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Дмитрий Селюк: Легионеры «Зенита» не уедут, таких денег им нигде не дадут. Алберто – исключение

Продолжается эпопея с легионерами РПЛ, ФИФА разрешил им приостанавливать контракты на новый сезон. Сейчас все гадают, кто из иностранцев уедет из России.
Дмитрий Селюк: Легионеры «Зенита» не уедут, таких денег им нигде не дадут. Алберто – исключение
24 июня 2022 13:17
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что массового отъезда иностранцев точно не будет.

Здесь нет никакой политики, говорит Селюк. – Как только у Кварацхелия замаячил контракт с «Наполи», он сразу уехал из Казани, сославшись на то, что у его родственников в Грузии неприятности из-за того, что он играет в России. Но почему-то никаких неприятностей нет у родственников Григалавы и еще нескольких грузинских легионеров, играющих в командах первой лиги.

Крыховяк оказался никому в Европе не нужен и возвращается в Краснодар. И никто ни про какую политику не говорит, из сборной Польши его не выгоняют. А Рыбус остался в России, перешел в «Спартак» из сборной почему-то выгнали. На ЧМ в Катар не поедет.

Вчерашняя новость – не явился в условленный срок в расположение «Спартака» Виктор Мозес. Вроде бы в нем ранее был заинтересован «Бернли». Нигериец не хочет возвращаться?

Не думаю. Не удивлюсь, если выяснится, что он сейчас с кем-то из Европы беседует. Возможно, с теми же англичанами. Если договорится о зарплате не меньше, чем в «Спартаке» уедет. Не договорится – вернется в Москву.

Кто из заметных иностранцев может уехать? В «Зените» много хорошего уровня легионеров.

Могут уезжать, если человек засиделся на лавке, если он игрок основы, зачем ему что-то менять? Вот Юри Алберто уезжает, думаю, он не очень впечатлил своей игрой, видимо, от него большего ждали. Тем более, в «Сочи» купили Кассьерру. В «Зените» решили, что предложение бразильцев по обмену Алберто им выгодно.

Уверяю вас: ни один из зенитовских бразильцев никуда не уедет, тем более, они все игроки основы. Никто им не даст зарплату, как в «Зените». А бразильцев интересуют только деньги. Думаю, они каждое утро молятся на портреты руководителей питерского клуба, благодарят их за свои зарплаты.

Скажу так: уровень нашего чемпионата сильно упал в последние годы и уровень легионеров – тоже. Я не вижу никакого особого интереса к футболистам из РПЛ в Европе, включая легионеров. Поэтому не стоит опасаться, что начнется массовый отъезд. Уедут те, кто востребован, при условии, что не потеряют в зарплатах. Таких могут быть единицы.

И еще – многое зависит от того, как клубы с агентами футболистов работают. Мой клиент Мохамед Конате в «Ахмате» забил 8 мячей за сезон. Вот на него есть спрос в Европе, в частности, в Бельгии. Но он никуда не поедет. В «Ахмате» ему комфортно, он один из бомбардиров команды. Поэтому пока ничего менять не надо. Если забьет в новом сезоне больше, тогда будем думать.

источник: «Советский спорт»
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Дмитрий Селюк: Легионеры «Зенита» не уедут, таких денег им нигде не дадут. Алберто – исключение
Продолжается эпопея с легионерами РПЛ, ФИФА разрешил им приостанавливать контракты на новый сезон. Сейчас все гадают, кто из иностранцев уедет из России.
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