Появились слухи о завтрашней отставке главы РПЛ Ашота Хачатурянца

Первым об этом написал телеграм-канал «Успей поймать (news)». Чуть позже подтвердил «РБ – Спорт».

Напомним, что Хачатурянц стал главой Лиги прошлой осенью, после отставки Сергея Прядкина. У него было немало планов реформ, но изменившаяся политическая реальность заставила внести коррективы.

По слухам, он намеревался уйти уже в марте. Но глава РФС Александр Дюков попросил его завершить хотя бы самые минимальные задачи: найти для РПЛ титульного спонсора, беттинг-партнера и основного вещателя. Формально со всеми этими задачами Хачатурянц справился, поэтому вряд ли его отставке будут препятствовать.

Телеграм-канал «Спорт и сплетни» поднял смежную тему - о последующей цепочке назначений: «Лигу, скорее всего, возглавит Александр Алаев - ему это и по статусу, и по реальным умениям. На ФНЛ он закис немного. Но вот быть генсеком РФС у него уже точно не получится: совмещать с ФНЛ это ещё можно было (слишком низко от его проблем та Лига), а вот здесь конфликт интересов будет прямой.

А если Алаев покидает пост генсека, то кто его занимает? Один из замов. Фамилия его Митрофанов. И вот этот человек, со всеми его карикатурными питерскими комплексами по отношению к Москве, будет рулить кучей вопросов. Печально.

Но это пока только один из сценариев. Будем рады ошибиться».