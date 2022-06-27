Алексей Сафонов: 15 клубов – за Алаева, кроме «Зенита». У Питера был свой кандидат?

– Как думаете, почему ушел Хачатурянц?

– Думаю, тут несколько причин. Судейский скандал с Матюниным сказался, и обещанный Хачатурянцем мораторий на вылет из РПЛ и расширение лиги, настроил против него клубы из нижней части, это болото.

Некоторые уже расслабились – остаемся в РПЛ, а тут Хачатурянц слово не сдержал, дал заднюю: мол, не так поняли. Это давление и стало причиной ухода. Я думаю – это основная причина.

Если взять итоги правления Хачатурянца, по судейству особой революции не получилось, в РПЛ тоже никаких заметных изменений нет. Об этом даже Колосков сказал. «Даешь пятилетку за три года», – у нас это не прошло.

– Но если почитать комментарии на уход Хачатурянца, все положительные: отличный специалист, прекрасный человек, жаль, что уходит.

– Это называется делать хорошую мину при плохой игре. Интересно, что Алаева поддержало 15 клубов РПЛ, воздержался «Зенит». Видимо, у «Зенита» был свой кандидат. Начинаются какие-то футбольные шахматы.

– По поводу Алаева тоже только положительные комментарии: опытный, давно работает.

– Пусть лучше будет и.о., чем ИА, как ослик из «Винни Пуха». Назначили человека – и хорошо. Но характеристику Алаеву я давать не буду, я не знаю, чем он занимался, что он сделал такого для нашего футбола. Просто не в курсе.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Ашот Хачатурянц ушел с поста президента Российской Премьер-лиги (РПЛ), который занимал с ноября 2021 года. Тогда он заменил Сергея Прядкина, после чего был избран исполкома РПЛ на пост президента на 5 лет. Временно исполняющим обязанности главы РПЛ стал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.