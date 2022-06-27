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Один в поле не воин. Хачатурянц уходит со всех постов, а в РПЛ его заменил Алаев

На посту президента РПЛ Ашот Хачатурянц не продержался и года.
Один в поле не воин. Хачатурянц уходит со всех постов, а в РПЛ его заменил Алаев
27 июня 2022 15:27
автор: Артем Зибрак
автор фото: РФС

«ЛИГУ ЖДУТ НОВЫЕ ВЫЗОВЫ»

В понедельник Ашот Хачатурянц на общем собрании клубов РПЛ объявил об уходе с поста президента организации, которую возглавил в октябре 2021-го.

«Хочу поблагодарить руководителей и владельцев клубов РПЛ за доверие, взаимное уважение и конструктивный диалог.

Также хочу отметить, что мне и моей команде удалось поставить лигу и взаимодействие с ее клубами на новые рельсы. Мы запустили и продолжаем трансформацию Лиги, налаживаются бизнес-процессы.

Нам удалось подписать контракты с новыми надежными партнерами и спонсорами, которые позволяют клубам РПЛ твердо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее – это, безусловно, имеет ключевое значение в наших экономических реалиях.

На пост президента РПЛ я рекомендую Александра Алаева. Лигу и ее нового руководителя ждут новые вызовы, при этом я надеюсь, что в случае утверждения кандидатуры Александра Александровича курс на реформы РПЛ и создание качественного и конкурентоспособного продукта будет продолжен», приводит слова функционера пресс-служба премьер-лиги.

«НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ КУРС НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»

К рекомендации Хачатурянца прислушались. Его преемником (пока – с приставкой и.о.) станет генеральный секретарь РФС и президент ФНЛ Александр Алаев.

Алаев уже поблагодарил предшественника и пообещал сохранить курс на усиление экономической стороны работы: «Благодаря работе Ашота Рафаиловича РПЛ вступает в новый сезон с сильными партнерами и беспрецедентными возможностями. Для меня честь и одновременно вызов – получить предложение клубов возглавить Лигу. В качестве ВрИО президента РПЛ считаю необходимым сохранить курс на повышение экономической привлекательности лиги с учетом интересов клубов и партнеров.

Надеюсь, Ашот Рафаилович останется в команде РПЛ в новом статусе, что позволит нам продолжить совместную работу по созданию лучшего спортивного продукта в стране. В случае, если клубы РПЛ поддержат мою кандидатуру, покину посты в ФНЛ и РФС».

По словам гендиректора «Сочи» Дмитрия Рубашко, клубы поддержали кандидатуру Алаева. «Сан Саныча давно знаем уже. Сейчас мы поддержали его большинством», – приводит слова Рубашко «Чемпионат».

«НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ ПРИЧАСТНЫМ К КРАХУ В СИТУАЦИИ, КОГДА ОТ НЕГО НИЧТО НЕ ЗАВИСИТ»

Примечательно, что Хачатурянц вообще уходит из управления российским футболом. Он уже направил в РФС заявления о выходе из состава исполкома и с поста руководителя экспертно-судейской комиссии. Ранее он покинул и пост руководителя судейского комитета, который по его рекомендации занял один из авторов судейской реформы Павел Каманцев.

Официально причины не называются, но к этому шло. Ранее Хачатурянц говорил о том, что пришел в РПЛ развивать лигу, но в новых условиях делать реализовать планы невозможно. Об этом же сказала и Зарема Салихова. «Российский футбол находится в коме. Думаю, Хачатурянц быстро понял, что реанимировать и тем более реформировать не представляется возможным. В то же время быть причастным к краху не хочется, особенно в ситуации, когда лично от тебя мало что зависит. Один в поле не воин. У нас весь футбол построен вокруг единственного бенефициара. Либо встраиваешься в эту систему и играешь по ее правилам, напрочь забывая о своих принципах, либо эта система тебя выплюнет.

Россия до событий февраля находилась в рейтинге на 36-м месте. Что случится через пару лет страшно прогнозировать. Оказаться в одном ряду с Ираном, Индией, Пакистаном так себе перспектива. Думаю, это не слабость и не эмоциональное решение – скорее трезвая оценка ситуации. Почему он должен быть ответственным за процессы, которые не он начал? Благодаря Хачатурянцу Лига получит гораздо больше контрактов, чем получала даже в благополучные годы. За это спасибо», – приводит слова Салиховой «СЭ».

источник: «Советский спорт»
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