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Дмитрий Селюк: Хачатурянц – Дон Кихот нашего футбола, жаль, что ушел порядочный человек

Ашот Хачатурянц ушел с поста президента РПЛ, его пока временно заменит генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
Дмитрий Селюк: Хачатурянц – Дон Кихот нашего футбола, жаль, что ушел порядочный человек
27 июня 2022 14:03
автор: Юрий Волохов
автор фото: РФС

Футбольный агент Дмитрий Селюк сожалеет об уходе Ашота Хачатурянца, и считает, что Александр Алаев достойная кандидатура на замену бывшего президента.

- Жаль, что с поста главы РПЛ ушел такой человек, говорит Селюк. – Многие известные фигуры нашего футбола уже выразили сожаление по поводу ухода Хачатурянца – Федун, Семин, почти все клубы и многие наши ветераны.

Впервые за долгие годы в нашем футболе работал порядочный человек, с прекрасной репутацией. Хачатурянц – не коррупционер, не казнокрад, таким людям тяжело работать в российском футболе. Хачатурянц – Дон Кихот нашего футбола.

Все-таки он должен был остаться, хотя возможно, это шло вразрез с некими его понятиями о порядочности.

И все-таки, почему он ушел?

Это только знает он сам. Но Хачатурянц сказал, что не держится за это место и сдержал свое слово. Возможно, на него пошло давление, что обещал вести мораторий на вылет из РПЛ, но не смог этого сделать. Потом был скандал с судьями. Но все же, думаю, не только в этом дело. Хачатурянц приходил с задачами вывода нашего футбола, нашей лиги на международный уровень. Привлечение крупных международных компаний в качестве спонсоров РПЛ. Но сейчас ситуация изменилась, по понятным причинам эти задачи выполнить трудно.

Алаева только что назначили и.о. главы РПЛ. Что про него скажете?

Считаю Алаева хорошей кандидатурой. Это грамотный специалист, много лет успешно трудится в нашем футболе. Но хотел бы, чтоб Хачатурянц не уходил из футбола совсем. Он еще может принести большую пользу нашему футболу.

источник: «Советский спорт»
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