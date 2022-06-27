ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Вячеслав Колосков: Зачем спорить о Суперкубке? Питер опережает все остальные города

Почетный президент РФС поделился впечатлением от продолжающейся дискуссии относительно места проведения Суперкубка.
Вячеслав Колосков: Зачем спорить о Суперкубке? Питер опережает все остальные города
27 июня 2022 12:31
автор: Вадим Федотов

ПИТЕР ГОТОВ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ

– Насколько правильным было решение проводить матч в Питере?

– Эта тема, с моей точки зрения, не стоит выеденного яйца. Есть объективные показатели, по которым выбирают город-организатор подобного рода соревнования. Первое из них – это количество зрителей. Если зрителей больше 45000, то понятно, что ни один из стадионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга не годится. В «Лужниках», насколько я знаю, длительная программа с концертами. Остается только «Газпром-арена». В других уважаемых городах стадионы гораздо меньше.

Второй момент – это опыт организации крупнейших соревнований. Не просто приехали футболисты и поиграли. Это огромная логистика, вопросы безопасности, контроля, работы волонтеров, транспорта и прочее. Питер в этом отношении гораздо больше готов, поскольку два года вел подготовку к финалу Лиги чемпионов УЕФА. И понятно, что все эти темы там отработаны. Начиная от встречи футболистов и зрителей в аэропорту до транспортировки участников в отели.

НАДО ДОРАБАТЫВАТЬ РЕГЛАМЕНТ

Далее – количество заказанных номеров в гостинице, транспортировка на стадион и т.д. И в уровне готовности Питер опережает все остальные города. Так что я считаю, что все было сделано абсолютно справедливо и объективно. Но на будущее надо в регламент записать, как это было в мое время, что финал Кубка России, Суперкубка и будущего Кубка премьер-лиги состоится в такие-то даты и на таком-то стадионе. И я об этом руководству РФС говорил. И сразу все успокоятся: не будет никаких обычных эмоций. Более того, города, в которых будут проводиться эти игры, год будут готовиться к этим мероприятиям. Вот таким было мое предложение.

– Относительно транспортировки команд даже Париж может поучиться…

– Там проблема была в том, что было большое количество незаконных билетов. Из-за этого и получилась толкучка. По этим билетам турникет не пропускал, люди скапливались. Впрочем, это не моя тема, и меня она не интересует. Это вопрос уже – УЕФА, французской федерации и соответствующих органов.

ЗАРЕМА ЭКСТРАВАГАНТНА, А СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ НАДО УПРАВЛЯТЬ

– Как вам слова Заремы Салиховой о том, что Суперкубок надо сразу отдать «Зениту»?

– Мы все привыкли к таким экстравагантным заявлениям. Думаю, и вы тоже. Нужно обязательно это комментировать? В свое время она выступила со словами, что бойкотирует чемпионат, потому что им не нравится судейство и т.д. Все это – эмоции, которые рассчитаны на устрашение руководства РФС и судейской коллегии. Просто – детский лепет. С одной стороны – неумение управлять своими эмоциями, в какой-то степени заявления являются провоцирующими. В частности – для болельщиков. Но «Спартак» нигде не говорил о бойкоте. Да, они высказывали свое эмоциональное мнение, как лучше и т.д. И это вместо того, чтобы приехать в Питер и обыграть «Зенит». Вот на что надо нацеливаться, а не на то, что им чего-то не понравилось.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Вячеслав Колосков: Зачем спорить о Суперкубке? Питер опережает все остальные города
Вячеслав Колосков: Зачем спорить о Суперкубке? Питер опережает все остальные города
Почетный президент РФС поделился впечатлением от продолжающейся дискуссии относительно места проведения Суперкубка.
27.06.2022 12:31
Футбол
автор: Вадим Федотов
Появились слухи о завтрашней отставке главы РПЛ Ашота Хачатурянца
Появились слухи о завтрашней отставке главы РПЛ Ашота Хачатурянца
Информация об отставке президента РПЛ в воскресенье днем появилась сразу из нескольких источников.
26.06.2022 20:27
Футбол
автор: Сергей Терехов
Такое «равноправие»: футболистки в Германии получают €40 тысяч в год, футболисты – 50 тысяч за матч
Такое «равноправие»: футболистки в Германии получают €40 тысяч в год, футболисты – 50 тысяч за матч
Футболистки в немецкой Бундеслиге зарабатывают несоразмерно меньше, чем их коллеги-мужчины.
26.06.2022 16:34
Футбол
автор: Юрий Волохов
Овечкин – новая футбольная звезда
Овечкин – новая футбольная звезда
Александр Овечкин осуществил свою давнюю мечту – сыграл за футбольное «Динамо». И это было восхитительно.
26.06.2022 15:01
Футбол
автор: Николай Яременко
«Где рояль?» «Локомотив» презентовал клубную базу после реконструкции
«Где рояль?» «Локомотив» презентовал клубную базу после реконструкции
Корреспондент «Советского спорта» прогулялся по трем акрам, на которых живут и работают железнодорожники.
25.06.2022 20:30
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Шериф» не стал устраивать истерику, а нашел стадион в Кишиневе – в 78 км от Тирасполя
«Шериф» не стал устраивать истерику, а нашел стадион в Кишиневе – в 78 км от Тирасполя
Тираспольский «Шериф» не сможет провести матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с боснийским «Зриньски» в Тирасполе – игра должна состояться за пределами Приднестровья, такое решение принял УЕФА.
25.06.2022 13:36
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дмитрий Селюк: С турками Дзюбе не надо связываться, там обманывают. Артем подошел бы «Сочи»
Дмитрий Селюк: С турками Дзюбе не надо связываться, там обманывают. Артем подошел бы «Сочи»
Продолжается эпопея с бывшим нападающим сборной России и «Зенита» Артемом Дзюбой. Лучший российский форвард последних лет никак не может найти новую работу.
25.06.2022 13:06
Футбол
автор: Юрий Волохов
Овечкин подписал контракт с «Динамо»
Овечкин подписал контракт с «Динамо»
«Советскому спорту» удалось выяснить, что Александр Овечкин сыграет сегодня в стартовом составе и выйдет в нападении.
25.06.2022 12:51
Футбол
автор: Сергей Терехов
«Факельный» вопрос настиг «Торпедо»
«Факельный» вопрос настиг «Торпедо»
Новичок РПЛ чуть было не остался без стадиона уже в первом туре стартующего сезона
24.06.2022 21:33
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Славиша Йоканович: «Динамо» – такой же амбициозный клуб, как я сам
Славиша Йоканович: «Динамо» – такой же амбициозный клуб, как я сам
Столичное «Динамо» познакомило сегодня нового главного тренера с журналистами. Не сказать, что все ушли со встречи с готовыми заголовками, но впечатление о новом главном точно составили. Николай Яременко делится своими впечатлениями.
24.06.2022 19:10
Футбол
автор: Николай Яременко
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 27.06.2022: на кону 5 750 000 рублей!
27 июня 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Ничушкин отобрал Кубок Стэнли у Кучерова и компании! Как «Колорадо» прервал гегемонию «Тампы» в НХЛ (видео)
В шестом матче финала плей-офф НХЛ «лавины» в гостях вырвали волевую победу у «молний» (2:1), выиграли серию (4-2) и впервые за 21 год завоевали Кубок Стэнли.
Бразильский ребус «Зенита». Минус Юри Алберто, плюс Иван и Мантуан?
В стане чемпионов России одного бразильца могут заменить сразу двое новых.
Без Медведева и рейтинга, но с большими деньгами и Сереной. Расклады на Уимблдон-2022
В понедельник 27 июня в Лондоне начинается третий в этом году турнир «Большого шлема».
Умар Нурмагомедов: 15 из 15! Итоги UFC Vegas 57
В Лас-Вегасе состоялся очередной турнир UFC, в главном бою которого россиянин Арман Царукян потерпел спорное поражение от поляка Матеуша Гамрота. Зато порадовал болельщиков брат Хабиба Нурмагомедова.
Казань взяла Москву! Итоги «Лига Ставок City Cup» по хоккею 3х3
«Чемпионат ФХР 3х3 Лига Ставок City Cup» в Балашихе завершился победой в финале Казани над Москвой в серии буллитов.
Какого игрока потерял «Спартак»! Как Бакаев снова забил за «Зенит» — теперь не только с пенальти, но и с игры
Во втором матче Кубка PARI Премьер чемпион России переиграл серебряного призера "Сочи" в серии 11-метровых
Мечты сбываются! Овечкин сыграл в футбол за «Динамо» и даже забил с паса Смолова
Московское «Динамо» оригинальным образом вошло в новый сезон: из первого товарищеского матча лета бело-голубые устроили шоу, которое с настоящим футболом ничего общего не имеет.
«А «вазу» когда заберете?» Как спартаковцы пропили Кубок СССР
«Плеймейкер» вспоминает легендарную историю кутежа футболистов «Спартака» в гостинице «Националь» после победы в финале Кубка СССР 1946 года.
Брат Хабиба победит сабмишном! Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 57
В ночь на 26 июня в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, одним из участников которого станет брат Хабиба Нурмагомедова Умар. «Плеймейкер» взвешивает шансы участников бойцовского вечера.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика