Лужниках» к нему подошли гендиректоры «Спартака» и «Динамо» Евгений Мележиков и Павел Пивоваров и заверили руководство «Зенита» о том, что поддержат проведение матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге.

Казалось, на этом будет опущен занавес – тема с матчем закрыта. Но нет - Мележиков не промолчал. Мол, не было такого, ни к кому он не подходил, Медведев что-то путает.

Тут руководитель «Зенита» подключил Толстого, того, который Лев Николаевич.

«Мележиков был на общем собрании РПЛ. Разговор происходил тогда, когда там были я, он и Пивоваров. Это было до финала Кубка. Почему Евгений Владимирович называет это сказками? Догадайтесь сами. Уважаемый мной Евгений Владимирович выступил как герой нетленного рассказа Льва Николаевича Толстого «Косточка»: «А я косточку не ел, я ее выбросил за окошко», — сказал Медведев «СЭ».

Думается, Мележиков опять не промолчит. Поэтому обращаюсь ко всем заинтересованным сторонам: до игры еще почти три недели, не снижайте планку. Кто там у нас еще не высказывался? Армия поклонников обеих клубов огромна – артисты, певцы, общественные деятели, заслуженные ветераны футбола.

А пока нет никаких сомнений, что матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» точно состоится при любой погоде на «Газпром Арене» 9 июля. Не было у меня их и до решения бюро исполкома РФС от 10 июня. Не о месте проведения, а о том, что сыграют именно эти команды. А все эти перепалки в СМИ - спланированная кем-то талантливым рекламная кампании по раскрутке игры.