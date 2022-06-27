Дмитрий Селюк: Хачатурянц – Дон Кихот нашего футбола, жаль, что ушел порядочный человек

Футбольный агент Дмитрий Селюк сожалеет об уходе Ашота Хачатурянца, и считает, что Александр Алаев достойная кандидатура на замену бывшего президента.

- Жаль, что с поста главы РПЛ ушел такой человек, – говорит Селюк. – Многие известные фигуры нашего футбола уже выразили сожаление по поводу ухода Хачатурянца – Федун, Семин, почти все клубы и многие наши ветераны.

Впервые за долгие годы в нашем футболе работал порядочный человек, с прекрасной репутацией. Хачатурянц – не коррупционер, не казнокрад, таким людям тяжело работать в российском футболе. Хачатурянц – Дон Кихот нашего футбола.

Все-таки он должен был остаться, хотя возможно, это шло вразрез с некими его понятиями о порядочности.

– И все-таки, почему он ушел?

– Это только знает он сам. Но Хачатурянц сказал, что не держится за это место и сдержал свое слово. Возможно, на него пошло давление, что обещал вести мораторий на вылет из РПЛ, но не смог этого сделать. Потом был скандал с судьями. Но все же, думаю, не только в этом дело. Хачатурянц приходил с задачами вывода нашего футбола, нашей лиги на международный уровень. Привлечение крупных международных компаний в качестве спонсоров РПЛ. Но сейчас ситуация изменилась, по понятным причинам эти задачи выполнить трудно.

– Алаева только что назначили и.о. главы РПЛ. Что про него скажете?

– Считаю Алаева хорошей кандидатурой. Это грамотный специалист, много лет успешно трудится в нашем футболе. Но хотел бы, чтоб Хачатурянц не уходил из футбола совсем. Он еще может принести большую пользу нашему футболу.