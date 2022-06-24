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«Факельный» вопрос настиг «Торпедо»

Новичок РПЛ чуть было не остался без стадиона уже в первом туре стартующего сезона
«Факельный» вопрос настиг «Торпедо»
24 июня 2022 21:33
автор: Анастасия Лукачи

«ТОРПЕДО» БЕЗ ДОМА

Пока многие находятся в недоумении по поводу подвисшей истории со стадионом новобранца премьер-лиги - клуба «Факел», российские футбольные власти чуть-было не получили еще одну головную боль. И всё по той же теме. Наблюдательные совет подмосковного клуба «Химки», в лице депутата Госдумы Романа Терюшкова, провел небольшую пикировку со столичным клубом «Торпедо». Еще один новичок РПЛ этого сезона пробился в элитный дивизион, не имея в активе готовой домашней арены.

О том, что легендарный стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова будет сдан только в 2025 году, все были в курсе еще в прошлом сезоне, когда «черно-белые» активно доказывали в ФНЛ/Первой лиге, что абсолютно готовы побороться теперь и в вышке. Как и воронежскому «Факелу», клубу «Торпедо» в РФС пошли навстречу. Хотя, согласно правилам Российского футбольного союза по лицензированию, все претенденты на попадание в высший дивизион страны должны иметь арены первой категории. Одним из основных критериев является вместимость не менее 10 тыс. зрителей. На этом пункте в прошлом году споткнулся, например, «Оренбург», претендовавший на место в РПЛ. Домашняя арена клуба - «Газовик», несмотря на недавнюю реконструкцию, была рассчитана всего на 7,5 тыс. болельщиков. И хотя президент «Оренбурга» пообещал, что в течение года подгонит стадион под необходимые критерии, РФС на тот момент отказал клубу в участии в премьер-лиге.

ХИМКИ ВМЕСТО ЛУЖНИКОВ

Что же касается истории с «Торпедо», то клуб перед стартом в высшем дивизионе заявил два стадиона. Основной стадион — большая спортивная арена «Лужники» и резервная арена — «Химки». Но в силу того, что «Лужники» в сентябре оказались плотно оккупированы музыкантами, «Торпедо» решил в качестве главного стадиона использовать арену «Химки», которую, правда, придется делить с хозяевами этого стадиона. И, судя по расписанию первого тура, делить плотно. «Химки» на старте сезона-2022/23 встречают у себя дома питерский «Зенит». А «Торпедо» побегает на этом же стадионе с «Сочи».

Потому, видимо, и вспылили «Химки», и Роман Терюшков, хотя, перед этим, соглашение с автозаводцами по использованию арены было подписано без всяких «но». Подмосковный клуб сдал назад и попросил «Торпедо» перенести свой матч в первом туре с арены «Химки» - туда, не знаю куда. Терюшков заявил: «Никакой здесь альтернативы быть не может. Есть подмосковный футбольный клуб «Химки», и есть команда, которая будет играть на своем стадионе. Наша задача — это футбольный клуб «Химки», а не «Торпедо», и, если кто-то этого не понимает, мы в ближайшее время это объясним».

Видимо, за последние пару суток, все всё друг другу объяснили и на сегодняшний день руководство «Торпедо» рассчитывает на арену «Химки», а приступить к матчам в «Лужниках» планирует в конце сентября.

КВЕСТ БУДЕТ ПРОЙДЕН

А по перспективе строящейся домашней арены «черно-белых», председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский дал исчерпывающий комментарий: «Стадион точно будет открыт. У нас есть обязательства перед городом, мы не можем от них отказаться. Через полторы недели проект стадиона выйдет из экспертизы. А дальше — через два-три месяца — начнется нулевая стадия». Руководство автозаводцев настроено оптимистично, даже несмотря на возросшую в несколько раз стоимость проекта от стартовой цены в шесть миллиардов. Как отметил Менжинский, «санкции в отношении России внесли коррективы в процесс строительства. Значительная часть оборудования была импортной. Теперь нам надо будет пройти некий квест — как достать необходимое оборудование». Надеемся, квест будет пройден, и Москву, как и пообещали, в 2025 году украсит еще один свеженький стадион, соответствующий всем современным стандартам.

Ну, а пока российская футбольная реальность в очередной раз предметно доказывает, что РФС стоит придерживаться однажды взятого курса и не пытаться смягчить требования по лицензированию клубов. Хотя бы для того, чтобы стимулировать команды развиваться инфраструктурно. Понятно, что в силу новых веяний, надо постараться сохранить и преумножить всё в нашем чемпионате. Но сезон еще не стартовал, а проблем уже достаточно. А пока преисполнимся уверенностью и оптимизмом, которые излучает наш футбольный союз. На последнем исполкоме РФС его президент Александр Дюков на вопрос о том, беспокоит ли его ситуация со стадионом клуба «Факел», очень спокойно ответил: «Те фотографии, что я видел, говорят о том, что клуб соответствует требованиям РПЛ. На данный момент нет никаких оснований думать, что стадион не будет готов».

источник: «Советский спорт»
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