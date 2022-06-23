«Детство, детство, ты куда ушло…» Не стало Юрия Шатунова, болельщика «Ростова»

Конец 80-х. Пионерлагерь, школьная дискотека, танцы в вузе – неважно. Везде звучат главные хиты того времени: «Белые розы», «Лето», «Седая ночь», «Все напрасно»… Каждый свое вспомнит. Да, многие тогда кривили лицо, говорили о безголосии и бесталанности исполнителя (сначала его и не знали по имени-фамилии).

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в семье Василия Владимировича Клименко и Веры Гавриловны Шатуновой в городе Кумертау Башкирской АССР. Затем оказался в детском доме в Оренбурге.

Его жизнь кардинально изменилась, когда на Юру обратил внимание гениальный продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Юный смазливый паренек был солистом группы с 1986 по 1991 годы. Более того, он стал лицом коллектива на долгие годы. По Юре рыдали все малолетние, и не только, девчонки Советского Союза.

В 80-е «Ласковый май» собирал стадионы, ребята стали рублевыми миллионерами, а их главные хиты лились из всех магнитофонов, изо всех окон.

Юрий любил футбол. По информации близко знавших его людей, болел за футбольный клуб «Ростов». Очень радовался успехам клуба при Курбане Бердыеве, когда ростовчане в 2016 году впервые вышли в групповой турнир Лиги чемпионов. Юра в ту осень был просто счастлив успехам любимой команды.

Один из авторов этого материала в последний раз общался с Юрой почти 10 лет назад. Тогда в Останкине собрали в прямом эфире у Малахова кучу народу, и коррупционер Йозеф Блаттер объявлял, какие из длинного списка городов и стадионов примут через шесть лет ЧМ-2018. Вычеркнули Краснодар, Ярославль и стадион «Динамо» в Москве. Каждый из представителей регионов высказывался о том, как он счастлив, что мундиаль придет и в его город. До Шатунова очередь не дошла – там микрофон перехватил другой ростовчанин, куда более говорливый Дмитрий Дибров. Но после эфира мы разговаривали с Юрием, и он светился от счастья, рассуждая, каким будет новый стадион на левом берегу Дона и как теперь поднимется его ФК «Ростов».

Шатунов умер в Домодедове. Вечером 22 июня он почувствовал себя плохо и обратился в районную больницу, где у него диагностировали инфаркт миокарда. Врачи обезболили музыканта и вызвали бригаду скорой помощи, которая повезла его в сосудистый центр Домодедовской центральной районной больницы. Остановка сердца была зафиксирована в приемном отделении учреждения. Ночью певец умер, находясь в реанимации, после безуспешных попыток завести сердце. Главврач Домодедовской ЦРБ рассказал, что певца привезли к ним уже в состоянии клинической смерти.

– Господи, что творится. Молодой такой. Не был знаком с ним близко, пересекались на программах, производил впечатление интеллигентного, воспитанного молодого человека. «Ласковый май» – это был прорыв, да и до сих пор Юра стадионы собирал, артист, – сказал Киркоров телеканалу «360».

– Вызывает шок смерть Юры. Молодой, востребованный на протяжении 34 лет, вышедший из детского дома и ставший звездой, гастролировавший, обеспеченный мальчик, который просто оставался актуальным все эти годы. Я выражаю соболезнования родным, близким и его поклонникам, – говорит Иосиф Пригожин.

«А я хочу, а я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять…»

Что вы испытываете? Какие его песни вспоминаете? Напишите в комментариях. И включите старенькую кассету.