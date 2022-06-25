«Шериф» не стал устраивать истерику, а нашел стадион в Кишиневе – в 78 км от Тирасполя

Союз европейских футбольных ассоциаций подчеркнул, что решение не проводить до дальнейшего уведомления матчи турниров УЕФА в Приднестровье принято в связи с текущей ситуацией безопасности в регионе.

«Решение основано на соображениях и выводах, последовательно сделанных агентствами, специализирующимися на международном политическом и стратегическом анализе, с отчетами которых ознакомилась администрация УЕФА после оценки текущей ситуации в Приднестровье», – говорится в заявлении на сайте организации.

«Шериф» должен предложить для проведения еврокубковых матчей альтернативный стадион, соответствующий всем требованиям УЕФА. Команда из Приднестровья обязана будет играть на нем матчи до тех пор, пока запрет останется в силе.

Встреча «Шериф» – «Зриньски» будет ответной и должна состояться 13 июля.

Тираспольский «Шериф» опубликовал заявление на решение УЕФА запретить проведение матчей Лиги чемпионов в Приднестровье.

«В данной неординарной для нас ситуации, возможность сыграть при наших болельщиках, это сыграть на стадионе, который расположен недалеко от Тирасполя. Первым, кто пошел навстречу клубу, была Федерация футбола Молдавии и лично президент Леонид Олейниченко, который оперативно отреагировал на данную новость и делает всё возможное, чтобы матчи Лиги чемпионов состоялись на территории Молдавии.

Таким образом, игра с ФК «Зриньски» может состоятся в Кишиневе, на стадионе «Зимбру», — сказано в сообщении на сайте «Шерифа».

Разумное заявление, никакой истерики – нас притесняют. Расстояние от Тирасполя до Кишинева по трассе составляет 78 км, а по прямой - 64 км. Гугл уверяет, что расчетное время преодоления расстояния между городами на машине составляет 1 час 14 минут.

Кстати, клуб «Зриньски» из города Мостар, что в Боснии и Герцеговине, известен тем, что в нем начинал свою карьеру на взрослом уровне Лука Модрич. 18-летний дебютант стал лучшим игроком чемпионата Боснии.