«Коринтианс» хочет Альберто, «Спартак» просматривает Жигулева. Обзор трансферных новостей

«ЗЕНИТ»: КАССЬЕРРА ЗАМЕНИТ НЕ ДЗЮБУ, А АЛЬБЕРТО?

Выражаясь словами гендиректора сине-бело-голубых Александра Медведева, журналисты играют в горячо-холодно в отношении двоих нападающих. Артем Дзюба после ухода из команды почти наверняка продолжит карьеру в Турции. Фаворит в борьбе за него «Фенербахче», предложивший контракт на 2,5 млн евро в год без учета бонусов, но готов утолить финансовые аппетиты форварда и «Галатасарай».

Наверняка заменит его нападающий «Сочи» Матео Кассьерра. Медведев подтвердил интерес к колумбийцу, а новый главный тренер южан Вадим Гаранин добавил, что все идет к расставанию с футболистом. В расположении команды его до сих пор нет.

Примечательно, что Кассьерра может заменить не Дзюбу, а Юри Альберто. После того, как ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами, на бразильца обратил внимание «Коринтианс». Руководители клуба уже общаются с окружением игрока, но его позиция пока не известна.

«СОЧИ»: САРВЕЛИ ВМЕСТО КАССЬЕРРЫ

Вероятность ухода Кассьерры подтверждает и тот факт, что сочинцы договорились о переходе нападающего «Крыльев Советов» Владислава Сарвели. Утверждается, что вице-чемпионы России воспользовались правом выкупа и согласовали контракт на 500 тысяч евро в год.

«КРАСНОДАР»: ПЛЮС АХМЕТОВ, МИНУС ИЛЬИН

Среднюю линию «быков» должен усилить полузащитник Ильзат Ахметов, которого не стал продлевать ЦСКА. Сообщается, что он уже прибыл в расположение новой команды. Не исключено, что он заменит Эдуарда Сперцяна, у которого, по словам тренера вратарей сборной Армении Романа Березовского, есть несколько вариантов из Франции. Впрочем, о конкретных переговорах ничего не известно.

Покинул «Краснодар» 30-летний нападающий Владимир Ильин, договор с которым был расторгнут.

ЦСКА: ЯЗЫДЖИ УЕХАЛ, ЧАЛОВ НЕ ВЕРНУЛСЯ

В атаке армейцев ожидаются только потери. Нападающий Юсуф Языджи, по всей видимости, вернется во Францию. Договориться с «Лиллем» о выкупе не удалось. Во всяком случае, Владимир Федотов возвращения форварда не ожидает.

Сложность в том, что не стремится возвращаться из Швейцарии Федор Чалов, которому понравилось в «Базеле». Он находится в расположении команды и пытается доказать новому тренерскому штабу свою необходимость, но решения по нему нет, как и представления, удастся ли договориться с ЦСКА.

Зато из «Црвены Звезды» пришел защитник Милан Гайич (не путать с аргентинским нападающим Адольфо Гайчем). Контракт рассчитан до 2025 года.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»: ОБМЕНЯЛИ ЗИНЬКОВСКОГО НА ГЛУШЕНКОВА?

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о том, что всем футболистам предложены новые контракты на улучшенных условиях, чтобы максимально сохранить костяк команды. Воспользуются предложением, видимо, не все. Помимо Сарвели запланировал отъезд Антон Зиньковский, одной ногой находящийся в «Спартаке». Красно-белые информацию опровергают, но СМИ уверяют, что он уже прошел медосмотр. Вероятно, частью сделки по вингеру стал выкуп «Крыльями» трансфера Максима Глушенкова. У него контракт на три года.

Вместо Сарвели самарцы рассчитывают подписать Ивана Тимошенко из «Черноморца».

«РОСТОВ»: ВЗЯЛИ ВОСПИТАННИКА «ЛОКО»

Желто-синие подписали пятилетний контракт с воспитанником «Локомотива» Алексеем Мироновым и отдали в аренду «СКА-Хабаровск» Данилу Сухомлинова.

«СПАРТАК»: ЛЕГИОНЕРЫ ОСТАНУТСЯ ЗА РУБЕЖОМ?

Самый активный игрок на трансферном рынке, что и неудивительно – с одной стороны, на контрактах множество игроков, с другой, идет активная перестройка состава. Так, маловероятно возвращение розданных в аренду легионеров.

На Алекса Крала москвичи ищут покупателя, готового заплатить 6 млн евро (в претендентах «Герта», но немцы склоняются к аренде), Джордан Ларссон возвращаться не хочет и рассчитывает на разрешение приостановить контракт, «Фейенорд» тоже надеется, что благодаря ФИФА сможет сохранить Гуса Тила.

Теперь спартаковцы рассчитывают на российских игроков. Помимо Зиньковского сезон в команде может начать воспитанник «Краснодара» Илья Жигулев, находящийся в данный момент на просмотре.

«ПАРИ НН»: СОХРАНИЛИ БЕРКОВСКОГО, ПОДПИСАЛИ КРОТОВА

Нижегородцы продлили аренду полузащитника «Локомотива» Ильи Берковского и подписали контракт с форвардом «Уфы» Вячеславом Кротовым. Оба уже приняли участие в матче с «Зенитом».

«С детства знаю Игоря Горбунова, также хорошо знаком с Колей Калинским, Дмитрием Стоцким, Артуром Нигматуллиным. Ребята приняли меня в свой коллектив, спасибо им. Мне легко и комфортно, как будто уже много лет играю в «Нижнем», – сказал Кротов.

«УРАЛ»: ИЗ «РУБИНА» ПРИШЕЛ КОНОВАЛОВ

Контракт с защитником Домиником Дингой расторгнут, а с полузащитником Игорем Коноваловым подписан. Предыдущий сезон игрок «Рубина» провел в аренде в «Ахмате».

«ХИМКИ»: УКРЕПИЛИ ОБОРОНУ ВЕТЕРАНОМ «УФЫ»

В Подмосковье перебрался ветеран «Уфы» Алексей Никитин. По неофициальной информации, соглашение рассчитано на два года.