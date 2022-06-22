«Пари НН» уже сильно меняется. Этот проект обещает стать одним из наиболее интересных в РПЛ

В РПЛ – НОВЫЙ АМБИЗИОЗНЫЙ ПРОЕКТ

Предыдущий российский сезон завершился как будто бы совсем недавно (спасибо «Спартаку» и «Динамо» за кубковый финал), а мы уже пытаемся заглянуть в новый – турбулентный и очень необычный, без еврокубков, зато, вероятно, с новым турниром от РФС.

Межсезонье получается столь же примечательным, а для «Пари НН» вообще может стать историческим. В Нижнем Новгороде довольно неожиданно запускается амбициозный и в то же время обходящийся без помощи олигархата или крупных государственных холдингов проект.

В течение одного месяца здесь нашли якорного спонсора, согласившегося на абсолютно рыночных условиях (интеграция в нейминг) участвовать в жизни клуба, получили приглашение на статусный по российским меркам предсезонный турнир и приняли актуальную стратегию развития, основанную на современном футболе и активном развитии молодежи.

Системообразующим элементом спортивной части стал тренер российской молодежки Михаил Галактионов. Немалую роль в этом выборе сыграл бэкграунд специалиста – он отлично знает способности подавляющего большинства отечественной молодежи и за счет личных связей способен убедить перспективного игрока при прочих равных выбрать Нижний. Как известно, кадры определяют все, так что это весьма разумное и в теории эффективное вложение средств.

Если все пойдет по плану, в следующем сезоне «НН» может завоевать не меньше симпатий зрителей, чем прошлогодние «Крылья Советов», построившие команду на талантах из «Чертаново».

НИЧЬЯ С ЧЕМПИОНОМ

Велик соблазн стать свидетелем поступательного преобразования команды, поэтому первый матч Кубка Пари Премьер против «Зенита» в Петербурге я смотрел под определенным ракурсом – через футбол нижегородцев. И был приятно удивлен. Несмотря на то, что Галактионов работает с командой всего неделю, определенные наметки будущей игры прослеживаются уже сейчас.

Сразу оговорюсь, что в целом чемпионы России в этой игре выглядели солиднее. Точнее, наиболее актуально это для первого тайма, когда играл не оптимальный, но приближенный к тому состав с Клаудиньо и Малкомом. Во второй половине Сергей Семак выпустил много молодежи, и игра выровнялась, а на некоторых отрезках гости даже больше атаковали, переходя на чужую половину всеми полевыми игроками.

«Первый тайм получился не совсем тот, что мы ожидали. А вот от второго тайма – сказал об этом ребятам в раздевалке – нам стоит оттолкнуться. С точки зрения отбора мяча, прессинга, давления, организации игры в целом мы выглядели достаточно неплохо. Благодарны ребятам. Понятно, исходим из того, что они находятся под нагрузками. Сегодня дозировали игровое время футболистов», – сказал после игры Галактионов.

От качества игры во втором тайме действительно стоит оттолкнуться, но с учетом того факта, что против нижегородцев играла команда, не вполне соответствующая уровню РПЛ (за исключением вышедших на замену Зелимхана Бакаева, Далера Кузяева и Михаила Кержакова). Это важная ремарка перед тем позитивными впечатлениями, которые оставил «Пари НН» в завершившемся вничью матчем с чемпионом.

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ УХОДИТ В ПРОШЛОЕ

Начать стоит со стиля игры. Александр Кержаков в первом сезоне в премьер-лиге выполнял конкретную задачу по удержанию команды в элите, поэтому в большинстве матчей играл строго на результат. В этом нет ничего плохого, тем более, что уровень исполнителей у него и правда был не самым высоким.

Однако при такой тягучей оборонительной игре сложно раскрутить и впоследствии выгодно продать футболистов, к чему нынче и стремятся в клубе. Посмотрите на чемпионаты Португалии, Нидерландов и особенно Бразилии. Местные клубы стабильно поставляют в топ-лиги ярких игроков атаки в немалой степени потому, что большинство команд играет вперед. Получается ярко, зрелищно, а главное – полезно. В таких условиях футболисты успешнее развивают отдельные качества (технику работы с мячом, дриблинг, видение поля, поставленный удар) и сами себя «продают».

Российская лига, напротив, очень закрытая, и, как следствие, половина команд похожи друг на друга. Выдерни одного игрока, и ничего не изменится. На его позицию придет такой же трудяга, и будет, как прежде. В этом плане радует тенденция последнего времени – в «Динамо» и «Спартак» пришли тренеры с атакующим менталитетом Славиша Йоканович и Гильермо Абаскаль, Валерий Карпин в «Ростове» и Игорь Шалимов в «Урале» учат своих игроков чаще смотреть вперед, пытаются искать счастья в чужой штрафной «Крылья Советов», «Ахмат», ЦСКА и, конечно, «Краснодар».

Теперь к этой компании присоединяется «Пари НН». Пока рано делать далеко идущие выводы, но невооруженным взглядом даже в первом тайме против «Зенита» было видно стремление выходить из обороны через пас, прессинговать защитников соперника у их штрафной и пытаться навязать борьбу сразу после потери мяча. Это принципы, по которым Юрген Клопп строит «Ливерпуль». Понятно, что масштабы несоизмеримы, но стремление учиться у лучших вызывает уважение. Впрочем, для тех, кто следил за молодежкой, такой подход Галактионова не новость.

СТАНДАРТЫ ВСЕ ТАК ЖЕ ОПАСНЫ

И у нас есть все причины рассчитывать на прогресс нижегородцев. Все-таки надо учитывать, что даже этот вполне достойный результат – а ничья с «Зенитом» на его поле относится к таковым для всех клубов РПЛ – достигнут в максимально сжатые сроки. Галактионов только возглавил команду, но, по словам очевидцев, уже успел провести много теоретических занятий, что мы и сами могли увидеть на поле.

Кстати, забили гости после розыгрыша углового. Стандарты и в прошлом сезоне были сильной стороной команды, но и в этом она вряд ли их растеряет. Забивший Кирилл Гоцук после игры не стал раскрывать секреты внутренней кухни, но признал, что этому элементу уделяется большое внимание. Хотя, повторюсь, прошла только неделя с назначения нового тренера.

Также надо понимать, что турнир носит товарищеский характер, поэтому цель добиваться побед не на первом плане. Галактионов впервые увидел своих игроков в деле и получил много информации об их сильных и слабых сторонах в контексте собственных идей, а не записей матчей предыдущего сезона и тем более тренировок. Наверняка перестановки и корректировки индивидуальных задач наверняка еще последуют. А какие-то позиции и вовсе получат новых исполнителей.

«ПАРИ НН» НУЖЕН АГАЛАРОВ

Так, я бы обратил внимание на линию нападения. С первых минут на острие появился Тимур Сулейманов, а на второй тайм вышел новичок Вячеслав Кротов. Второй понравился больше, создал себе неплохой момент, когда зацепился за длинную передачу и с лета попытался попасть в дальний угол, но в прошлом сезоне он не забил ни одного (!) мяча в 25 матчах, так что «НН» все еще отчетливо необходим стабильно результативный нападающий.

На поверхности кандидатура лучшего бомбардира прошлого сезона Гамида Агаларова. Как ни странно, несмотря на его подвиги, отечественные гранды не стремятся выкупать его у «Уфы», и это дает нижегородцам уникальный шанс. Конечно, Шамиль Газизов просто так свой главный актив не отдаст, зато со стороны футболиста проблем с согласием возникнуть не должно. В конце концов, он отлично знает Галактионова по молодежке, а ведь тренера и приглашали в том числе за это умение перетянуть кого-то из перспективных молодых ребят. Тут руководству стоило бы ему помочь, тем более, что с приходом спонсора деньги появились, а Агаларов явно из тех, кого можно будет выгодно перепродать в будущем.

Собственно, благодаря Галактионову в Нижнем Новгороде и появился Дмитрий Рыбчинский. Он добротно выступал за «Локомотив», но не имел стабильной игровой практики, поэтому согласился пойти к знакомому тренеру. Для парня это возможность много играть в РПЛ, а для команды – усиление состава. Матч с «Зенитом» Рыбчинский начинал в основе.

МАКСИМАЛИЗМ И МЕСТНЫЕ ВОСПИТАННИКИ

В завершение картины еще пара мазков. Желание клуба и тренера активнее задействовать и развивать молодежь можно наблюдать не только на примере Рыбчинского, но и, например, появившегося в концовке Дмитрия Югалдина – 20-летнего центрального полузащитника, уроженца Нижнего Новгорода, что наверняка особенно приятно болельщикам.

У парня очень приличный бэкграунд – он в равной степени воспитанник РЦПФ «Нижний Новгород», «Академии Юрия Коноплева» и академии «Зенита». На контракте с родным клубом с 2020 года, но прошлый сезон провел в аренде в «Иртыше» и в составе первой команды принял участие впервые. И сразу против «Зенита»! Многое, конечно, будет зависеть от него, но видно, что шансы тренерский штаб ему предоставит. И не только ему, но и другим местным игрокам.

Вторая ремарка характеризует Галактионова. Несмотря на достойный результат, в послематчевом флеш-интервью он выглядел недовольным. Тогда как любой другой на его месте пылал бы счастьем, посылая руководству лучи оптимизма – мол, все идет по плану. С таким максимализмом в большом футболе тяжело работать психологически, но для команды это точно большой плюс.

Резюмируя сказанное, направление, выбранное нижегородцами, на бумаге выглядит очень перспективно. Так что будем с большим интересом следить, как будет меняться команда и к чему это приведет в сезоне.