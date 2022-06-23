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Мане – в «Баварии», Неймар – в «Ювентусе» и другие трансферные новости

Самые актуальные и важные трансферные новости к 23 июня, собранные для вашего удобства в одном материале.
Мане – в «Баварии», Неймар – в «Ювентусе» и другие трансферные новости
23 июня 2022 12:53
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Бавария»

РОССИЯ

Слухи

По данным Norrköpings Tidningar, Арнор Сигурдссон из ЦСКА намерен воспользоваться новым правилом ФИФА и приостановить действующий контракт с российским клубом. Прошлый сезон исландский игрок провел в «Венеции», где не отметился результативными действиями, а в будущем планирует вернуться в «Норчепинг», за который выступал ранее.

В подписании другого легионера заинтересованы сразу три клуба, но он сам не хочет уходить. Речь идет об Юри Алберто, который привлек внимание «Интернасьонала», «Атлетико Минейро» и «Фламенго», но при этом никто из них не хочет платить бразильцу ту зарплату, которую он получает в «Зените». Вероятнее всего, именно этот факт удержит форварда в России.

АНГЛИЯ

Совершенные сделки

Спортивный директор «Челси» Марина Грановская покинула английский клуб. Она работала с 2013 года, а главными ее обязанностями считались трансферы и подписание контрактов.

ГЕРМАНИЯ

Совершенные сделки

Садио Мане официально перешел из «Ливерпуля» в «Баварию». Сумма трансфера 32 млн евро (еще девять могут быть добавлены в виде бонусов), контракт – до 2025 года.

Слухи

«Боруссия» на замену Эрлингу Холанду уже купила Карима Адейеми, но, как оказалось, Дортмунду этого мало. Немецкий гранд в ближайшее время объявит о подписании Себастьяна Аллера, ставшим одним из открытий европейского футбола последнего сезона. Трансфер 28-летнего форварда «Аякса» станет самым дорогим в истории «Боруссии», который обойдется в 35 млн евро. В предыдущем году на счету нападающего 34 гола и девять голевые передач в 42 матчах.

ИСПАНИЯ

Слухи

«Реал» продолжает попытки реанимировать карьеру своего игрока, но делать это придется за пределами Мадрида. «Фиорентина» готова взять на один год Луку Йовича, но готова платить только половину оклада форварда, что устраивает испанский клуб.

История с конфликтом Усмана Дембеле и «Барселоны» подходит к своему концу. Полузащитник не получил ожидаемых предложений от «ПСЖ» и других клубов, из-за чего вынужден подписать контракт с каталонцами, который систематически отклонял последний год. Шантаж не удался.

ИТАЛИЯ

Слухи

Аарон Рэмзи не смог помочь «Рейнджерс» завоевать еврокубок, а теперь уже его дальнейшая карьера под вопросом. На данный момент полузащитник принадлежит «Ювентусу», который не нуждается в услугах игрока. Сам футболист сборной Уэльса готов покинуть Турин, но только за компенсацию в четыре миллиона евро

ФРАНЦИЯ

Слухи

Несколько лет назад «ПСЖ» совершил революцию в мире трансферов, подписав Неймара за 222 млн евро, но теперь бразилец рискует стать обузой для парижского клуба. Новый советник клуба Луиш Кампуш и катарские боссы клуба уверены, что самому дорогому игроку лучше уйти, и в новом сезоне он не поможет команде. Спасителем для французов в данной ситуации может стать «Ювентус», готовый купить Неймара, но проблема в зарплате, которая составляет 30 млн евро в год.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

Совершенные сделки

Экс-игрок «Манчестер Сити», «Реала» и «Зенита» завершил карьеру в 35 лет. В России испанец играл три года и успел завоевать четыре титула.

Вингер молодежной сборной Сенегала и киевского «Динамо» Самба Диалло интересен едва ли не всем топ-клубам Европы, включая «Баварию», «Милан», «Лейпциг», «Барселону» и других.

источник: «Советский спорт»
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Мане – в «Баварии», Неймар – в «Ювентусе» и другие трансферные новости
Мане – в «Баварии», Неймар – в «Ювентусе» и другие трансферные новости
Самые актуальные и важные трансферные новости к 23 июня, собранные для вашего удобства в одном материале.
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