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Задачи «Зенита» на лето: удержать Алберто, приобрести Кассьерру, найти центрального защитника

Рассказ о чемпионах России открывает серию текстах о задачах клубов РПЛ в летнее трансферное окно.
Задачи «Зенита» на лето: удержать Алберто, приобрести Кассьерру, найти центрального защитника
23 июня 2022 15:40
автор: Артем Зибрак
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Самая укомплектованная команда России практически не испытывает проблем с составом. Оборачиваясь назад, Сергей Семак наверняка с содроганием вспоминает первые сезон-два, когда на контрактах была масса ненужных футболистов.

Одни не соответствовали задачам (Роберт Мак), другие не были мотивированы (Леандро Паредес), третьи – вечно травмированы (Клаудио Маркизио), четвертые не подходили по стилю (Олег Шатов), пятые просто занимали чужие места (Матиас Краневиттер). Ростер был неимоверно раздут.

За четыре года Семак при помощи менеджмента расчистил завалы, и количество и качество игроков можно назвать более или менее оптимальным, собранным под видение тренера. Тем не менее, жизнь не стоит на месте. Одни игроки уходят, другие стареют, третьи деградируют, поэтому усиление требуется даже в идеальные команды.

ЦЕНТР ОБОРОНЫ

Сегодня основная работа на трансферном рынке питерцам нужна именно для усиления этой зоны. Появление хорошего центрального защитника автоматически усилит и левый край, откуда вынужденно выдернули Дугласа Сантоса.

В данный момент в распоряжении тренера есть только один надежный профильный защитник на эту позицию – Дмитрий Чистяков. Ярослав Ракицкий ушел, Деян Ловрен вечно травмирован и вообще не слишком стремится возвращаться на поле, Нуралы Алип не убеждает. При этом Семак стал играть в три центральных, передвигая сюда игроков с флангов, что не лучшим образом сказывается на надежности тылов, так что в идеале было бы найти пару футболистов.

О зарубежном рынке судить сложно, а вот в России питерцам точно помог бы бразилец Родригао из «Сочи». Товарищеские отношения между клубами вполне способны решить все вопросы по этому трансферу. С ним команда может быть спокойна за второй этаж своей штрафной. К тому же он отлично впишется в бразильский легион. Не станет проблемой и лимит на легионеров, тем более, что с нового сезона его расширили.

НАПАДЕНИЕ

Как раз впереди сине-бело-голубые в ближайшее время закроют дыру за счет футболиста «Сочи». Форвард Матео Кассьерра одной ногой в Санкт-Петербурге, и нельзя не признать, что это топовый трансфер. В прошлом сезоне колумбиец показал очень высокий уровень и стабильную результативность. Он обладает необходимой пластичностью, скоростью и техникой. Плюс с его приездом южноамериканская колония флагмана российского футбола станет еще крупнее. В этом есть риск, но до сих пор он оправдывался.

После разрешения ФИФА иностранцам приостанавливать контракты вдруг подвисла ситуация с Юри Алберто, которого «Коринтианс» хочет вернуть на родину. Если этого не случится, с приходом Кассьерры линия нападения (а Семак играет в два форварда) будет полностью укомплектована. В противном случае потребуется еще один нападающий. Но пока это все в теории, так что задачу сформулируем так – удержать Алберто.

ВРАТАРИ

После расторжения контракта со Станиславом Крицюком «Зенит» остался с одним опытным голкипером – Михаилом Кержаковым. Здесь тренерскому штабу надо определиться, достаточно ли он доверяет 19-летнему Даниилу Одоевскому в роли его дублера. Со стороны кажется, что в сезон без еврокубков питерцы вполне могут обойтись и этой связкой, хотя в целом более сильный номер один команде необходим.

АДАМОВ, СУТОРМИН, ЕРОХИН

Также стоит прикинуть, сколько игрового времени в таком усеченном сезоне получат эти футболисты. Арсен может помочь в центре обороны, пока не будет найден более качественный вариант, но вообще-то он наряду с Алексеем Суторминым претендует на роль дублера Вячеслава Караваева. В этой ситуации один выглядит лишним. В прошлом сезоне Мистер 50 тысяч рублей вполне мог выйти на замену Малкому на правом фланге атаки, но с приходом Зелимхана Бакаева эта дверца закрывается.

Что до Александра Ерохина, то он в компании южноамериканцев и Бакаева с Иваном Сергеевым выглядит чуждо. Игрок он хороший, но слишком нетипичный для Семака и этой мобильной команды. Уже в прошлом сезоне он провел в РПЛ всего 925 минут (чуть более 10 полных матчей), а в этом будет наверняка еще меньше. В 32 года сидеть на скамейке уж состав грустно.

источник: «Советский спорт»
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