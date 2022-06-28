Судьи из Питера - самые сильные?

Любопытно, что лучший арбитр сезона-2020/21, по версии РФС, Павел Кукуян, в этом году откатился в низ рейтинга и замкнул топ-10.

Что касается Владислава Безбородова, на счету 49-летнего судьи в прошедшем сезоне 21 матч, 13 из которых он отработал в качестве арбитра VAR, в том числе финал Кубка России; 100 «желтых» карточек и всего 8 «красных». Чаще остальных на судейство с Владиславом Безбородовым в чемпионате России-2021/22 везло «Химкам» и «Сочи». Игры при участии подмосковной команды питерский рефери судил пять раз, а клуб из курортного города - 4. Кроме того, в завершившемся сезоне Безбородов снова побил свой собственный рекорд: на его счету теперь 263 игры в РПЛ и ФНЛ/первой лиге - больше, чем у кого бы то ни было из наших действующих арбитров. Он стал первым российским судьей, кто дошел до такой внушительной цифры.

Надо сказать, что начинался сезон-2021/22 для Владислава Безбородова с хождения по лезвию бритвы. Уже в первом туре ему предстояло пройти боевое крещение матчем «Рубин» - «Спартак», где «красно-белые», после завоеванного в третий раз кубка Париматч Премьер, совсем не ожидали проиграть команде Леонида Слуцкого. 1:0 в пользу Казани, 10 «горчичников» за матч и отмененный гол Самюэля Жиго. Зарема от злой иронии тогда не удержалась: «Нам отменили гол. Идем по графику», - написала тогда неофициальная жена владельца «Спартака» в своем телеграмм-канале. Но экспертно-судейская комиссия в решении Безбородова ошибки не увидела, вердикт был однозначен: «Судья правильно зафиксировал нарушение правил игры».

Следующий матч также оказался для питерского рефери непростым: московское дерби «Динамо» - ЦСКА. Безбородов назначил пенальти, правда не сразу, усмотрев нарушение в действиях защитника ЦСКА Яки Бийола, подкатившегося под хавбека «Динамо» Арсена Захаряна. «Бело-голубые» ту игру выиграли - 2:1, - просто потому, что играли лучше, но главный, на тот момент, тренер «красно-синих» Алексей Березуцкий поделился, что ему категорически не понравился «стиль судейства».

А встреча «Уфа» - «Крылья Советов» вообще стала для Безбородова в каком-то смысле роковой. После этой игры судья на пару месяцев отправился в ссылку в первый дивизион. А все потому, что совершил две грубые ошибки, недопустимые для рефери его уровня: назначил спорный пенальти и неверно удалил игрока, что впоследствии и подтвердил контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

После возвращения в премьер-лигу (на пару игр в качестве судьи VAR, а потом снова – в поле), Владислав Безбородов снова столкнулся с ЦСКА - как главный арбитр он отвечал за встречу армейцев с подмосковными «Химками». Уже в самом начале матча рефери снова допустил серьезную ошибку - не зафиксировал фол защитника ЦСКА Бруно Фукса, но посмотрев видеоповтор, Безбородов ее исправил: указал на 11-метровую отметку и удалил игрока.

Так же уверенно и ровно сложилась для питерского арбитра и повторная встреча со «Спартаком». После скандального матча первого тура Безбородов, который больше 40 раз назначался в чемпионате России на игры «красно-белых», вдруг перестал получать такие назначения. Но, видимо, «оттепель» все-таки случилась и его пригласили судить игру «Спартак» - «Арсенал». И - удачно. 3:0 в пользу хозяев и как презент от судьи - верно отмененный гол в ворота «Спартака» от тульской команды, что впоследствии подтвердила ЭСК РФС.

Сезон РПЛ-2021/22 в судейском плане был очень непростым. Да и сам судейский корпус последние несколько месяцев нещадно штормило. Определение Владислава Безбородова лучшим судьей очередного «горячего» сезона носит, конечно, и дополнительный философский смысл: даже если за твоей спиной больше 250 игр, учиться приходится всегда. И кажется нам, что главный матч, предваряющий старт нового сезона - Суперкубок - доверят судить именно лучшему. Несмотря на все разговоры о засилии питерских судей (Безбородов, Левников, Любимов, Бобровский) в российском футболе на данный момент.