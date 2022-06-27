Вячеслав Колосков: Зачем спорить о Суперкубке? Питер опережает все остальные города

ПИТЕР ГОТОВ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ

– Насколько правильным было решение проводить матч в Питере?

– Эта тема, с моей точки зрения, не стоит выеденного яйца. Есть объективные показатели, по которым выбирают город-организатор подобного рода соревнования. Первое из них – это количество зрителей. Если зрителей больше 45000, то понятно, что ни один из стадионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга не годится. В «Лужниках», насколько я знаю, длительная программа с концертами. Остается только «Газпром-арена». В других уважаемых городах стадионы гораздо меньше.

Второй момент – это опыт организации крупнейших соревнований. Не просто приехали футболисты и поиграли. Это огромная логистика, вопросы безопасности, контроля, работы волонтеров, транспорта и прочее. Питер в этом отношении гораздо больше готов, поскольку два года вел подготовку к финалу Лиги чемпионов УЕФА. И понятно, что все эти темы там отработаны. Начиная от встречи футболистов и зрителей в аэропорту до транспортировки участников в отели.

НАДО ДОРАБАТЫВАТЬ РЕГЛАМЕНТ

Далее – количество заказанных номеров в гостинице, транспортировка на стадион и т.д. И в уровне готовности Питер опережает все остальные города. Так что я считаю, что все было сделано абсолютно справедливо и объективно. Но на будущее надо в регламент записать, как это было в мое время, что финал Кубка России, Суперкубка и будущего Кубка премьер-лиги состоится в такие-то даты и на таком-то стадионе. И я об этом руководству РФС говорил. И сразу все успокоятся: не будет никаких обычных эмоций. Более того, города, в которых будут проводиться эти игры, год будут готовиться к этим мероприятиям. Вот таким было мое предложение.

– Относительно транспортировки команд даже Париж может поучиться…

– Там проблема была в том, что было большое количество незаконных билетов. Из-за этого и получилась толкучка. По этим билетам турникет не пропускал, люди скапливались. Впрочем, это не моя тема, и меня она не интересует. Это вопрос уже – УЕФА, французской федерации и соответствующих органов.

ЗАРЕМА ЭКСТРАВАГАНТНА, А СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ НАДО УПРАВЛЯТЬ

– Как вам слова Заремы Салиховой о том, что Суперкубок надо сразу отдать «Зениту»?

– Мы все привыкли к таким экстравагантным заявлениям. Думаю, и вы тоже. Нужно обязательно это комментировать? В свое время она выступила со словами, что бойкотирует чемпионат, потому что им не нравится судейство и т.д. Все это – эмоции, которые рассчитаны на устрашение руководства РФС и судейской коллегии. Просто – детский лепет. С одной стороны – неумение управлять своими эмоциями, в какой-то степени заявления являются провоцирующими. В частности – для болельщиков. Но «Спартак» нигде не говорил о бойкоте. Да, они высказывали свое эмоциональное мнение, как лучше и т.д. И это вместо того, чтобы приехать в Питер и обыграть «Зенит». Вот на что надо нацеливаться, а не на то, что им чего-то не понравилось.