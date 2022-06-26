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Такое «равноправие»: футболистки в Германии получают €40 тысяч в год, футболисты – 50 тысяч за матч

Футболистки в немецкой Бундеслиге зарабатывают несоразмерно меньше, чем их коллеги-мужчины.
Такое «равноправие»: футболистки в Германии получают €40 тысяч в год, футболисты – 50 тысяч за матч
26 июня 2022 16:34
автор: Юрий Волохов
автор фото: Немецкий футбольный союз

Bild обнародовал цифры, и они удивили. Оказалось, что футболистки в Германии получают 40 тысяч евро в год, а футболисты в мужской Бундеслиге – 50 тысяч за матч.

Из-за этого только единицы, самые большие звезды женского немецкого футбола могут позволить себе отдаваться любимому делу целиком, многим приходится еще где-то работать. А во второй женской Бундеслиге трудится дополнительно почти каждая футболистка.

Также существенен разрыв в трансферных затратах между мужским и женским футболом. Так, например, в 2021 году в мировом женском футболе на трансферы было потрачено почти 2 миллиона евро, а годом ранее этот показатель составлял 1,1 миллиона. При этом, в мужском футболе в прошлом году на трансферы было потрачено около 4,6 миллиарда евро.

В этой связи вспоминается фраза режиссера народного театра в фильме Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» в гениальном исполнении Евгения Евстигнеева: «Насколько лучше играла бы Ермолова в театре вечером, если б днем стояла у токарного станка?»

Это явный намек на советских спортсменов, которые числились на предприятиях токарями, фрезеровщиками или спортивными инструкторами, а сами были настоящими профессионалами. Но так как профессионального спорта в СССР не существовало, а только на загнивающем Западе, где спортсмены «продавали свое тело за деньги безжалостным акулам капитализма». Правда, суммы «продаж» в советских газетах предпочитали не называть, чтоб не провоцировать наших «любителей» на побег из социалистического рая. Чтоб «там, у них» разок «продаться» и всю жизнь себе обеспечить.

Например, зарплата Евгения Ловчева в «Спартаке» в начале 70-х составляла 300 рублей в месяц. Это была самая высокая зарплата в том «Спартаке», потому что была ставка игрока сборной СССР. Сколько мог бы зарабатывать футболист класса Ловчева в Англии. Германии или Испании? Уж точно больше 300 рублей даже по официальному советскому курсу: 1 доллар = 67 копеек.

То-то, как рухнул «Железный занавес», все советские спортсмены-игровики устремились на границу.

Эльдар Рязанов вставил эту фразу в фильм, не для того, чтобы укорить наших профессионалов, уверен, для – прикола, как сказала бы молодежь. Ну, правда же – смешно. Да и не ясно, была ли эта реплика в сценарии, или ее придумал сам Евстигнеев. Потрясающая школа импровизации Вахтанговского театра была в стране хорошо известна.

А теперь о «равноправии». Очевидно, что во всех игровых видах спорта женщины зарабатывают в разы меньше мужчин. Это объективно – интерес к мужскому футболу, хоккею или баскетболу намного выше. А это гораздо больше времени на ТВ, дороже реклама и т.д. Совсем другие доходы. Но почему я взял слово «равноправие» в кавычки? Германия богатейшая страна мира, понято, что все регулирует рынок. Но все-таки разница в цифрах шокирует: девушки - € 40 тыс. в год, а футболисты - 50 тыс за матч. Может, немецким спортивным менеджерам подумать, как подтянуть доходы женщин в самом популярном в Германии и мире виде спорта, чтоб цифры не резали глаз?

источник: «Советский спорт»
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Такое «равноправие»: футболистки в Германии получают €40 тысяч в год, футболисты – 50 тысяч за матч
Такое «равноправие»: футболистки в Германии получают €40 тысяч в год, футболисты – 50 тысяч за матч
Футболистки в немецкой Бундеслиге зарабатывают несоразмерно меньше, чем их коллеги-мужчины.
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