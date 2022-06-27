ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Найти замену Шунину и Шиманьскому. Задачи «Динамо» на лето

Продолжаем обсуждать, какие позиции необходимо укрепить клубам РПЛ в преддверии стартующего сезона. На очереди – бронзовые призеры прошлого чемпионата.
Найти замену Шунину и Шиманьскому. Задачи «Динамо» на лето
27 июня 2022 17:10
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Динамо"

ВРАТАРЬ

У бело-голубых есть опытнейший Антон Шунин (капитан команды) и добротный Игорь Лещук, который и в 26 лет продолжает ждать своего шанса, однако на деле ни в одном из них нельзя быть уверенным на сто процентов.

Шунин в прошлом сезоне был худшим (!) вратарем лиги. Утверждение жесткое, но оно подтверждается цифрами: Антон отбил всего 58% ударов и пропустил на 6,12 гола больше ожидаемого. Оба показатели – самые низкие в РПЛ. Разве не это составляющая неудачи на весеннем отрезке?

Показательно, что Сандро Шварц в двух решающих матчах сезона против «Сочи» (30 тур) и «Спартака» (финал Кубка) поставил Лещука. Однако и тот, мягко говоря, не впечатлил – пропустил в этих играх семь (!) мячей, оставив команду без серебряный медалей и трофея. И если против южан просто не выручил, то в игре с красно-белыми первый мяч в ближний угол совсем не был неберущимся.

Лучшим вратарем лиги в прошедшем сезоне стал Матвей Сафонов, но его, по понятным причинам, «Краснодар» не отпустит, поэтому я бы предложил обратиться к Ивану Ломаеву («Крылья Советов») и Илье Лантратову («Химки»). Обоим есть куда прибавлять, но оба сравнительно молоды, перспективны и голодны до успеха и одновременно достаточно опытны и стабильны. А главное – доступны за адекватные деньги. Плюс через год-два окажутся в больших клубах, откуда забрать их будет в разы сложнее. Это важный момент, ведь Шунин не вечен, и через пару лет окончательно встанет вопрос: кто, если не он? Решить его стоит уже сейчас, а Лещуку дать практику где-нибудь в аренде.

ЦЕНТР ОБОРОНЫ

Тут все более очевидно. Осенние успехи команды стали возможны в том числе и благодаря крепкой связке центральных защитников Фабиана Бальбуэны и Ивана Ордеца, однако последний весной из команды ушел, а Роману Евгеньеву поддержать уровень партнера не удалось.

Вообще-то он очень перспективный и толковый футболист, обладающий большим спектром достоинств: с хорошим первым пасом, сильным ударом, качественной игрой в воздухе. Тем не менее, оборона бело-голубых стала напоминать решето. У Славиши Йокановича в распоряжении также есть 20-летние Саба Сазонов и Александр Кутицкий, но делать на них ставку слишком рискованно.

В РПЛ особенно выделялся Родригао из «Сочи», но он уже одной ногой в «Зените». Возможно, имеет смысл присмотреться к опытному Сильвие Бегичу, однако тот весной приостановил контракт с «Рубином», так что нет уверенности в его готовности вернуться в Россию. Неплохо играли Ваня Дркушич («Сочи») и Кирилл Гоцук («Пари НН»), но первому не хватает опыта, а второму – статуса, так что, вероятно, стоит поискать усиления на зарубежном рынке. И оно точно не будет лишним.

ЦЕНТР ПОЛУЗАЩИТЫ

Еще зимой я неоднократно писал, что в первую очередь «Динамо» нужна пара центральных полузащитников, поскольку в команде их всего четверо (при трех на поле), и один из них – Арсен Захарян, выступающий на левом фланге. Его возвращение в середину поля являлось необходимостью и обедняло атаку, то есть было крайне нежелательным.

Бело-голубые тогда сконцентрировались на поиске нападающего, и всю весну на своих плечах команду тащил бедолага Себастьян Шиманьски, тогда как его партнеры Никола Моро и Даниил Фомин, смазавший пенальти в решающий момент финала Кубка, плотный график и уровень ответственности не вытянули. И о ужас – поляк летом уходит! Теперь динамовцам, по-хорошему, нужны аж три футболиста в эту зону: в основу, в ротацию и в запас, для подстраховки (хорошо, в последнем случае можно обойтись воспитанником).

Здесь слишком велико обилие вариантов из-за размытости конкретного функционала. Можно рискнуть предположить, что точно вписался бы в команду и вполне мог бы заменить Шиманьски 22-летний Даниил Уткин, но динамовцы долго определялись с тренером, и «Ростов» сыграл на опережение. Мне в прошлом сезоне понравился 23-летний Кингз Кангва из «Арсенала», успевавший и впереди, и сзади, зарекомендовал себя и Данил Глебов из «Ростова». Ну, или искать варианты за рубежом. Благо, лимит теперь почти резиновый.

СМОЛОВ

Еще зимой переход Смолова казался сомнительной затеей. На мой субъективный вкус. Федор может быть забивным, но он очень специфичный нападающий, на которого оказывает огромное влияние и то, что происходит за пределами поля, и стиль игры команды – его всегда надо находить напротив створа ворот, и только передачами низом.

Плюс Смолов возрастной и нестабильный: в сезоне-2020/21 забил 7 мячей в 21 матче РПЛ, а в следующем – 12 в 26 матчах. Свои пять голов весной он на счет записал, но первые три пришлись на четыре стартовых тура. Так что делать на него ставку рискованно. А еще Смолову не хватает физики. Показательно, что Шварц продержал его на поле хотя бы до 71-й минуты всего в четырех матчах из 11.

Теперь разрулить эту ситуацию будет трудно, поскольку продать Смолова куда-то почти нереально, а расторгать контракт дорого и неэффективно. И на лавку его с такой зарплатой не посадишь. Остаются аренда в Европу с поиском нового игрока на острие (Артем Дзюба здесь хорошо смотрелся бы) и обмен, но вряд ли сам он согласится поехать в условную Самару. Как выкручиваться, решать Желько Бувачу.

***

Удивляет, что динамовцы до сих пор не решают свои задачи, ведь до старта нового сезона осталось меньше трех недель. Это объяснимо, ведь Йоканович принял штурвал совсем недавно, но если так размеренно вступать в борьбу, может выясниться, что конкуренты всех интересных игроков уже растащили.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Найти замену Шунину и Шиманьскому. Задачи «Динамо» на лето
Найти замену Шунину и Шиманьскому. Задачи «Динамо» на лето
Продолжаем обсуждать, какие позиции необходимо укрепить клубам РПЛ в преддверии стартующего сезона. На очереди – бронзовые призеры прошлого чемпионата.
27.06.2022 17:10
Футбол
автор: Артем Зибрак
Один в поле не воин. Хачатурянц уходит со всех постов, а в РПЛ его заменил Алаев
Один в поле не воин. Хачатурянц уходит со всех постов, а в РПЛ его заменил Алаев
На посту президента РПЛ Ашот Хачатурянц не продержался и года.
27.06.2022 15:27
Футбол
автор: Артем Зибрак
Алексей Сафонов: 15 клубов – за Алаева, кроме «Зенита». У Питера был свой кандидат?
Алексей Сафонов: 15 клубов – за Алаева, кроме «Зенита». У Питера был свой кандидат?
Футбольный агент Алексей Сафонов – о причинах ухода Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ, назначении и.о. главы лиги Александра Алаева.
27.06.2022 14:57
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дмитрий Селюк: Хачатурянц – Дон Кихот нашего футбола, жаль, что ушел порядочный человек
Дмитрий Селюк: Хачатурянц – Дон Кихот нашего футбола, жаль, что ушел порядочный человек
Ашот Хачатурянц ушел с поста президента РПЛ, его пока временно заменит генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
27.06.2022 14:03
Футбол
автор: Юрий Волохов
Хачатурянц ушел. Кто заменит – Алаев, Чебан или ..?
Хачатурянц ушел. Кто заменит – Алаев, Чебан или ..?
Глава РПЛ объявил о своей отставке. Разбираем варианты, что (кто?) будет дальше.
27.06.2022 12:56
Футбол
автор: Сергей Терехов
Вячеслав Колосков: Зачем спорить о Суперкубке? Питер опережает все остальные города
Вячеслав Колосков: Зачем спорить о Суперкубке? Питер опережает все остальные города
Почетный президент РФС поделился впечатлением от продолжающейся дискуссии относительно места проведения Суперкубка.
27.06.2022 12:31
Футбол
автор: Вадим Федотов
Появились слухи о завтрашней отставке главы РПЛ Ашота Хачатурянца
Появились слухи о завтрашней отставке главы РПЛ Ашота Хачатурянца
Информация об отставке президента РПЛ в воскресенье днем появилась сразу из нескольких источников.
26.06.2022 20:27
Футбол
автор: Сергей Терехов
Такое «равноправие»: футболистки в Германии получают €40 тысяч в год, футболисты – 50 тысяч за матч
Такое «равноправие»: футболистки в Германии получают €40 тысяч в год, футболисты – 50 тысяч за матч
Футболистки в немецкой Бундеслиге зарабатывают несоразмерно меньше, чем их коллеги-мужчины.
26.06.2022 16:34
Футбол
автор: Юрий Волохов
Овечкин – новая футбольная звезда
Овечкин – новая футбольная звезда
Александр Овечкин осуществил свою давнюю мечту – сыграл за футбольное «Динамо». И это было восхитительно.
26.06.2022 15:01
Футбол
автор: Николай Яременко
«Где рояль?» «Локомотив» презентовал клубную базу после реконструкции
«Где рояль?» «Локомотив» презентовал клубную базу после реконструкции
Корреспондент «Советского спорта» прогулялся по трем акрам, на которых живут и работают железнодорожники.
25.06.2022 20:30
Футбол
автор: Сергей Иванов
Овечкин — главная звезда РПЛ? Обзор футбольных мемов
Главные события недели в картинках и видосиках.
«Вряд ли Хачатурянц ушел из-за судейских скандалов. Сменить его могли бы Чебан или Иванов». Наумов — об отставке главы РПЛ
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «Плеймейкеру» добровольный уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской Премьер-Лиги.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 27.06.2022: на кону 5 750 000 рублей!
27 июня 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Ничушкин отобрал Кубок Стэнли у Кучерова и компании! Как «Колорадо» прервал гегемонию «Тампы» в НХЛ (видео)
В шестом матче финала плей-офф НХЛ «лавины» в гостях вырвали волевую победу у «молний» (2:1), выиграли серию (4-2) и впервые за 21 год завоевали Кубок Стэнли.
Бразильский ребус «Зенита». Минус Юри Алберто, плюс Иван и Мантуан?
В стане чемпионов России одного бразильца могут заменить сразу двое новых.
Без Медведева и рейтинга, но с большими деньгами и Сереной. Расклады на Уимблдон-2022
В понедельник 27 июня в Лондоне начинается третий в этом году турнир «Большого шлема».
Умар Нурмагомедов: 15 из 15! Итоги UFC Vegas 57
В Лас-Вегасе состоялся очередной турнир UFC, в главном бою которого россиянин Арман Царукян потерпел спорное поражение от поляка Матеуша Гамрота. Зато порадовал болельщиков брат Хабиба Нурмагомедова.
Казань взяла Москву! Итоги «Лига Ставок City Cup» по хоккею 3х3
«Чемпионат ФХР 3х3 Лига Ставок City Cup» в Балашихе завершился победой в финале Казани над Москвой в серии буллитов.
Какого игрока потерял «Спартак»! Как Бакаев снова забил за «Зенит» — теперь не только с пенальти, но и с игры
Во втором матче Кубка PARI Премьер чемпион России переиграл серебряного призера "Сочи" в серии 11-метровых
Мечты сбываются! Овечкин сыграл в футбол за «Динамо» и даже забил с паса Смолова
Московское «Динамо» оригинальным образом вошло в новый сезон: из первого товарищеского матча лета бело-голубые устроили шоу, которое с настоящим футболом ничего общего не имеет.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика