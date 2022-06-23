Языджи ушел из ЦСКА. Он круто ворвался в РПЛ весной, но жалеть о нем не стоит

«ВЫ НАВСЕГДА В МОЕМ СЕРДЦЕ»

В четверг окончательно ясно стало то, что было понятно еще неделю назад – Юсуф Языджи не останется в ЦСКА. «Мы благодарим Юсуфа за яркий весенний отрезок в составе армейцев и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написала клубная пресс-служба.

Гендиректор армейцев Роман Бабаев подтвердил, что причина в финансовых условиях и упомянул «изменившиеся внешние обстоятельства». Его можно понять. ЦСКА арендовал турка зимой с возможностью выкупить за 12 млн евро. Тогда эта сумма казалась вполне посильной, но без еврокубков и на общем экономическом спаде в футболе приходится затянуть пояса, а на 5-6 млн не согласны уже в «Лилле». Что и неудивительно – transfermarkt оценивает футболиста в три раза дороже, в 17 млн.

Так и получилось, что одной из сторон сделка оказалась бы невыгодной. Обидно, ведь не так много футболистов столь тепло отзываются о России. Языджи в каждом интервью подчеркивал, что сразу почувствовал себя в Москве, как дома, и хотел бы продолжить карьеру в ЦСКА. После вынужденного расставания он не изменил себе:

«Вероятно, самая сложная часть нашей профессии — необходимость прощаться, но это часть жизни. Моя история в ЦСКА завершилась. Всегда буду вспоминать это время с теплотой. Хочу поблагодарить наших болельщиков, партнеров по команде, персонал и тренерский штаб, чью поддержку я ощущал на протяжении этих шести месяцев. Вы всегда будете в моем сердце», – теплые слова, которые ждет от игрока, проведшего в клубе несколько лет, как Марио Фернандес, но никак не от человека, приехавшего на шесть месяцев.

ЯЗЫДЖИ ХОРОШ, НО ПЕРЕОЦЕНЕН

Но все это эмоции. Если подходить к этой ситуации с холодной головой, стоит признать, что клуб поступил верно, не став выпрыгивать из штанов ради оформления полноценного трансфера. Предсезонные сборы не могут быть наглядным подтверждением силы или слабости команд в целом, но довольно показательны в отношении отдельных игроков.

При желании вы можете нагуглить то, что я писал о форварде в январе-феврале. И остаюсь при том же мнении. Да, у него потрясающее умение бить по стоячему мячу, поэтому стандарты в его исполнении всегда опасны. Это касается и подач с угловых, и прямых ударов со штрафных. Что Юсуф и подтвердил с первых же официальных матчей.

Однако в том, что касается непосредственного взаимодействия с мячом на игровых отрезках, ничего особо выдающегося Языджи не умеет. Он неплохо чувствует зоны, временами прилично действует вторым темпом и в целом для уровня чемпионата России выглядит достойно, но не более того. В игре турку не хватает движения, дриблинга, нет какой-то уникальной техники, да и поле он видит средне, поэтому ни распасовщиком, ни голеадором в ЦСКА не стал бы, а других позиций для него нет.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЮСУФА – ВРЕМЕННЫЙ ВСПЛЕСК

Поклонники таланта Языджи возразят, что он блестяще ворвался в премьер-лигу шестиматчевой результативной серией, а перестал забивать вскоре после наступления Рамадана, когда стал держать пост. С цифрами могут спорить только цифры, а они говорят, что столь результативен футболист не был никогда. Еще раз – никогда. Его лучший результат – 10 голов в 33 матчах чемпионата Турции в сезоне-2017/18.

И этот всплеск объясним. Юсуф приехал в Россию во время зимней паузы из разогнавшегося чемпионата Франции, поэтому пока другие футболисты только набирали форму, находился если не на пике, то в отличных кондициях. Чему способствовал и тот факт, что в «Лилле» он играл не так много, поэтому сохранил много сил на весенний отрезок.

Так что нет никаких весомых причин полагать, что скорострельность Языджи – константа постоянная, и ЦСКА сегодня потерял сильного снайпера. Да, Юсуфа было бы здорово сохранить. И такая возможность существовала бы, если бы армейцы не стали выкупать за 6 млн у «Ривер Плейт» абсолютно посредственного Карраскаля. Но во-первых, тот ход уже сделан, а во-вторых, далеко не факт, что в условиях стремительного падения уровня РПЛ впоследствии красно-синим удалось бы продать турка с прибылью. Пожелаем ему удачи и займемся поиском новых, перспективных и не раскрученных игроков.