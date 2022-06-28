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«Через годик «Спартак» будет без спонсора» – фанаты отреагировали на уход Федуна из «Лукойла»

Владелец «Спартака» Леонид Федун покинул пост вице-президента «Лукойла». Болельщики активно обсуждают новость на спортивных сайтах и в соцсетях.
«Через годик «Спартак» будет без спонсора» – фанаты отреагировали на уход Федуна из «Лукойла»
28 июня 2022 13:27
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

Пресс-служба компании сообщила, что причиной ухода Федуна с поста стало достижение пенсионного возраста, а также семейные обстоятельства.

«Леонид Федун –​ ключевой человек в истории «Лукойла» и развитии компании до статуса одной из крупнейших в мировом ТЭК. Он предвидел многие важные события в отрасли, что находило отражение в стратегических документах. От лица всего нашего коллектива я хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за многие годы совместной работы, а также пожелать удачи в новых начинаниях», – отметил президент «Лукойла» Вадим Воробьев.

НАША СПРАВКА

Федун занял пост вице-президента компании «Лукойл» в 1994 году. В 2004 году Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака». При нем московский клуб становился чемпионом России (сезон-2016/2017), обладателем Кубка (сезон-2021/2022) и Суперкубка (2017) страны. В прошлом сезоне «Спартак» занял 10-е место в чемпионате и завоевал Кубок России.

А вот, что пишут болельщики про уход Леонида Федуна из компании. Мы отобрали самые, скажем так, спокойные посты.

gennadygrib

Пенсионер отработал свое. А кто теперь будет давать деньги «Спартаку»? Лукойл или же частник Федун, о частных деньгах которого нам так любили рассказывать?

monkeybusiness

Через годик спартачок будет без спонсора главного, Федун больше не сможет воду в уши там лить и в «Лукойле» поймут, что они деньги на ветер выкидывают и перестанут спонсировать команду из нижней части таблицы.

dedmazzay

За 18 лет 3 трофея и миллион скандалов, распилов и позоров... Красавец че.

izhevsky

Появилась надежда на лучшее.

сed200

Где то в Тушине уже запускают салют и покупают в магазине литр самогона.

Vasilly7722

Может Федун уйдет уже и из «Спартака», наконец.

grozza

Зарема, что ты наделала!)

fraerfox

Они жили мечтами о кончине эры Газпрома в «Зените». А тут такой сюрприз.

источник: «Советский спорт»
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