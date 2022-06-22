Захотел секса на ЧМ-2022 в Катаре – воздержись, иначе сядешь на семь лет

ВОЗДЕРЖАНИЕ ОТ СЕКСА

Турнир впервые проходит в мусульманской стране, где строго соблюдаются законы ислама. Например, Турция тоже мусульманская страна, но там жизнь устроена иначе, чем в монархиях Ближнего Востока.

В Катаре очень жесткое отношение к половым связям. Заниматься сексом можно только супругам, брак между которыми официально зарегистрирован и подтвержден соответствующими документами.

В случае нарушения этого закона, виновным с точки зрения местного законодательства, грозит до семи лет тюрьмы. Об этом Daily Star сообщил источник в местной полиции.

То есть, вы приехали в Катар поболеть за свою сборную вместе со своей подругой или гражданской женой. В Европе, Северной и Южной Америке таких пар сотни и сотни тысяч, если не миллионы. Люди просто живут вместе, часто даже у них есть дети, но официального документа с печатью о том, что они муж и жена, у них нет.

Так вот, если вам захочется заняться сексом со своей спутницей жизни, то непонятно, как это сделать в Катаре. В отеле вас в один номер, видимо, не поселят.

И где вам удовлетворить свою сексуальную потребность? В укромном месте на улице? Исключено, это точно чревато тюрьмой. Даже если вы женаты. В своем номере отеля? Опасно – фиг знает, как там местная полиция и служба безопасности следит за туристами. А вдруг в номер в самый неподходящий момент ворвутся местные правоохранители? В общем, лучше на время ЧМ воздержаться от греха. Я уж не говорю, что во время таких турниров образуется немало пар – между мужчиной и женщиной возникают чувства. Сама атмосфера больших футбольных праздников к этом обязывает.

Я представлю, как будут мучиться любвеобильные южноамериканки и их спутники. А, например, горячим бразильянкам придется на несколько недель забыть про свою любимую одежду – откровенные топики и обтянутые шорты. Во всяком случае, в людных местах. Иначе – тоже можно оказаться в камере.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. Действующий чемпион мира – сборная Франции.