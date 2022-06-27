«Ванильный футбол» или футбол будущего мы увидели в Петровском парке?

Я все ждал того, как клубы отреагируют на введение fan-ID, отрезающего от стадионов активных болельщиков. Ведь фан-секторы всех клубов РПЛ, кроме «Ахмата», объявили, что будут бойкотировать футбол, пока пресловутый закон о «паспортах болельщиков» не отменят. Более того, даже в Москве, где они вводятся с Нового года, бойкот начнет действовать не через шесть месяцев, а прямо с первых матчей предстоящего сезона.

Пока можно поделиться личными наблюдениями: среди динамовских болельщиков с каким-то пониманием к fan-ID отнеслись только люди пенсионного возраста и, видимо, еще те, кто выгуливает на футбол детей. Остальные даже с центральных секторов как минимум крепко думают, а как максимум - поддерживают фанатскую трибуну.

Поэтому для заполнения арен клубам придется делать нестандартные ходы, проявлять смекалку и креатив. Иначе ведь не только футбол будет выглядеть сиротливо, еще и клубы лишатся доходов, которые при правильной организации работы с болельщиками могут быть довольно высокими.

По итогам прошлого сезона, «Динамо» стало самой посещаемой московской командой. Во многом из-за начавшегося бойкота стадиона болельщиками «Спартака», но тем не менее это огромный успех. Именно руководство бело-голубых начало максимально эффективно использовать преимущества нового стадиона.

Перед началом нового же чемпионата «Динамо» тоже оказалось первопроходцем в привлечении на арену тех, кто на нее никогда не ходил. Именно как такой эксперимент надо рассматривать товарищеский матч «Динамо» с «Амкалом», который играет в так называемый медиафутбол. Это такой вроде и футбол, но для молодой аудитории интернета. В команде главные не футболисты, а операторы, камеры там повсюду, иногда даже на лбу у игроков. Вратарь бело-голубых Игорь Лещук назвал это не футболом, а шоу, но ведь, с другой стороны, если есть спрос, то пусть развивается и растет.

Более того, субботний матч показал, что клубам РПЛ сейчас нужно замахиваться именно на эту аудиторию, а, значит, меняться не косметически, а коренным образом.

Первым опытом был финал Кубка России, после которого песню МакSим обсуждали даже больше, чем роковой промах Даниила Фомина. Да и аудитория во многом была подходящей для звезды эстрады, чем для футболиста. В очереди на вход перед началом матча люди серьезно обсуждали, что футбол не начнется по примеру спектакля в театре до тех пор, пока все не зайдут и не займут свои места согласно купленным билетам.

«Динамо» же пошло еще дальше и собрало совсем новую аудиторию. Рецепт был таков: концерт Егора Крида, медиафутбольный «Амкал» и Александр Овечкин в составе футбольного «Динамо». По словам директора по коммуникациям клуба Дмитрия Симонова, билеты на матч стоили, как на «Зенит» и «Спартак», что не помешало собрать 15 тысяч болельщиков. И прав тот же Игорь Лещук, который сказал, что люди пришли не на «Динамо».

Пару раз я пытался завести центральную трибуну, получалось плохо, люди просто не понимали, чего я от них хочу. Зато дети и не совсем дети бегали к ВИП-ложе, когда вдруг неожиданно там возникали Даня Милохин или Филипп Киркоров. Больше всего собрал Егор Крид, который отмечал свой день рождения, и, наверное, в честь этого начал кидать из ложи в толпу шарфики. И если на центральной трибуне были такие развлечения, то на секторах за воротами, где обычно сидели динамовские фанаты, развлекались, видимо, концертом Крида до игры.

И это на спортивных ресурсах после матча обсуждали гол Александра Овечкина, забитый с левой в дальний угол. А вот на выходе со стадиона, где болельщики всегда по пути к метро обсуждают прошедший матч и текущие футбольные новости, в субботу кооперировались для того, чтобы сделать селфи с Даней Милохиным и еще кем-то, но я не запомнил, ибо знать этих персонажей мне уже не по возрасту.

Все это можно назвать «ванильным футболом». Конечно, мне, человеку, который начал ходить на матчи еще на старое «Динамо» с деревянными лавками и ловил, чтобы получить автограф, самого Константина Бескова, он непонятен. Однако я понимаю, что государство заставило клубы менять аудиторию. Поэтому прав Дмитрий Симонов, который говорит, что если один раз родитель с ребенком придет за пять тысяч слушать Егора Крида, то уже потом он будет ходить из-за желания чада в то же место на футбол. Идея создать культ модного места кажется мне как минимум интересной.

Поэтому матч «Динамо» с «Амкалом» в каком-то плане позволил нам заглянуть в будущее российского футбола.

Но тут есть очень много подводных камней, делающих такое переключение с аудитории на аудиторию проблемной, а может и вообще невозможной.

Во-первых, любой клуб всегда делает ставку на продажу не билетов на отдельные матчи, а сезонные абонементы, ибо именно они приносят хорошие доходы и дают минимальную заполняемость. Аудитория же медиафутбола и предматчевых шоу будет ходить от случая к случаю.

Во-вторых, вы посмотрите на посещаемость команд, у которых нет культуры боления и традиций - типа «Химок». Великое дело сделал Сергей Галицкий, который не только построил стадион, но и создал привлекательную ауру вокруг «Краснодара». Других успешных примеров просто нет. Привлеченная же сторонняя аудитория не пропитана традициями почитания клуба и считать ее лояльной будет нельзя. Стабильный доход же приносит только лояльная аудитория.

Тем не менее смириться с элементами «ванильного футбола» придется не только из-за того, что fan-ID закрывает путь на стадион многолетним болельщикам. Меняется жизнь, меняется медиареальность и люди, привыкшие к коротким роликам в Тик-токе, просто не высиживают 90 минут обычного, чаще всего - скучного для них матча. Вот как раз поэтому набирает популярность медиафутбол, разбивающий игру на короткие ролики для просмотра в метро. В этом направлении придется меняться и большому футболу, чтобы быть интересным «поколению интернета». Мне как человеку олдскульных футбольных традиций неприятно это осознавать, но, увы, таковы реалии времени.

Кстати, меняется не только футбол, но и хоккей. Этим летом проходит серия турниров по этому виду спорта в формате 3Х3, то есть фактически вариант чуть более длинных овертаймов. Интерес к таким коротким матчам опять проявляет молодая аудитория интернета.