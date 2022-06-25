«Где рояль?» «Локомотив» презентовал клубную базу после реконструкции

ВТОРАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛВЕКА

Несмотря на снижение доходов, клубы РПЛ не бросают инфраструктурные проекты. Так, этим летом «Локомотив» завершил реконструкцию своей базы в Баковке. Она появилась еще в 70-х годах прошлого века, но тогда представляла собой лишь два деревянных коттеджа, а современный вид обрела уже в нулевые. В 2019 году было принято решение довести условия для тренировок до максимально близкого к совершенству состояния. Кстати, высокий уровень клубной инфраструктуры – одна из составляющих, заложенных в стратегии развития «Локомотива».

В субботу, 25 июня, директор базы Станислав Амелин провел экскурсию для журналистов – показал обновленные футбольные поля и гостиницу, а также с нуля построенный тренажерный зал. Благо, в Москве установилась прекрасная солнечная погода, способствовавшая прогулке под открытым небом.

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Территория базы «Локо» компактная. Все значимые объекты инфраструктуры в шаговой доступности, их можно увидеть сразу при въезде через центральные ворота. Справа – два футбольных поля: основное и малое. В жаркий июньский день поливальные установки работали без остановки, сохраняя свежесть газона. Он, кстати, почти круглогодичный – благодаря подогреву сохраняет приличное состояние и в начале года, что позволяет тренироваться уже в феврале.

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Из новшеств – осветительные мачты, дающие возможность тренироваться и после захода солнца. Сложно поверить, но со слов Амелина раньше их не было.

Между полями и гостиницей на 46 номеров располагается тренажерный зал (230 кв. м., его идею подглядели в Марбелье) с уютной лаунж-зоной на крыше.

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Здесь под зонтиками расставлены диванчики, на которых после экскурсии гендиректор красно-зеленых Владимир Леонченко, спортивный директор Томас Цорн, тренер Марвин Комппер и директор по селекционной работе Кристиан Меккель более двух часов общались с журналистами. Это была откровенная беседа, но не под запись.

ДО МАТЧА БОРЩ, А ПОСЛЕ – БУРГЕРЫ

Возвращаясь к экскурсии, отметим обновленную гостиницу, включающую 25 номеров для игроков, 20 – для тренерского штаба и один люкс – для главного тренера. Здесь же расположены бассейн, две сауны, две переговорные комнаты, каминный зал с большим экраном (расписание занятий и прочий внутряк), бильярдная, кабинет физиотерапевтов (доступен игрокам круглые сутки) и ресторан.

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

На последнем с аппетитом остановимся чуть подробнее. Питанию футболистов можно только позавидовать. На их выбор два супа дня (сегодня, например, был борщ со сметаной и суп-пюре), большой выбор вторых блюд, салатов и напитков. Меню составляется на основе рекомендаций нутрициологов. Например, в воскресенье у команды товарищеский матч с «Велесом», поэтому в субботу шведский стол предлагает минимум тяжелой пищи.

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Каждый игрок в обед обязательно должен съесть суп и выбрать себе салат, а на второе собрать блюдо из представленных вариантов – на основе вареной картошки, пасты или цветной капусты. А из мяса – вареное куриное бедро (дико вкусное), жареный перепел или рыба. Зато после матча уже можно чуть расслабиться и себя побаловать. Например, в понедельник обещают даже бургеры, пасту с томатами и рис карри с курицей.

РОЯЛЬ В СОХРАННОСТИ

Ну, и в завершение раскроем главную тайну: куда пропал из холла рояль, стоявший с незапамятных времен. Бывший пресс-атташе клуба Андрей Бодров пересказывал со слов работников базы, что на нем пыталась музицировать еще чемпионская команда 2004 года. Докладываю: с роялем все хорошо, в данный момент он находится на стадионе, и планируется, что он окажется в клубном музее.