Холанд, Мане, Рюдигер и еще 7 главных трансферов Европы

ЭРЛИНГ ХОЛАНД, нападающий

Возраст: 21 год

Гражданство: Норвегия

Откуда: «Боруссия» Д

Куда: «Манчестер Сити»

Стоимость: 60 млн евро

На данный момент главная сделка лета в мировом футболе. «Горожане» без труда активировали сумму выкупа форварда, тем более, что по нынешним меркам для футболиста его масштаба она копеечная. Боссам в Дортмунде должно быть обидно, когда они читают, что еще аж 49 млн евро были отправлены на счета представителей и агентов игрока, в которого они столько вложили.

Потенциально норвежец – главный страйкер своего поколения. За «Боруссию» он наколотил 83 мяча в 87 матчах. Это космический показатель. Если бы не дикая результативность Роберта Левандовского, быть бы Холанду лучшим бомбардиром бундеслиги. Теперь он попытается взять вершину в АПЛ, где в конкурентах Гарри Кейн и Мохамед Салах. Сложно представить, чтобы у столь разностороннего и дисциплинированного форварда не получилось вписаться в построения Хосепа Гвардиолы.

САДИО МАНЕ, нападающий

Возраст: 30 лет

Гражданство: Сенегал

Откуда: «Ливерпуль»

Куда: «Бавария»

Стоимость: 32 млн евро (+ до 9 млн бонусами)

Как жаль, что распадается великое ливерпульское трио Мане – Фирмино – Салах. Первым пребывать в тени египтянина устал сенегалец. Плюс у него подходил к концу контракт, и он хотел тонну денег (то есть признания в его представлении), но мерсисайдцы решили, что платить их возрастному уже футболисту не с руки, поэтому нашли ему замену в лице Дарвина Нуньеса (о нем ниже) и отпустили форварда в «Баварию». Не исключено, что здесь он заменит Роберта Левандовского, которого магнитом тянет в Барселону.

АНТОНИО РЮДИГЕР, защитник

Возраст: 29 лет

Гражданство: Германия

Откуда: «Челси»

Куда: «Реал»

Стоимость: бесплатно

Первый из двух топ-трансферов действующих победителей Лиги чемпионов. Немецкий центральный защитник в данный момент входит в тройку лучших в мире, а у мадридцев эта зона проседала после ухода Серхио Рамоса. С приходом Рюдигера Давид Алаба может вернуться на левый край обороны, так что усиливаются одновременно две позиции.

В «Реале» Антонио будет получать 9-10 млн евро в год, подписной бонус составил 8 млн (по 2 млн будут выплачиваться на протяжении четырех лет) и еще 15 млн получили посредники. Очень приемлемые условия за столь сильного футболиста.

НИКЛАС ЗЮЛЕ, защитник

Возраст: 26 лет

Гражданство: Германия

Откуда: «Бавария»

Куда: «Боруссия» Д

Стоимость: бесплатно

Удивительная, конечно, история, но Зюле после пяти лет в «Баварии» сам решил не продлевать контракт и уехать в Дортмунд. И это при том, что имел стабильное место в составе и соответствовал уровню команды – Kikker включил Никласа в символическую сборную сезона.

Виной всему прижимистость мюнхенцев. Игрок хотел удвоения зарплаты (получал 8 млн), но «Бавария» не прогибалась, и стороны стали раздражать друг друга. Показательно, что в «Боруссии» игрок согласился на 10 млн просто потому, что его покорил подход «шмелей»: «Мгновенно появилось ощущение, что я нужен «Боруссии» как футболист и как человек. Был искренне впечатлен тем, как они старались подписать меня». Так что дело было не в деньгах.

И все-таки сложно представить, чтобы «Боруссии» удалось навязать «Баварии» борьбу за чемпионство. Уж слишком велико преимущество мюнхенцев, и оно точно не снижается.

НЕМАНЬЯ МАТИЧ, полузащитник

Возраст: 33 года

Гражданство: Сербия

Откуда: «Манчестер Юнайтед»

Куда: «Рома»

Стоимость: бесплатно

Ветеран «МЮ» покинул «Олд Траффорд» ради работы с Жозе Моуринью, то есть променял одну стрессовую ситуацию на другую. Атмосфера в раздевалке «Юнайтед» безнадежно испортилась, тренеры менялись, как перчатки, перспективы что-то выиграть отдалялись, и серб рискнул сменить обстановку. Вряд ли он станет определяющим игроком римлян, но португальский тренер точно найдет ему на поле задачу по силам.

ИВАН ПЕРИШИЧ, полузащитник

Возраст: 33 года

Гражданство: Хорватия

Откуда: «Интер»

Куда: «Тоттенхэм»

Стоимость: бесплатно

Еще один 33-летний балканский полузащитник, сменивший прописку ради работы со знакомым тренером. Перишича хотел лично Антонио Конте, а сам хорват выдал лучший за последние несколько лет сезон (8+7 в 35 матчах – в топ-лигах результативнее он был лишь дважды) и решился посмотреть на АПЛ изнутри. Тем более, что это его последняя возможность. Между прочим, до того он успел поиграть в Германии, Италии и Франции, так что на пенсии будет, о чем вспомнить.

ОРЕЛЬЕН ТЧУАМЕНИ, полузащитник

Возраст: 22 года

Гражданство: Франция

Откуда: «Монако»

Куда: «Реал»

Стоимость: 80 млн евро (+20 млн бонусами)

Статусные ветераны закончились, пришло время поговорить о молодых парнях, призванных творить историю. Бывший партнер Александра Головина – огромный талант, за которым гонялась половина топ-клубов. «ПСЖ» по просьбе Килиана Мбаппе предлагал монегаскам даже больше денег, но не все готовы продать свою мечту…

Опорнику дадут год на адаптацию в Мадриде, в течение которого он должен постепенно вытеснить из состава Каземиро, что само по себе не просто, ведь когда бразилец в форме, он невероятно крут. Со временем Тчуамени мог бы заменить и Тони Крооса, но это тоже непросто из-за слишком большой разницы в функционале. Посмотрим, как разрешит эти вопросы Карло Анчелотти.

ДАРВИН НУНЬЕС, нападающий

Возраст: 23 года

Гражданство: Уругвай

Откуда: «Бенфика»

Куда: «Ливерпуль»

Стоимость: 75 млн евро

Какое лето обходится без переезда в топ-клубы талантов из чемпионата Португалии? Главный из них в прошлом сезона наколотил за «Бенфику» 34 мяча в 41 матче, и «Ливерпуль» ради него решился обновить клубный трансферный рекорд.

Нуньес – центральный нападающий, классический завершитель атак, поэтому назвать его прямой заменой Мане будет некорректно. Вероятно, он чаще будет играть на позиции Роберто Фирмино. Большинство мячей уругваец забивает из центра штрафной или чуть левее, нанося в среднем по 2,89 удара на 90 минут (в чемпионате и Лиге чемпионов). Впрочем, будучи правшой, наверняка легко подстроится под игру левым нападающим со смещениями в центр.

ФАБИО ВИЕЙРА, полузащитник

Возраст: 22 года

Гражданство: Португалия

Откуда: «Порту»

Куда: «Арсенал»

Стоимость: 35 млн евро

В распоряжении Микеля Артеты и без того хватало молодых созидателей. Теперь к ним присоединился талант из «Порту». Впрочем, статистика центрального атакующего полузащитника куда скромнее, чем у Нуньеса. Не только в плане результативности (7+16 в 39 матчах), но даже и по игровым минутам. Например, в группе Лиги чемпионов он вышел всего дважды, а полностью за сезон отыграл всего пять матчей. Зато стал вторым ассистентом лиги после Рафы Силвы из «Бенфики». Вероятно, этот факт и стал определяющим.

РАЙАН ГРАВЕНБЕРХ, полузащитник

Возраст: 20 лет

Гражданство: Нидерланды

Откуда: «Аякс»

Куда: «Бавария»

Стоимость: 18,5 млн евро

Не смотрите на невысокую трансферную стоимость сделки. Transfermarkt, например, оценивает его в два раза дороже. Гравенберху всего 20 лет, но он уже успел провести 10 матчей за сборную. При том, что на его счету всего два полноценных сезона в большом футболе. Проблемы с адаптацией в «Баварии» поможет решить Нуссаир Мазрауи – он тоже летом отправится по маршруту Амстердам – Мюнхен.