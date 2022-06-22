Уйдут бесплатно? Пять игроков РПЛ, от которых могут пострадать клубы в ближайшее время

Клубы рискуют не получить за игроков ни копейки от их продажи. Мы собрали пять главных потенциальных потерь лиги, которые могут произойти в ближайшее время.

ДЖОРДАН ЛАРССОН

Нововведение от ФИФА идеально подошло для Джордана Ларссона, который за последние месяцы несколько раз уверенно заявил, что не будет возвращаться в Россию. Теперь «Спартак» почти наверняка не только не отобьет четыре млн евро, потраченные на форварда в 2019 году, но и не заработает на нем, хотя Ларссон на данный момент оценивается примерно в 11 млн евро.

ДЕННИС ХАДЖИКАДУНИЧ

Фото: ФК «Ростов»

Еще один воспитанник шведского футбола, который может уйти совершенно бесплатно, но этот случай сильно отличается от Ларссона. Если «Спартак» не сильно потеряет от ухода Ларссона (из-за его последнего ужасного сезона), то «Ростову» нужно всеми силами зацепиться и уговорить остаться Хаджикадунича.

Деннис оказался на Дону в 19 лет, а весь трансфер обошелся ростовчанам примерно в один миллион евро, но защитник настолько быстро прогрессировал, что даже появились слухи об интересе к нему из Бундеслиги и Серии А. Тогда европейские СМИ утверждали, что «Ростов» был готов отдать лидера обороны только за 10 млн евро.

РОДРИГАО

С «Сочи» в 2023 году заканчиваются контракты сразу у четырех футболистов, но конкретно стоит выделить не Ангбана, Кассьеру и даже Нобоа, а Родригао. Год назад южане чудом подписали очень классного бразильского защитника, который сходу стал одним из лучших на своей позиции. Уход Федотова, потеря лидеров клуба и другие не самые положительные новости могут сподвигнуть Родригао на отъезд из России.

ЯКА БИЙОЛ

23-летний словенский защитник после возвращения из аренды в «Ганновер», сильно прибавил и стал ключевой фигурой в построениях братьев Березуцких. Оборона ЦСКА классно прибавила вместе с Якой и скорее всего, что новоиспеченный главный тренер Владимир Федотов тоже рассчитывает на Бийола, но не исключено, что игрок захочет уйти. Отсутствие ЦСКА в еврокубках - серьезный аргумент, особенно если тобой интересуются другие серьезные клубы Европы. Наверняка при хорошем предложении словенец не вернется в Москву.

ГИЛЬЕРМО ВАРЕЛА

Фото: ФК «Динамо»

Вряд ли «Динамо» удастся в будущем продать 29-летнего уругвайского защитника за большие деньги, но если Гильермо Варела уйдет из «Динамо», то это станет серьезным ударом по игровому балансу бронзовых призеров РПЛ. Экс-игрок «МЮ» в России стал одним из лучших правых защитников лиги, наравне с Марио Фернандесом, Караваевым, Мозесом и другими игроками этого амплуа. Толчком для ухода из «Динамо» для Варелы может стать отъезд Сандро Шварца.