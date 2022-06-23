ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Витя хочет выйти? Полузащитник «Спартака» Мозес пропал - ищут пожарные, ищет милиция

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес не вернулся в расположение клуба в оговоренную дату. «Клуб выясняет обстоятельства этого решения. Контракт с нигерийским игроком не приостановлен», - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.
Витя хочет выйти? Полузащитник «Спартака» Мозес пропал - ищут пожарные, ищет милиция
23 июня 2022 17:12
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Спартак"

В чем причина: только ли в том, что африканцы известны своей недисциплинированностью и неуправляемостью? Дело, думается, в другом – продолжается эпопея с легионерами РПЛ, ФИФА разрешил им приостанавливать контракты на новый сезон, но решение нужно принять до 30 июня. Сейчас все гадают, кто из иностранцев уедет из России, и много ли их останется.

Шли разговоры по поводу хавбека «Зенита» Вильмара Бариоса, мол, к нему большой интерес со стороны некоторых европейских клубов, но тот уже прибыл в Санкт-Петербург и тренируется. Впрочем, это ни о чем не говорит – прибыл, тренируется, потому что профессионал. Понимает, что нужно готовиться к новому сезону. Но при этом никто не даст гарантии, что такой классный опорник не ведет переговоров с клубом из Европы.

А насчет останутся – не останутся легионеры в РПЛ, футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что уедут те, кто востребован, и кто сможет получать сопоставимые деньги в Европе. Он полагает, что никто из питерских бразильцев никуда не поедет – таких зарплат им никто не даст.

Но вернемся к Мозесу. Ему 31 год, вряд ли он в таком возрасте бездумно загулял на родине. Напомним, что нигерийцем интересовался «Бернли», но АПЛ запретила клубам подписывать футболистов из России вне трансферного окна. Сейчас трансферное окно открылось. Возможно, Витя просто хочет выйти – перебраться в сильнейший в мире чемпионат. И ведет разговоры с англичанами. Правда, «Бернли» за это время успел уже вылететь в Чемпионшип. Но во втором по силе дивизионе Англии уровень футбола приличный. По деньгам, правда, сложно сказать – перебьют ли англичане условия «Спартака».

Мозес прилично себя проявил в прошедшем сезоне. Провел 33 матча за «Спартак», забил три гола и отдал пять голевых передач. Именно Мозес в одной из редких контратак забил на выезде «Лестеру» в Лиге Европы и позволил «Спартаку» вырвать ничью. Видимо, тогда англичане взяли нигерийца на заметку. И кто сказал, что это только скауты «Бернли»? В Англии за всеми внимательно следят.

Надеемся, что эпопея с вингером вскоре разрешится, «Спартак» найдет своего пропавшего игрока. И что он никуда не уйдет. Потому что для красно-белых уход Мозеса будет серьезной потерей.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Витя хочет выйти? Полузащитник «Спартака» Мозес пропал - ищут пожарные, ищет милиция
Витя хочет выйти? Полузащитник «Спартака» Мозес пропал - ищут пожарные, ищет милиция
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес не вернулся в расположение клуба в оговоренную дату. «Клуб выясняет обстоятельства этого решения. Контракт с нигерийским игроком не приостановлен», - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.
23.06.2022 17:12
Футбол
автор: Юрий Волохов
Задачи «Зенита» на лето: удержать Алберто, приобрести Кассьерру, найти центрального защитника
Задачи «Зенита» на лето: удержать Алберто, приобрести Кассьерру, найти центрального защитника
Рассказ о чемпионах России открывает серию текстах о задачах клубов РПЛ в летнее трансферное окно.
23.06.2022 15:40
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Детство, детство, ты куда ушло…» Не стало Юрия Шатунова, болельщика «Ростова»
«Детство, детство, ты куда ушло…» Не стало Юрия Шатунова, болельщика «Ростова»
Очередная трагическая новость сражает наповал: на 49-м году жизни скончался легендарный солист группы «Ласковый май», человек, неравнодушный к спорту, Юрий Шатунов.
23.06.2022 15:18
Футбол
автор: Юрий Волохов
Мане – в «Баварии», Неймар – в «Ювентусе» и другие трансферные новости
Мане – в «Баварии», Неймар – в «Ювентусе» и другие трансферные новости
Самые актуальные и важные трансферные новости к 23 июня, собранные для вашего удобства в одном материале.
23.06.2022 12:53
Футбол
автор: Никита Шмытов
Хождение по мукам, или История о том, как «Спартаку» пришлось уступить
Хождение по мукам, или История о том, как «Спартаку» пришлось уступить
«Спартак» сказал – «Спартак» сделал. Обещали, что официальное решение по участию в Суперкубке примут 22 июня, после выхода команды из отпуска – обещание выполнили. И не просто отделались какой-то сухой формулировкой, а порадовали общественность открытым эмоциональным обращением.
23.06.2022 10:39
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Уйдут бесплатно? Пять игроков РПЛ, от которых могут пострадать клубы в ближайшее время
Уйдут бесплатно? Пять игроков РПЛ, от которых могут пострадать клубы в ближайшее время
ФИФА официально дала разрешение всем легионерам и тренерам РПЛ приостановить свои контракты до лета 2023 года. Фактически, теперь иностранные футболисты могут отправиться в аренду, не согласовывая это с нынешним работодателям. Но что делать с теми, чей контракт заканчивается следующим летом?
22.06.2022 19:54
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Коринтианс» хочет Альберто, «Спартак» просматривает Жигулева. Обзор трансферных новостей
«Коринтианс» хочет Альберто, «Спартак» просматривает Жигулева. Обзор трансферных новостей
Главные события на трансферном рынке России.
22.06.2022 16:15
Футбол
автор: Артем Зибрак
Захотел секса на ЧМ-2022 в Катаре – воздержись, иначе сядешь на семь лет
Захотел секса на ЧМ-2022 в Катаре – воздержись, иначе сядешь на семь лет
Множество ограничений ждет болельщиков на ЧМ-2022 в Катаре. Причем таких, о которых фанаты из стран Европы и Южной Америки даже не предполагают.
22.06.2022 15:40
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Пари НН» уже сильно меняется. Этот проект обещает стать одним из наиболее интересных в РПЛ
«Пари НН» уже сильно меняется. Этот проект обещает стать одним из наиболее интересных в РПЛ
Пока в первом туре Кубка Пари Премьер все внимательно приглядывались к чемпионам России, я обратил внимание на их соперников.
22.06.2022 14:43
Футбол
автор: Артем Зибрак
Мастер-класс по пиару - как руководители «Спартака» и «Зенита» раскручивали Суперкубок
Мастер-класс по пиару - как руководители «Спартака» и «Зенита» раскручивали Суперкубок
10 июня бюро исполкома РФС приняло решение, что матч за Суперкубок пройдет в Санкт-Петербурге. Хотя уже месяц идут разговоры о бойкоте игры со стороны «Спартака», изначально не было никаких сомнений, что в нем сыграют именно «Зенит» и «Спартак». Почему? Объясняем.
22.06.2022 12:24
Футбол
автор: Юрий Волохов
В фаворитах Москва, Питер, Магнитка и Кузня! Расклады на «Лига Ставок City Cup»
В субботу 25 июня в Балашихе пройдет крупный турнир по хоккею 3x3, организованный совместно ФХР и букмекерской компанией «Лига Ставок». «Плеймейкер» оценивает шансы участников.
Крипто-пари в Белоруссии и подробная линия на матчи «Лига Ставок City Cup» по хоккею 3х3. Букмекерский обзор
Обзор главных новостей из мира беттинга.
Похоже, судьбу финала Кубка Стэнли решил гол с нарушением правил! Как Василевский пропустил шайбу-фантом в овертайме (видео)
В четвертом матче финала плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» благодаря шайбе Назема Кадри в овертайме, которую судьи поначалу не «рассмотрели», вырвал волевую победу у «Тампы» (3:2) и увеличили отрыв в серии (3-1).
День хоккея 3х3 в Балашихе с людьми из НХЛ и L’One на разогреве! Что нужно знать о турнире «Лига Ставок City Cup»
25 июня в подмосковной Балашихе пройдет «Чемпионат ФХР 3х3 Лига Ставок City Cup» с участием целой россыпи хоккейных звезд.
Бред и цирк! Что говорят о планах Алины Загитовой провести боксерский поединок против олимпийского чемпиона Токио
Показательный бой между фигуристкой Алиной Загитовой и боксером Альбертом Батыргазевым хотят устроить 25 июня в «Лужниках», приурочив ко Дню московского спорта.
Как зарабатывать на экзотическом виде спорта в России? Рассказывает совладелец клубов City Squash Павел Петриков
26 мая совладелец сети сквош-клубов City Squash Павел Петриков стал лауреатом Премии «Спорт и Россия» в номинации «За достижения в области управления спортивными клубами». После награждения бизнесмен рассказал, как после долгих лет работы в интернет-маркетинге он построил успешный бизнес на не самой популярной в России игре, отдаленно напоминающей теннис.
Бакаев уже забивает за «Зенит» пенальти! Как стартовал «Кубок PARI Премьер»
Бакаев уже забивает за "Зенит" победные пенальти! Как стартовал "Кубок PARI Премьер"
Декабрь и февраль без футбола, финишная прямая — в июне. РПЛ обнародовала календарь сезона-2022/23
Новый футбольный сезон в России начнется 9 июля многострадальным Суперкубком, а завершится 11 июня следующего года финалом Кубка.
ФИФА продлила «правило о легионерах РПЛ». Чем этот грабеж грозит России
Международная федерация футбола еще в течение года будет разрешать легионерам российских клубов приостанавливать контракты в одностороннем порядке.
Кто объединяет золотые эпохи Джордана и Карри? Конечно, девятикратный чемпион НБА Стив Керр!
За 76 лет существования НБА лишь один человек был ее многократным чемпионом и в качестве баскетболиста, и в роли главного тренера. Это Стив Керр, под чьим руководством «Голден Стэйт Уорриорз» недавно завоевал очередной титул.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика