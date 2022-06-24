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Славиша Йоканович: «Динамо» – такой же амбициозный клуб, как я сам

Столичное «Динамо» познакомило сегодня нового главного тренера с журналистами. Не сказать, что все ушли со встречи с готовыми заголовками, но впечатление о новом главном точно составили. Николай Яременко делится своими впечатлениями.
Славиша Йоканович: «Динамо» – такой же амбициозный клуб, как я сам
24 июня 2022 19:10
автор: Николай Яременко
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

ТРЕНЕР ТАКОЙ ЖЕ АМБИЦИОЗНЫЙ, КАК КЛУБ

Презентация нового динамовского тренера была обставлена грамотно: на базе в Новогорске (наконец-то ушли в прошлое онлайн-форматы, давно всем пора встречаться лично!), в присутствии всего динамовского топ-менеджмента. Тут были и член совета директоров Дмитрий Гафин, и генеральный директор клуба Павел Пивоваров, и спортивный директор Желько Бувач. Поэтому на вопросы отвечал не только Славиша.

Кстати, первое, о чем собравшиеся узнали – это маленькое филологическое уточнение: ударение в имени сербского специалиста ставится на первый слог.

Когда шли переговоры с динамовским руководством о Вашей работе в «Динамо», наверняка шла речь не только о том, что Вы – сторонник такого же атакующего футбола, каким был предшественник, но и о конкретных задачах, о кипиай. Какое место клуб должен занять в ближайшем сезоне?
Во-первых, спасибо руководству, что меня пригласили и радушно встретили. Я здесь всего три дня, но уже почувствовал теплый прием. «Динамо» - амбициозный клуб, нацеленный только на высокие результаты. Будем развиваться и ставить новые цели. Я такой же, амбициозный человек. Значит, впереди нас ждет большое будущее.

Много ли динамовских матчей удалось посмотреть?
Вы знаете, я шёл по хронологии, но в обратном порядке. Сначала посмотрел финал кубка, потом предыдущие игры. В целом по последнему сезону могу сказать, что все голы - и забитые, и пропущенные – видел. Команда играет очень храбро, умеет рисковать. Есть где нам поработать над балансом. И будем искать потенциал роста.

КТО ВЕРНЕТСЯ, А КТО - НЕТ

Какие позиции усиливать? – на этот вопрос отвечает уже Дмитрий Гафин.
Центр защиты, нужны качественные игроки в середину поля.

Иван Ордец вернется?
Мы ждем от него фидбека. Его контракт действует еще два года. Но я понимаю прекрасно, что шансы увидеть его на поле близки к нулю?

Какая ситуация по Шиманьски?
Дали ему отдохнуть дополнительную неделю. Рассчитываю, что на следующей неделе он будет с нами.

Заурбек Плиев?
Его контракт истек, продлевать не планируем, благодарим за вклад, который он внес в жизнь и результаты «Динамо».

Роман Евгеньев?
Контракт истекает. Решение примем в ближайшие дни. Предложение игроку сделано.

Спортивный директор Желько Бувач продолжает тему:

- Мы делаем всё возможное, чтобы привлечь новых сильных игроков «Динамо».

МЯСО НЕ ЖАРЮ, А ПРОСТО ЛЮБЛЮ ЕГО ЕСТЬ

Мясо с друзьями на пикнике жарите? – ну, это понятно, журналисты изгаляются уже.
Не люблю готовить мясо. А вот есть его очень люблю.

Когда Славише перевели подтекст вопроса, он лишь улыбнулся:

Я тренировал во многих частях света, везде участвовал в дерби. Задач не надевать красный цвет у меня не было, но была задача не есть красные помидоры.

В ГОД СТОЛЕТИЯ СКУЧНО НЕ БУДЕТ

Динамовцы утверждают, что обнаружили конкретную бумагу с подписью Дзержинского.

Да, она под грифом «секретно», но наше столетие – точно настоящее, говорит Гафин под одобрительный смех аудитории.

Форма будет во многом похожа на прошлогоднюю. Она сейчас в пути, говорит Пивоваров. – Но событий, приуроченных к столетию, будет очень много. В течение года будем радовать болельщиков.

источник: «Советский спорт»
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