Найти замену Шунину и Шиманьскому. Задачи «Динамо» на лето

ВРАТАРЬ

У бело-голубых есть опытнейший Антон Шунин (капитан команды) и добротный Игорь Лещук, который и в 26 лет продолжает ждать своего шанса, однако на деле ни в одном из них нельзя быть уверенным на сто процентов.

Шунин в прошлом сезоне был худшим (!) вратарем лиги. Утверждение жесткое, но оно подтверждается цифрами: Антон отбил всего 58% ударов и пропустил на 6,12 гола больше ожидаемого. Оба показатели – самые низкие в РПЛ. Разве не это составляющая неудачи на весеннем отрезке?

Показательно, что Сандро Шварц в двух решающих матчах сезона против «Сочи» (30 тур) и «Спартака» (финал Кубка) поставил Лещука. Однако и тот, мягко говоря, не впечатлил – пропустил в этих играх семь (!) мячей, оставив команду без серебряный медалей и трофея. И если против южан просто не выручил, то в игре с красно-белыми первый мяч в ближний угол совсем не был неберущимся.

Лучшим вратарем лиги в прошедшем сезоне стал Матвей Сафонов, но его, по понятным причинам, «Краснодар» не отпустит, поэтому я бы предложил обратиться к Ивану Ломаеву («Крылья Советов») и Илье Лантратову («Химки»). Обоим есть куда прибавлять, но оба сравнительно молоды, перспективны и голодны до успеха и одновременно достаточно опытны и стабильны. А главное – доступны за адекватные деньги. Плюс через год-два окажутся в больших клубах, откуда забрать их будет в разы сложнее. Это важный момент, ведь Шунин не вечен, и через пару лет окончательно встанет вопрос: кто, если не он? Решить его стоит уже сейчас, а Лещуку дать практику где-нибудь в аренде.

ЦЕНТР ОБОРОНЫ

Тут все более очевидно. Осенние успехи команды стали возможны в том числе и благодаря крепкой связке центральных защитников Фабиана Бальбуэны и Ивана Ордеца, однако последний весной из команды ушел, а Роману Евгеньеву поддержать уровень партнера не удалось.

Вообще-то он очень перспективный и толковый футболист, обладающий большим спектром достоинств: с хорошим первым пасом, сильным ударом, качественной игрой в воздухе. Тем не менее, оборона бело-голубых стала напоминать решето. У Славиши Йокановича в распоряжении также есть 20-летние Саба Сазонов и Александр Кутицкий, но делать на них ставку слишком рискованно.

В РПЛ особенно выделялся Родригао из «Сочи», но он уже одной ногой в «Зените». Возможно, имеет смысл присмотреться к опытному Сильвие Бегичу, однако тот весной приостановил контракт с «Рубином», так что нет уверенности в его готовности вернуться в Россию. Неплохо играли Ваня Дркушич («Сочи») и Кирилл Гоцук («Пари НН»), но первому не хватает опыта, а второму – статуса, так что, вероятно, стоит поискать усиления на зарубежном рынке. И оно точно не будет лишним.

ЦЕНТР ПОЛУЗАЩИТЫ

Еще зимой я неоднократно писал, что в первую очередь «Динамо» нужна пара центральных полузащитников, поскольку в команде их всего четверо (при трех на поле), и один из них – Арсен Захарян, выступающий на левом фланге. Его возвращение в середину поля являлось необходимостью и обедняло атаку, то есть было крайне нежелательным.

Бело-голубые тогда сконцентрировались на поиске нападающего, и всю весну на своих плечах команду тащил бедолага Себастьян Шиманьски, тогда как его партнеры Никола Моро и Даниил Фомин, смазавший пенальти в решающий момент финала Кубка, плотный график и уровень ответственности не вытянули. И о ужас – поляк летом уходит! Теперь динамовцам, по-хорошему, нужны аж три футболиста в эту зону: в основу, в ротацию и в запас, для подстраховки (хорошо, в последнем случае можно обойтись воспитанником).

Здесь слишком велико обилие вариантов из-за размытости конкретного функционала. Можно рискнуть предположить, что точно вписался бы в команду и вполне мог бы заменить Шиманьски 22-летний Даниил Уткин, но динамовцы долго определялись с тренером, и «Ростов» сыграл на опережение. Мне в прошлом сезоне понравился 23-летний Кингз Кангва из «Арсенала», успевавший и впереди, и сзади, зарекомендовал себя и Данил Глебов из «Ростова». Ну, или искать варианты за рубежом. Благо, лимит теперь почти резиновый.

СМОЛОВ

Еще зимой переход Смолова казался сомнительной затеей. На мой субъективный вкус. Федор может быть забивным, но он очень специфичный нападающий, на которого оказывает огромное влияние и то, что происходит за пределами поля, и стиль игры команды – его всегда надо находить напротив створа ворот, и только передачами низом.

Плюс Смолов возрастной и нестабильный: в сезоне-2020/21 забил 7 мячей в 21 матче РПЛ, а в следующем – 12 в 26 матчах. Свои пять голов весной он на счет записал, но первые три пришлись на четыре стартовых тура. Так что делать на него ставку рискованно. А еще Смолову не хватает физики. Показательно, что Шварц продержал его на поле хотя бы до 71-й минуты всего в четырех матчах из 11.

Теперь разрулить эту ситуацию будет трудно, поскольку продать Смолова куда-то почти нереально, а расторгать контракт дорого и неэффективно. И на лавку его с такой зарплатой не посадишь. Остаются аренда в Европу с поиском нового игрока на острие (Артем Дзюба здесь хорошо смотрелся бы) и обмен, но вряд ли сам он согласится поехать в условную Самару. Как выкручиваться, решать Желько Бувачу.

***

Удивляет, что динамовцы до сих пор не решают свои задачи, ведь до старта нового сезона осталось меньше трех недель. Это объяснимо, ведь Йоканович принял штурвал совсем недавно, но если так размеренно вступать в борьбу, может выясниться, что конкуренты всех интересных игроков уже растащили.