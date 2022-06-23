Витя хочет выйти? Полузащитник «Спартака» Мозес пропал - ищут пожарные, ищет милиция

В чем причина: только ли в том, что африканцы известны своей недисциплинированностью и неуправляемостью? Дело, думается, в другом – продолжается эпопея с легионерами РПЛ, ФИФА разрешил им приостанавливать контракты на новый сезон, но решение нужно принять до 30 июня. Сейчас все гадают, кто из иностранцев уедет из России, и много ли их останется.

Шли разговоры по поводу хавбека «Зенита» Вильмара Бариоса, мол, к нему большой интерес со стороны некоторых европейских клубов, но тот уже прибыл в Санкт-Петербург и тренируется. Впрочем, это ни о чем не говорит – прибыл, тренируется, потому что профессионал. Понимает, что нужно готовиться к новому сезону. Но при этом никто не даст гарантии, что такой классный опорник не ведет переговоров с клубом из Европы.

А насчет останутся – не останутся легионеры в РПЛ, футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что уедут те, кто востребован, и кто сможет получать сопоставимые деньги в Европе. Он полагает, что никто из питерских бразильцев никуда не поедет – таких зарплат им никто не даст.

Но вернемся к Мозесу. Ему 31 год, вряд ли он в таком возрасте бездумно загулял на родине. Напомним, что нигерийцем интересовался «Бернли», но АПЛ запретила клубам подписывать футболистов из России вне трансферного окна. Сейчас трансферное окно открылось. Возможно, Витя просто хочет выйти – перебраться в сильнейший в мире чемпионат. И ведет разговоры с англичанами. Правда, «Бернли» за это время успел уже вылететь в Чемпионшип. Но во втором по силе дивизионе Англии уровень футбола приличный. По деньгам, правда, сложно сказать – перебьют ли англичане условия «Спартака».

Мозес прилично себя проявил в прошедшем сезоне. Провел 33 матча за «Спартак», забил три гола и отдал пять голевых передач. Именно Мозес в одной из редких контратак забил на выезде «Лестеру» в Лиге Европы и позволил «Спартаку» вырвать ничью. Видимо, тогда англичане взяли нигерийца на заметку. И кто сказал, что это только скауты «Бернли»? В Англии за всеми внимательно следят.

Надеемся, что эпопея с вингером вскоре разрешится, «Спартак» найдет своего пропавшего игрока. И что он никуда не уйдет. Потому что для красно-белых уход Мозеса будет серьезной потерей.