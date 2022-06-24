Славиша Йоканович: «Динамо» – такой же амбициозный клуб, как я сам

ТРЕНЕР ТАКОЙ ЖЕ АМБИЦИОЗНЫЙ, КАК КЛУБ

Презентация нового динамовского тренера была обставлена грамотно: на базе в Новогорске (наконец-то ушли в прошлое онлайн-форматы, давно всем пора встречаться лично!), в присутствии всего динамовского топ-менеджмента. Тут были и член совета директоров Дмитрий Гафин, и генеральный директор клуба Павел Пивоваров, и спортивный директор Желько Бувач. Поэтому на вопросы отвечал не только Славиша.

Кстати, первое, о чем собравшиеся узнали – это маленькое филологическое уточнение: ударение в имени сербского специалиста ставится на первый слог.

– Когда шли переговоры с динамовским руководством о Вашей работе в «Динамо», наверняка шла речь не только о том, что Вы – сторонник такого же атакующего футбола, каким был предшественник, но и о конкретных задачах, о кипиай. Какое место клуб должен занять в ближайшем сезоне?

– Во-первых, спасибо руководству, что меня пригласили и радушно встретили. Я здесь всего три дня, но уже почувствовал теплый прием. «Динамо» - амбициозный клуб, нацеленный только на высокие результаты. Будем развиваться и ставить новые цели. Я такой же, амбициозный человек. Значит, впереди нас ждет большое будущее.

– Много ли динамовских матчей удалось посмотреть?

– Вы знаете, я шёл по хронологии, но в обратном порядке. Сначала посмотрел финал кубка, потом предыдущие игры. В целом по последнему сезону могу сказать, что все голы - и забитые, и пропущенные – видел. Команда играет очень храбро, умеет рисковать. Есть где нам поработать над балансом. И будем искать потенциал роста.

КТО ВЕРНЕТСЯ, А КТО - НЕТ

– Какие позиции усиливать? – на этот вопрос отвечает уже Дмитрий Гафин.

– Центр защиты, нужны качественные игроки в середину поля.

– Иван Ордец вернется?

– Мы ждем от него фидбека. Его контракт действует еще два года. Но я понимаю прекрасно, что шансы увидеть его на поле близки к нулю?

– Какая ситуация по Шиманьски?

– Дали ему отдохнуть дополнительную неделю. Рассчитываю, что на следующей неделе он будет с нами.

– Заурбек Плиев?

– Его контракт истек, продлевать не планируем, благодарим за вклад, который он внес в жизнь и результаты «Динамо».

– Роман Евгеньев?

– Контракт истекает. Решение примем в ближайшие дни. Предложение игроку сделано.

Спортивный директор Желько Бувач продолжает тему:

- Мы делаем всё возможное, чтобы привлечь новых сильных игроков «Динамо».

МЯСО НЕ ЖАРЮ, А ПРОСТО ЛЮБЛЮ ЕГО ЕСТЬ

– Мясо с друзьями на пикнике жарите? – ну, это понятно, журналисты изгаляются уже.

– Не люблю готовить мясо. А вот есть его очень люблю.

Когда Славише перевели подтекст вопроса, он лишь улыбнулся:

– Я тренировал во многих частях света, везде участвовал в дерби. Задач не надевать красный цвет у меня не было, но была задача не есть красные помидоры.

В ГОД СТОЛЕТИЯ СКУЧНО НЕ БУДЕТ

Динамовцы утверждают, что обнаружили конкретную бумагу с подписью Дзержинского.

– Да, она под грифом «секретно», но наше столетие – точно настоящее, – говорит Гафин под одобрительный смех аудитории.

– Форма будет во многом похожа на прошлогоднюю. Она сейчас в пути, – говорит Пивоваров. – Но событий, приуроченных к столетию, будет очень много. В течение года будем радовать болельщиков.