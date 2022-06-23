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Хождение по мукам, или История о том, как «Спартаку» пришлось уступить

«Спартак» сказал – «Спартак» сделал. Обещали, что официальное решение по участию в Суперкубке примут 22 июня, после выхода команды из отпуска – обещание выполнили. И не просто отделались какой-то сухой формулировкой, а порадовали общественность открытым эмоциональным обращением.
Хождение по мукам, или История о том, как «Спартаку» пришлось уступить
23 июня 2022 10:39
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК «Спартак»

«Наш выбор – пойти по пути спорта, несмотря на решение, которое противоречит принципам честной борьбы и взаимного уважения», заявили «красно-белые». И добавили, что «пойти по пути бойкота» означало бы для «Спартака» нанести «сильнейший удар всему нашему футболу, который по известным причинам и так оказался в кризисе». Так что, хотите не хотите, а принимайте это решение как своего рода подвиг от народной команды во имя спасения российского футбола.

О том, почему сакральная жертва «Спартака» сопровождалась последние пару недель непрекращающимися причитаниями о несправедливости питерского доминирования и несовершенстве ведения дел в нашем футболе, в обращении не упомянули. Как и о том, почему клубу, который – цитируем – «внимательно выслушал и болельщиков, которые говорили, что нужно играть несмотря ни на что», не хватило этого самого мнения на старте начала очередной компании по нытью. Преданная фан-база «красно-белых» изначально была настроена на то, чтобы непременно играть - хоть с «блекло-голубыми», хоть просто с «сине-бело-голубыми». И место проведения для этой, безусловно принципиальной борьбы для них значения не имело.

Но, как мы все уже знаем, «Спартак» легких путей не ищет. Однако, с Суперкубком немного перестарались. Не перегрей своими острыми замечаниями Зарема Салихова информационное пространство, глядишь и добились бы проведения розыгрыша на нейтральном поле Казань и Нижний Новгород в списке претендентов фигурировали. И несмотря на недавние комментарии генсека РФС Александра Алаева по теме подходящего стадиона для Суперкубка, что «Санкт-Петербург был фаворитом», далее он намекнул, что излишняя эмоциональность «Спартака» вполне «могла повлиять» на решение исключить из повестки нейтральные поля.

Неофициальная жена Леонида Федуна владеет словом и умеет красиво сказать что-то неприятное: «Относимся к этому мероприятию как к гастролям. Нас же вместо «Руки вверх» туда «пригласили». Хорошо сказано, но к чему лишний раз ерничать, если насильно играть за трофей, по сути, клуб никто заставлять не собирался. Юридически «красно-белые» действительно не блефовали, когда грозили бойкотом. Но в РФС готовы были заменить «Спартак», например, на «Сочи». Понятно, что вывеска уже не та, но, когда тебе связывают руки… Может, потому и случился тот волшебный звонок сверху на мобильный Федуна.

Да и пикировка двух гендиров тоже неспроста спровоцирована ситуацией. Если «Спартак» своей позицией обиженки достал даже нейтрально настроенных товарищей, что уж говорить про руководство «Зенита». Там уже тоже научились «в Зарему», что и продемонстрировал на днях гендиректор питерского клуба Александр Медведев, заявив: «До финала Кубка ко мне при свидетелях подошли генеральные директоры двух клубов «Спартака» и «Динамо». Они сказали, что готовы играть в Петербурге Суперкубок, если мы их поддержим в вопросе переноса начала сезона. Мы согласились. Но потом гендиректор «Спартака» отозвал свое предложение». Понятно, что эти слова хорошо зацепили «красно-белых»: Евгений Мележиков назвал все это сказками. «В отличие от некоторых мы отсутствием памяти не страдаем», заявил гендиректор «Спартака».

Хорошо, что до 9 июля, по крайней мере, драма исчерпана. А дальше видно будет. Со «Спартаком» скучно не бывает. У них уже, похоже, настрой такой сформировался как в старом анекдоте: «И ведь все равно попадется либо свисток без дырки, либо акула глухая». Хотя всем нам, поклонникам футбола, хотелось бы больше красивых историй. Особенно сейчас. И открывать сезон уже без сомнения скандальным Суперкубком не самое лучшее начало. Так что, пусть «Спартак» возьмет и этот трофей. И в нашем футболе станет потише. Но есть подозрение, что быстро заскучаем.

источник: «Советский спорт»
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Хождение по мукам, или История о том, как «Спартаку» пришлось уступить
Хождение по мукам, или История о том, как «Спартаку» пришлось уступить
«Спартак» сказал – «Спартак» сделал. Обещали, что официальное решение по участию в Суперкубке примут 22 июня, после выхода команды из отпуска – обещание выполнили. И не просто отделались какой-то сухой формулировкой, а порадовали общественность открытым эмоциональным обращением.
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